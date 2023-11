Ekskona til fransk seriemorder i retten for flere drap

De pårørende til tre jenter og unge kvinner håper nå på rettferdighet når Monique Olivier (75) må møte i retten i Paris.

Hun er tiltalt for medvirkning til ytterligere tre seriedrap begått av eksmannen Michel Fourniret, kjent i mediene som «Monsteret fra Ardenne».

Fra før soner Olivier en livstidsdom for sin rolle i drapene.

Fourniret ble dømt til livstid i fengsel to ganger, for til sammen ni drap begått på 80- og 90-tallet. Ofrene var unge kvinner og jenter.

I 2018 tilstod han derimot tre nye drap – som Olivier nå er tiltalt for medvirkning til. Men fordi han døde i 2021, rakk han aldri å bli stilt for retten for disse.

Dermed rakk Fourniet å tilstå til sammen 12 drap begått på 80-, 90- og begynnelsen av 2000-tallet.

Plukket opp ofre med bil

Det er drapene på Joanna Parrish (20), Marie-Angèle Domèce (19) og Estelle Mouzin (9) som skal opp for retten i slutten av november.

Fourniret tilstod de tre drapene etter at ekskona Olivier hadde forklart seg også om disse sakene.

Oliviers forsvarer, Richard Delgenes, har sagt at «hun skal innta vitneboksen og forklare seg under rettssaken», ifølge The Guardian.

Politiet søker etter ofre ved Donchery nord i Frankrike i forbindelse med etterforskning i 2003. Foto: PASCAL ROSSIGNOL / REUTERS

Gjennom etterforskningen har man kommet frem til at Olivier og Fourniret skal ha funnet ofre på følgende måte:

Olivier skal ha kjørt bil, og stoppet ved potensielle ofre for å spørre dem om hjelp til å finne veien et sted.

Hun skal så ha foreslått at de kunne hoppe inn i bilen for å enklere kunne vise vei.

Fourniret skal så enten ha gjemt seg i bilen, eller ventet langs veien for å bli plukket opp.

Fourniet og Olivier ble tatt etter et mislykket kidnappingsforsøk i 2003. En 17 år gammel jente klarte da å rømme i Ciney i Belgia.

Michel Fourniret avbildet i forbindelse med rettssaken i 2008. Foto: BENOIT DOPPAGNE / AFP

– Det franske rettssystemets skyld

Særlig foreldrene til 20 år gamle Joanna Parrish har holdt liv i saken gjennom årene, skriver The Guardian.

Hun ble drept i 1990. Parrish dro fra University of Leeds i England for å jobbe som assistentlærer på en videregående skole i Auxerre i Burgund.

Parrish hadde satt inn annonser i lokale aviser der hun tilbød engelskkurs. Om kvelden 16. mai i 1990 sa hun til venner at hun dro ut for å møte en mann som ville ha timer med henne.

Monique Olivier (grå genser) ute med politiet for å lete etter levningene av 9 år gamle Estelle Mouzin i 2021. Hun forsvant i 2003. Foto: THOMAS BERNARDI / AFP

Morgenen etter ble Parrish funnet naken og fastbundet. Parrish var blitt voldtatt og drept.

Mens Fourniret og Olivier fortsatt var på frifot, dro foreldrene hennes ofte til Burgund for å lete etter spor og snakke med potensielle vitner, skriver The Guardian.

De mener det franske politiet og domstolene har sviktet dem.

– Fourniret blir aldri dømt for drapet på datteren vår, og det er det franske rettssystemets skyld, har faren Roger Parrish sagt, ifølge avisa.