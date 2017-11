Emmy som fortjent

Vegard og Gjermund Stenberg Eriksen er fantastiske og engasjerende serieskapere som sammen med skuespillere og team har gjort sitt aller beste for denne produksjonen.

Men det er også veldig gledelige at prisen ikke er enestående for norsk dramas resultater de siste årene. Norske TV-serier har hatt en enorm utvikling. Det er ikke enkelt-titler som unntaksvis stikker seg ut, men er et stødig fundament av bra produksjoner i flere sjangre.

Den internasjonale Emmy-prisen kommer riktignok ti år senere enn hva som ble satt som målsetting for norsk drama i 2004. Den lille kjernegruppen av dramaentusiaster som møttes på Losby gods i desember det året bestemte seg for at norsk drama skulle vinne en internasjonal Emmy innen tre år. Selv om det tok litt lengre tid, var det en viktig start i riktig tid.

En internasjonal Emmy var et hårete mål, men først og fremst var det et symbolsk mål for et nasjonalt samarbeid om utviklingen av norsk TV-drama. For første gang sto TV 2, TV3, TV Norge, NRK, Norsk filminstitutt og Produsentforeningen sammen om en felles satsing.

Et lite miljø som det norske er avhengig av at alle ressurser blir utnyttet, og at det skapes muligheter for vekst flere steder. Kvaliteten på norsk drama har utviklet seg parallelt med at de kommersielle tv-kanalene har satset mer på norske serier, at NRK har lagt ut flere produksjoner eksternt, at Norsk filminstitutt har økt tilskuddsrammene for dramaproduksjon, og at filmmiljøet har fusjonert med tv-miljøet.

Det norske dramamiljøet har vært sjenerøse med hverandre, og også delt en forståelse av at suksess stimulerer suksess. Samarbeid på tvers, tillit og deling av erfaring har vært – og er fortsatt – en god oppskrift for et lite miljø.

Nå gjør norske serier det sterkt internasjonalt. De siste årene har det vært et titalls produksjoner fra ulike selskaper og ulike serieskapere som har vunnet internasjonal anerkjennelse i form av respons, salg og hederspriser.

Den største utfordringen for fortsatt vekst er at vi klarer å skape innhold som er enda bedre. Det er en enorm konkurranse om publikums oppmerksomhet. Norsk drama vil bare lykkes om norsk drama klarer å være relevant for sitt publikum.

Norsk tv-drama skal fortsatt ha ambisjoner om å vinne internasjonale priser og konsolidere seg som et miljø for unike tv-serier av høy kvalitet. Men vi må ha høyere ambisjoner når det gjelder å være relevante for alle som bor i Norge, de som er vårt eget publikum.

Historier, fortellinger og drama er limet som binder oss sammen, som overfører erfaringer og innsikt mellom oss mennesker om det å være menneske. For svært mange er tv-serier det eneste reelle alternativet for å ta del i dramatikk med utgangspunkt i egen hverdag i Norge i dag.

Våre tv-serier skal gi oss felles opplevelser, på tvers av sosialt og kulturelt utgangspunkt, hvor vi bor, hvor vi kommer fra og hva vi gjør. Våre tv-serier skal underholde og engasjere bredt, og de skal svare på våre grunnleggende behov for å se oss selv og hverandre. Våre tv-serier må være Norges fremste møteplass.

En internasjonal Emmy-pris skal være et symbol på en kvalitet som det norske publikum forventer og fortjener.

