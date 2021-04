EMA: Blodpropp bør listes som «veldig sjelden» bivirkning av AstraZeneca-vaksinen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

EMAs sikkerhetskomité PRAC har hatt møte denne uken for å vurdere AstraZeneca-vaksinen. Ifølge flere nyhetsbyråer har komiteen kommet til at det er en mulig kobling mellom vaksinen og sjeldne blodpropptilfeller.

På bakgrunn av dette har sikkerhetskomiteen fulgt rådet fra Norges representant, og anbefaler at sjeldne blodpropptilfeller, i sammenheng med lave blodplateverdier, skal føres opp på listen over veldig sjeldne bivirkninger.

Emer Cooke, administrerende direktør for EMA, sier det er viktig at både helsepersonell og vaksinerte kjenner til symptomene, slik at de raskt kan behandles.

EMA: Viruset er mye farligere

Samtidig er komiteen tydelig på at fordelene med vaksinen veier opp for de svært sjeldne bivirkningene.

EMA-sjef Emer Cooke. Foto: Pieter Stam De Jonge / AFP

– Vi må bruke de vaksinene vi har for å beskytte oss mot det ødeleggende viruset, sier Cooke, og legger senere til:

– Risikoen for å dø av vaksinen er mye mindre enn risikoen for å dø av viruset, sier Cooke.

Hun understreker at vaksinen er ekstremt effektiv i kampen mot covid-19.

Det er oppdaget flere sjeldne blodpropptilfeller blant kvinner, og de fleste er under 60 år.

Samtidig peker EMAs sikkerhetskomité på at flere kvinner har fått AstraZeneca-vaksinen, og at det derfor er for tidlig å slå fast om noen grupper er mer utsatt enn andre.

PRAC-leder Sabine Straus sier bivirkningsovervåkningen fortsetter, og at de sjeldne blodpropptilfellene som allerede er meldt inn skal undersøkes nærmere.

EU: 222 tilfeller av sjelden bivirkning

Sabine Straus opplyser at det er påvist 222 sjeldne bivirkningstilfeller som kan ha en sammenheng med vaksinering.

169 av tilfellene er gjelder blodpropp i hjernen og 53 tilfeller gjelder blodpropp i magen.

Alle de 222 tilfellene har den sjeldne kombinasjonen av blodpropp, lave blodplater og blødning.

EMA sier man ikke har påvist en utløsende årsak til de spesielle sykdomstilfellene, men peker på at det er plauibelt at vaksinen kan ha utløst en immunrespons. Det er den samme mulige faktoren eksperter som har undersøkt seks tilfeller i Norge har pekt på.

EUs helseministre møtes onsdag, for å diskutere veien videre. En rekke land har gjenopptatt bruk av vaksinen, som er utarbeidet i samarbeid med universitetet i Oxford.

Ifølge tabloidavisa The Sun kommer EUs helseministre til å anbefale at vaksinen ikke skal gis til personer under 30 år. Opplysningen er også gjengitt av nyhetsbyrået Reuters.

Følger Norges råd

Norge var blant landene som først meldte om et lite antall sjeldne blodpropptilfeller blant personer som ble vaksinert med AstraZeneca.

Norges representant i bivirkningskomiteen til EUs Legemiddeltilsyn (EMA), David Olsen, har argumentert for at spesielle blodpropp-tilfeller skal legges inn i listen over mulige bivirkninger i preparatomtalen.

Norske helsemyndigheter har satt vaksinering med AstraZeneca-vaksinen på pause.

Det er ikke påvist en direkte årsakssammenheng mellom AstraZeneca-vaksinen og de sjeldne blodpropptilfellene, men overlege og professor Pål Andre Holme ved Rikshospitalet mener det er sannsynlig at vaksinen – i de tilfellene hans team har undersøkt – utløste en sjelden kombinasjon: blodpropp, blødninger og lavt antall blodplater.

I Norge har 121 820 personer så langt blitt vaksinert med AstraZeneca-vaksinen. Vaksinen er så langt gitt til personer under 65 år i Norge, blant annet helsepersonell.