Dramatisk rapport om syriske barn: – Vi holder på miste en hel generasjon

– Jeg føler at jeg har sett så mange forferdelig ting. Jeg har sett folk bli straffet, skikkelig straffet, for eksempel bli kuttet hodet av eller steinet.

«Zeinab» er 11 år. En del av generasjon krig. De barna i Syria som knapt har visst om annet enn vold, konflikt og fare. Det er både smerte over hva de har sett og vært gjennom, og alt hva de går glipp av som barn og foreldre tar for gitt de fleste andre steder i verden.

– Jeg ser døtre som blir kysset av familien sin, da klarer jeg ikke å smile, men løper av gårde og gråter, forteller hun.

Zeinab er ikke hennes egentlige navn, det kan hun ikke bruke på grunn av mulige represalier.

KRIGSHVERDAG: Mange syrisk barn har opplevd krigshandlinger på nært hold. Foto: Uncredited / AP

Dramatiske tall

Faren hennes er fortsatt igjen i den delen av byen Deir Es Zour, som ekstremistgruppa IS kontrollerer. Hun, moren og hennes brødre har flyktet til en leir på grensa til Irak. Det er der Redd Barna har intervjuet henne i forbindelse med rapporten de utgir i dag om barns mentale helse i denne krigen.

Tallene er dramatiske etter seks år med brutal krig.

80 % sier barna har blitt mer aggressive

71 % sier stadig flere barn tisser i sengen

51 % sier barn har begynt med rusmidler for å mestre situasjonen.

50 % av skolebarn sier de aldri eller nesten aldri føler seg trygg på skolen

Aller verst er det i de beleirede områdene. Der bor rundt 650.000 sivile under svært vanskelige forhold. Redd Barna har intervjuet 458 barn og ungdom.

FLYKTNINGLEIR: En generasjon syriske barn vokser nå opp i en flyktningleir, enten i Syria eller utenfor landets grenser. Foto: JOSEPH EID / AFP

Bekymret for brødrene

De har måttet konsentrere seg om opprørskontrollerte områder fordi de hverken har tilgang der IS har kontrollen eller der hvor regimet til president Bashar al-Assad bestemmer. Men de mener at også i disse områdene er tendensene og problemene parallelle.

Zeinab er mest bekymret før brødrene sine. En av dem er nå 8 år, og kan knapt legge sammen en pluss en.

– Broren min ble veldig påvirket av krigen, mer enn meg, sier hun.

Mister en generasjon

Moren deres har tatt dem med til flyktningleiren i håp om hjelp. Den eldste sønnen har blitt mer voldelig og slår ofte storesøsteren.

– Jeg mener vi holder på miste denne generasjonen. De trenger mer støtte. Land og organisasjoner må ta dem ut av konfliktområder til steder der kan gjenfinne balansen, sier hun som kjenner på kroppen hvordan familien ødelegges av krigen.

LES OGSÅ: Kampene blusser opp igjen mens forhandlinger pågår

Redd Barna mener mange syriske barn har blitt utsatt for det de kaller et giftig stressnivå så lenge at muligheten for at de skal bli helt friske igjen svinner dag for dag.

– Disse barna må hjelpes her og nå. Barn har krav på å være barn. Hvis de ikke får hjelp og krigen får fortsette, vil de slite med dette gjennom hele livet. Det vil gjøre noe med dem som enkeltmennesker, men vil også påvirke hele det syriske samfunnet, sier Kristin Ingebrigtsen i organisasjonen.