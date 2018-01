Eksplosjon på oljetanker utenfor Shanghai

Nok en gang ble redningsarbeidere tvunget til å trekke seg vekk fra det brennende skipet, melder det kinesiske transportdepartementet.

Lasteskipet har én million fat med kondensat, eller såkalt lett olje. Det var på vei til Sør-Korea da det kolliderte med et lasteskip cirka 26 mil øst for Shanghai lørdag kveld. Deretter begynte tankeren å brenne.

Arbeidet med å slukke brannen har vært svært vanskelig både på grunn av de voldsomme flammene, dårlig vær og dårlig sikt.

Håper på overlevende

Skipet hadde 32 mann om bord, 30 iranere og to bangladeshere, og kun en av dem er funnet omkommet, mens de andre fortsatt er savnet.

En talsmann for The National Iranian Tanker Co., som drifter skipet, sa i går at det finnes en mulighet for at overlevende blant besetningen kan være innesperret i motorrommet, melder AP.

Skipet er registrert i Panama.

Kinesiske myndigheter har uttalt at en eksplosjon kan få katastrofale følger.

– Vi frykter at dette kan bli den verste miljøkatastrofen siden 1991 da 260.000 tonn olje lekket ut fra et skip utenfor Angola, sa talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet, Lu Kang.