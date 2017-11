Emmy-vinnerne dagen derpå: – Målet er Hollywood-serie

– I dag er det ringvirkningene hjemover som er morsomt. Å snakke med moren og faren vår var stort i dag, sier Vegard Stenberg Eriksen dagen etter seieren.

Eriksen forteller om tekstmeldinger og telefoner fra kolleger og konkurrenter hjemme og i utlandet. Han sitter på turisttrappa på Times Square sammen med broren, kona Inger Marie, og en stor delegasjon fra NRK Drama.

– Det var moro i går, men det er minst like moro i dag.

Dette er første gang en norskprodusert tv-serie har vunnet Emmy i kategorien drama. Den internasjonale Emmy-prisen deles ut i 11 kategorier, fra beste komedie til beste såpeopera. Prisen deles ut til programmer produsert og sendt utenfor USA.

To år og 200 mennesker tok det å lage Mammon

Handlingen i den andre sesongen er lagt til en maktkamp i Norge, som senere får internasjonale ringvirkninger, etter drapet på en norsk toppjournalist. Serien vant to Gullruten-priser i 2016.

Vegard og Gjermund Stenberg Eriksen på Times Square i New York sammen med sine ektefeller. Foto: Tove Bjørgaas

– Vi har hele NRK Drama i ryggen. Vi deler denne prisen med veldig mange. De som har sørget for at 200 mennesker har møtt opp på riktig sted til rett tid. Det er et kjempeapparat.

– Blir det Mammon III nå?

– Det må jeg snakke med kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen om, smiler Gjermund.

Hver sin lege

De to brødrene fra Mysen er gift med hver sin lege. Ektefellene satt ved bordet og var mer ekstatiske enn de fleste da seieren var et faktum i går.

– Det var utrolig gøy å være der. Jeg er så stolt av mannen min og svogeren min. Og så var det fantastisk å sitte i salen sammen med alle sammen i det øyeblikket, sier Inger Marie Veiby, som jublet vilt på mobilvideoen fra seiersøyeblikket.

Jubelbrøl da «Mammon 2» vant Emmy-pris. Du trenger javascript for å se video. Jubelbrøl da «Mammon 2» vant Emmy-pris.

Brødrene sier de bestandig har jobbet sammen.

– Vi har jobbet sammen hele livet, revyer og sketsjer og så profesjonelt siden 2007.

– Vi er enige om 85 prosent. Vi er jo enige om at den ene er litt bedre enn den andre. Men det sier vi aldri til hverandre, sier Vegard.

Hollywood neste

På Times square reklamerer de store reklameskjermene for Netflix og mange tv-serier.

– Er målet at det skal stå «Mammon» på en av disse?

– Ja, det må jo være målet. Vi tør å drømme om det nå. En Hollywood-serie er selvsagt målet, for da får du et Hollywood-budsjett.