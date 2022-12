– Om seks måneder får vi sannsynligvis vår første Neuralink integrert i et menneske.

Slik åpnet Elon Musk pressekonferansen om Neuralink, fra hovedkvarteret i Fremont, California.

Ved å borre et hull på kraniet og føre elektroder til ulike deler av hjernen, vil Neuralink gjøre science fiction om til virkelighet.

Ambisjonen skal være å kunne hjelpe mennesker med nevrologiske skader. For eksempel å gi tilbake kontrollen over egen kropp for funksjonshemmede, eller gi blinde synet tilbake.

– Selv der noen aldri har hatt syn, der de er født blinde, tror vi at vi kan gjenopprette syn, fortalte Musk optimistisk.

– Dette er ikke en brikke som skal skanne hjernebølger, men være med på å styre hjernebølger, fortsatte han fra scenen.

Fra pressekonferanse i 2020: Elon Musk med en prototyp på maskinen som skal installere brikkene i hjernen. Foto: AFP

Aper som spiller dataspill

Neuralink har de siste årene gjort omfattende dyreforsøk.

Blant annet på aper, som har fått installert Neuralink-brikken.

I videoer vist på arrangementet, kunne man se aper som kontrollerte markører på skjermen og brukte tastaturet, ved hjelp av hjernebølger.

I tillegg har Neuralink tidligere vist hvordan en ape kan spille dataspillet Pong ved hjelp av hjernebrikken.

Dette har derimot ikke skjedd helt problemfritt. Tidligere i år kunne Elon Musk bekrefte at en av apene hadde mistet livet som følge av prosjektet.

– Fantastisk revolusjon

Mathias Toft er seksjonsleder og overlege ved Nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus. Han omtaler teknologien som «spennende» og mener det er realistisk at dette vil bli en realitet om ikke lenge.

– Dersom man får dette til å fungere på en bra måte er det en fantastisk revolusjon, sier han.

Han forklarer at lignende prosjekter med å koble hjernen sammen med blant annet datamaskiner og telefoner tidligere har vist at prosjektet i prinsippet er mulig.

– Med det mener jeg at tanker kan styre noe utenfor kroppen via en slik form for kobling.

– Dersom man får det til å fungere bra nok til å overføre nok informasjon og at det blir presist nok så gir det en rekke spennende muligheter for medisinsk behandling av lammelser, taleforstyrrelser, blindhet og mange andre alvorlige problemer, fortsetter han.

Nevrolog Mathias Toft kaller teknologien en fantastisk revolusjon. Han forklarer at personer med lammelser ved hjelp av tankekraft kan styre ulike enheter, og at dette vil åpne opp for et utall av ulike bruksområder. Foto: Stein Schinstad

Til tross for at han er positiv til teknologien anerkjenner han likevel at prosjektet ikke kommer uten utfordringer.

– Alle nye behandlinger vil blant annet ha etiske problemstillinger og sikkerhetsutfordringer. Det vil også være en risiko ved implantering av elektroder i hjernen som kan gi komplikasjoner som blødninger og infeksjoner, forklarer Toft og legger til at det allerede i dag implanteres elektroder i hjernen til behandling av blant annet Parkinsons sykdom.

FDA sitter med makten

Selv om Musk er håpefull til at hjernebrikken kan testes på mennesker innen seks måneder, må denne først bli godkjent av det amerikanske legemiddelverket (FDA).

Etaten er underlagt det amerikanske Helse- og omsorgsdepartementet, og regulerer blant annet innføringen av legemidler og medisinsk utstyr i USA.

FDA vil måtte gjennomgå en fullstendig evaluering av den potensielle risikoen prosedyren vil medbringe, og dermed vurdere om brikken er trygg for bruk.

– Vi har sendt inn mesteparten av papirarbeidet til FDA, fortalte Musk i pressekonferansen torsdag.