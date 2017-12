DR: Gjengkrigen i København skal være over

Fredsavtalen mellom de rivaliserende gjengene Loyal to Familia og Brothas skal ha blitt inngått mandag.

Avtalen går, ifølge anonyme kilder som DR Nyheder har snakket med, ut på at de kriminelle gjengene skal passe sine egne saker, og holde seg borte fra hverandres områder. De skal også ha blitt enige om å unngå konfrontasjon, og å ikke skyte på hverandre.

Hittil har tre personer blitt drept i 38 skyteepisoder i København i år, og mange har blitt såret.

Politiet i København ønsker ikke å kommentere den angivelige fredsavtalen.

Arkivfoto fra 2013 av politi og medlemmer av gjengen Loyal To Familia. Foto: Scanpix DK / NTB scanpix

Usikkert om fredsavtalen varer

I 2012 inngikk gjengen Brothas og gjengen som var kjent under navnet Blågårds Plads, en liknende avtale. Den gang gikk de stridende partene ut offentlig, og bekreftet at avtalen var i boks, og holdt en felles, symbolsk middag.

Slik er det ikke denne gangen.

Ifølge DR Nyheder sitter flere av dagens viktige gjengmedlemmer i fengsel. Det skal også være uenighet innad i gjengene om fredsavtalen, slik at det er usikkert om våpenhvilen kommer til å holde.

Krigen mellom gjengene har blant annet dreid seg om narkosalg og territorium. Den siste tida har gjengene utvidet virksomheten til større deler av København, og til andre byer som Århus.

Det resulterte i at politikere i flere danske byer krevde tiltak mot gjengkriminaliteten.

I november ga Riksadvokaten grønt lys for at den danske domstolen kan føre sak mot Loyal to Familia, for å gjøre gjengen ulovlig.

De to kriminelle gjengene Brothas og LTF domineres av innvandrerungdom med ikke-vestlig bakgrunn, bosatt i områdene rundt henholdsvis Mjølnerparken og Blågårds Plass.