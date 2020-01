Dronning Elizabeth godtar at prins Harry og Meghan flytter til Canada

Flere i den britiske kongefamilien var samlet da Dronning Elizabeth innkalte til familiesamtale på Sandringham. Primært skal møtet ha vært en samtale mellom dronningen og prins Harry.

I en uttalelse fra det britiske kongehuset godtar nå dronning Elizabeth at prins Harry og Meghan vil bo deler av tiden i Canada.

I en overgangsperiode vil familien oppholde seg i både i Canada og i England. Dronningen sier at hun er «helt støttende» for deres ønske om en ny rolle, men «ville ha foretrukket» at de forblir kongelige på heltid.

Prins Harry og hertuginne Meghan kunngjorde i forrige uke at de ønsker å tre mer i bakgrunnen i kongefamilien. Paret sa de ønsket å bli økonomisk uavhengige og bo i Canada. Sjokkbeskjeden ble kjapt døpt «Megxit» av britiske medier.

En sjokkbeskjed

Ifølge BBC var hverken dronning Elizabeth eller Harrys bror, prins William, klar over avgjørelsen. Avisen skriver også at de høytstående kongelige var «såret» over offentliggjøringen.

STORE PRESSEOPPSLAG: Prins Harry og hertuginne Meghan prydet avisforsidene da avgjørelsen deres ble kjent. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP/NTB Scanpix

I en pressemelding kommer det i dag frem at dronning Elizabeth mener familiemøtet på Sandringham var «svært konstruktivt».

– Familien min og jeg støtter helt Harry og Meghans ønske om å skape et nytt liv som en ung familie, sier hun.

Dronningen sier også at hun helst ville ha ønsket at paret forblir kongelige på heltid, men at hun også forstår og respekterer avgjørelsen deres.

FAMILIENS MØTEPLASS: Den britiske kongefamiliens 'krisemøte' fant sted på dronning Elizabeth sin private eiendom Sandringham i Norfolk. Foto: John Fielding / CC BY-2.0

– Selv om vi ville ha foretrukket at de forblir heltidsarbeidende medlemmer av kongefamilien, respekterer og forstår vi deres ønske om å leve et mer selvstendig liv som familie, mens de forblir en verdsatt del av familien, sier hun.

– Mange spørsmål er enda ikke besvart

Hoffekspert og Dagbladet-journalist Inger Merete Hobbelstad tror ikke dronningen hadde noe valg.

– Jeg tror strengt tatt ikke Buckingham Palace hadde noe valg, særlig ikke etter at paret gikk så hardt ut selv. Men det er mange spørsmål som ennå ikke har blitt besvart, og som kommer til å bli krevende. Det gjelder ikke minst hvem som skal betale for hva, sier hun til NRK.

OVERRASKENDE: Forfatter og journalist Inger Merete Hobbelstad fortalte tidligere denne uken at hun var overrasket over måten Harry og Meghan valgte å trekke seg tilbake på. Hun mener at ikke alle spørsmål enda er besvart. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Hobbelstad mener likevel at det er oppsiktsvekkende at ikke Buckingham Palace legger skjul på hvor mye uenighet det har vært i denne saken.

– Det er oppsiktsvekkende at Buckingham Palace, og dronningen personlig, ikke legger skjul på at det er stor uenighet i denne saken og at de ønsker noe annet enn hva Harry og Meghan gjør, avslutter Hobbelstad.

VG-journalist Yngve Kvistad mener dronningen viser moderne forståelse, og at avgjørelsen hennes gjør at monarkiet kommer styrket ut.

– Ved å innvilge Harry og Meghan en uspesifisert permisjon, viser hun en moderne forståelse for dem og deres behov som gjør at kongefamilien og monarkiet kommer styrket ut, sier Kvistad til NRK.

FORANDRER FOR Å BEVARE: VG-journalist Yngve Kvistad mener avgjørelsen «viser dronning Elizabeths konservative forvaltning av kongehuset: Forandre for å bevare». Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

Falsk historie

Ifølge The Times var det den dårlige stemningen mellom Prince William og Prins Harry som skal ha vært en av grunnene til at Harry og Meghan valgte å trekke seg fra kongelige plikter.

Avisen hevder at Prins Harry og Hertuginne Meghan følte seg presset bort fra familien på grunn av den «mobbende» holdningen til prins William.

BRØDRE: Prins William og prins Harry, her fra bryllupet til William i 2011. Foto: BBC

Særlig skal prins William ha vært kjølig mot Prins Harrys nye kone Meghan.

Dette avviser prinsene i en pressemelding. De to brødrene mener historien er falsk, og at artikkelen til The Times var «krenkende og potensielt skadelig, skriver avisen selv.

– Alle skal puste litt med magen

Kronprins Haakon sa i forkant av møtet at det britiske kongehuset vil finne gode løsninger etter prins Harry og hertuginne Meghans kunngjøring om å trekke seg tilbake.

– Jeg tenker at alle skal puste litt med magen, og så kommer de helt sikkert til å finne gode løsninger på det, sa kronprins Haakon om situasjonen i det britiske kongehuset til NTB.

Kronprinsen møtte pressen i forbindelse med en omvisning hos Flyktninghjelpen i Oslo mandag.