Eks-oljelobbyist tar over som USAs innenriksminister – kalles et «vandrende habilitetsproblem»

Etter at Ryan Zinke lørdag gikk av som innenriksminister, har hans nestkommanderende David Bernhardt rykket opp i stillingen.

Fakta om avganger i Trump-apparatet Ekspandér faktaboks En rekke ledende rådgivere, regjeringsmedlemmer og ansatte i apparatet rundt president Donald Trump har sluttet eller fått sparken siden innsettelsen 20. januar 2017.

Innenriksminister Ryan Zinke. Han går av på nyåret, etter knappe to år i jobben.

Stabssjef John Kelly går av på nyåret. Avgangen ble bekreftet av Trump 8. desember. Kelly, som tok over etter Reince Priebus, virket i ett år og fem måneder i stillingen.

Vise-sikkerhetsrådgiver Mira Ricardel, fjernet og forflyttet i november, etter seks måneder i stillingen. Hennes forgjenger Ricky L. Waddell fungerte et år i stillingen.

Jeff Sessions, USAs justisminister. Ute etter ett år og ni måneder.

Nikki Haley, USAs FN-ambassadør. Ute etter knappe to år når hun går av ved årsskiftet.

Scott Pruitt, sjef for det amerikanske miljøverndirektoratet EPA. Ute etter ett år og fem måneder.

Tom Bossert, Trumps øverste rådgiver for nasjonal sikkerhet. Ute etter ett år og tre måneder.

David Shulkin, minister for saker angående krigsveteraner. Ute etter ett år og én måned.

H.R. McMaster, nasjonal sikkerhetsrådgiver. Ute etter ett år og én måned.

John Dowd, Trumps personlige advokat. Ute etter ni måneder.

Rex Tillerson, utenriksminister. Ute etter ett år og to måneder.

John McEntee, Trumps personlige assistent og rådgiver. Ute etter ett år og to måneder.

Gary Cohn, øverste økonomiske rådgiver og direktør for USAs nasjonale økonomiske råd (NEC). Ute etter knappe ett år og to måneder.

Hope Hicks, Trumps fjerde kommunikasjonssjef. Ute etter seks måneder. Hun var direktør for strategisk kommunikasjon i åtte måneder før det.

David Sorensen, taleskriver. Ute etter knappe ti måneder.

Rob Porter, stabssekretær. Ute etter ett år.

Tom Price, helseminister. Ute etter åtte måneder.

Stephen K. Bannon, sjefstrateg. Ute etter snaut sju måneder.

Sebastian Gorka, sikkerhetsrådgiver. Ute etter sju måneder.

Michael Short, assisterende pressetalsmann. Ute etter seks måneder.

Anthony Scaramucci, kommunikasjonsdirektør. Virket i halvannen uke.

Reince Priebus, stabssjef. Ute etter seks måneder.

Sean Spicer, pressesekretær og kommunikasjonsdirektør. Ute etter seks måneder.

Mark Corallo, talsperson for det juridiske teamet som representerer Trump i Russland-etterforskningen. Ute et halvt år etter innsettelsen.

Walter Shaub, leder for regjeringens etiske råd. Ute etter seks måneder.

K.T. McFarland, assisterende nasjonal sikkerhetsrådgiver. Ute etter fire måneder.

Mike Dubke, kommunikasjonsdirektør. Ute etter tre måneder.

James Comey, FBI-sjef, ute etter drøye tre måneder. Ble ansatt av tidligere president Barack Obama i 2013.

Katie Walsh, visestabssjef. Ute etter to måneder.

Michael T. Flynn, nasjonal sikkerhetsrådgiver. Ute etter tre uker.

Sally Yates, fungerende justisminister. Ute etter ti dager.

(Kilde: New York Times, AP, DPA)

Foreløpig sitter Bernhardt bare midlertidig i stillingen, men det er ventet at president Donald Trump kommer til å nominere ham til å bli innenriksminister permanent.

Som innenriksminister får Bernhardt ansvaret for å forvalte alt land i USA som er i føderalt eie. Det utgjør rundt 2.050.000 km², eller et område som er over fem ganger så stort som Norge.

Innenriksdepartementet gir blant annet tillatelse til å drive utvinning av olje, gass og kull på de enorme landområdene som eies av staten.

Arbeidet for lobbyfirma

Den avgåtte innenriksministeren Ryan Zinke viste sin kunstner som rytter under Days of '47 Rodeo i Salt Lake City sist sommer. Bernhardt er en annen type. Foto: Rick Bowmer / AP

Mye av kritikken mot Bernhardt kommer fra arbeid han gjorde da han i Obama-årene arbeidet for det Washington-baserte firmaet Brownstein Hyatt Farber Schreck.

Firmaet er kombinerer advokat- og lobbyistvirksomhet og har mottoet «Der forretninger, lov og politikk møtes».

På sin hjemmeside reklamerer selskapet nettopp for sine gode politiske kontakter.

Under sine år i Brownstein Hyatt Farber Schreck representerte Bernhardt så mange klienter som lobbyist at han har måttet erklære seg inhabil i 26 saker mens han har vært viseinnenriksminister.

Han går nå rundt med en liste i lommen for å huske i hvilke saker han har habilitetsproblemer, skriver Washington Post.

– Bernhardt er et vandrende habilitetsproblem, sier den demokratiske kongressrepresentanten, Jared Huffmann.

Har åpnet for olje og gass

I løpet av den tiden han har vært viseinnenriksminister har Bernhardt gjort det enklere å få lov til å borre etter olje, han har foreslått å kutte i beskyttelsen for tilholdsstedene til truede dyrearter og han har presset California til å gi mer vann til landbruket og mindre til bevaring.

Nesten 70.000 km² land er åpent for olje- og gassutvikling, mye av det i områder som tidligere har vært vernet.

Under Obama-administrasjonen kom det klager fra miljøorganisasjoner i rundt 35 prosent av tildelingene av nye olje- og gassfelter. De mer kontroversielle tildelingene under Trump har ført til at antall klager har steget til 88 prosent.

David Bernhardt arbeidet også i innenriksdepartementet under president George W. Bush. Miljøvernere frykter at hans flere tiår med kunnskap på feltet gjør ham til en farligere motstander enn hans forgjenger.

– Dette er den dype staten. Han er mannen bak scenen som manipulerer alt, noe han kan gjøre på grunn av sin erfaring og kunnskap, sier Jim Lyons, som var visestatssekretær i innenriksdepartementet under president Obama, om Bernhardt.

David Bernhardt (til venstre) under et regjeringsmøte i Det hvite hus 1. november i fjor. De andre i forreste rekke er daværende utenriksminister Rex Tillerson, president Trump og forsvarsminister Jim Mattis. Foto: Evan Vucci / AP

To eks-lobbyister har miljøansvaret

Utnevnelsen av Bernhardt kommer en måned etter at president Trump sa at han ville nominere Andrew Wheeler som ny leder for Det amerikanske miljødirektoratet EPA.

EPA-sjefen er det nærmeste USA har miljøvernminister, og Wheelers fortid som lobbyist for kullindustrien førte til reaksjoner da ham ble nominert.

Wheeler har blant annet gått inn for å lette på utslippsrestriksjoner for kraftverk og innføre lavere bensinforbrukskrav for biler og små lastebiler, skriver Washington Post.

Andrew Wheeler er fungerende leder for Det amerikanske miljødirektoratet EPA. Foto: WIN MCNAMEE / AFP

Blant dem som reagerte kraftig mot nominasjonen av Wheeler var lederen for miljøorganisasjonen Enviromental Working Group, Jim Cook

– I normale tider ville en glødende forsvarer av fossilt brensel og den ledende myndighetspersonen med ansvar for å beskytte barns helse mot forurensing, være to forskjellige personer, sa Cook.

Etter at Trump nå også har utnevnt Bernhardt er de to stillingene som har det ansvaret for miljø og natur i USA besatt av en tidligere kull-lobbyist og en tidligere olje- og gass-lobbyist.