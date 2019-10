Dyrket kjøtt i verdensrommet

Eksperimentet fant sted i slutten av september på den russiske avdelingen av romstasjonen, skriver The Guardian.

Det israelske firmaet Aleph Farms høstet celler fra levende kyr på jorda. På romstasjonen ble cellene dyrket og satt sammen til muskelvev ved hjelp av en russisk 3D-bioprinter.

Prosessen etterlikner den naturlige fornyelsen av muskelvev som skjer i en vanlig dyrekropp.

– Vi vil bevise at dyrket kjøtt kan produseres når som helst, hvor som helst og under alle forutsetninger, sier direktør Didier Toubia.

Miljøvennlig

Selskapet produserte en liten biff i et laboratorium i desember, men innrømmet da at smaken ennå ikke var helt som den skulle.

Målet er ikke bare å lage mat til astronauter, men å bevise at næringsrikt kjøtt kan produseres der det trengs, på en langt mer miljøvennlig måte enn i dag.

– I verdensrommet har vi ikke 10.000-15.000 liter vann tilgjengelig for å produsere en kilo kjøtt. Dette eksperimentet markerer et betydelig første steg mot matvaresikkerhet for de neste generasjonene, samtidig som vi kan bevare naturressursene våre, sier Toubia.

Han understreker at teknologien er i startfasen, og sier ifølge Bloomberg at det vil ta minst tre år før de kan produsere biff og burgere til forbrukere.

Nasa-astronauten Joe Acaba passer på salaten som vokser om bord på Den internasjonale romstasjonen. Foto: Handout / AFP

Dyrker salat

Den internasjonale romstasjonen har allerede et spesiallaget drivhus som klarte å dyrke frem salat i 2015. I 2017 ble det sendt opp flere hundre frø, blant annet av kål og tomater.

Tidligere i år hadde den kinesiske månelanderen «Chang'e 4» med seg en forseglet kapsel med frø og insektegg for å se om det er mulig å holde liv i et lite økosystem på månen.

Amerikanske Nasa har også tidligere investert i prosjekter som tester 3D-printing av mat, deriblant et firma som ble utfordret til å 3D-printe en pizza.