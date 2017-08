Danske byer ønsker flere tiltak mot gjengkriminalitet

– Vi har sett en uhyggelig eskalering i skyteepisoder mellom gjenger i løpet av sommeren. Det skal stoppes. Gjengene skal ikke få lov til å dominere i våre byer, sier Københavns overborgermester Frank Jensen i en pressemelding.

– Vi har sett en uhyggelig eskalering i skyteepisoder mellom gjenger i løpet av sommeren, sier Københavns overborgermester Frank Jensen. Foto: Steen Brogaard

Rådet skal blant annet sikre samarbeid på tvers av departementer, kommuner, faggrupper, NGO-organisasjoner, boligorganisasjoner, politiet, kriminalomsorgen og skatteetaten.

Ble angrepet etter jobb

København-politiet bekreftet at to skyteepisoder fant sted i byen torsdag kveld – og de etterforsker en tredje episode. Dette er den 22. skyteepisoden i byen på to måneder.

– To biler kommer kjørende, og det ble avfyrt skudd mot en mann som nettopp har parkert mopeden sin etter å ha kommet hjem fra jobb, sier etterforskningsleder Kenneth Jensen i politiet i København.

Tidligere på kvelden ble det avfyrt skudd i Folkets Park i Nørrebro. Den tredje hendelsen kom etter tips om skyting i Tingbjerg.

Politiet undersøker fortsatt om det skutt i området. Hvis det er tilfellet, er torsdagens hendelser henholdsvis vil dette være den 23 skyteepisodene i København på knapt to måneder. Ingen skal være pågrepet.

Skyteepisodene kommer samme dag som Københavns politi innviet en mobil politistasjon med seks betjenter på Blågårds plass på Nørrebro, melder danske Politiken.

Den er satt inn i et forsøk på å demme opp for de mange skyteepisodene som har plaget befolkningen i København denne sommeren.

Nye tiltak

De tre borgermesternes forslag skal være et supplement til «gjengpakken» som ble vedtatt på Folketinget tidligere i år. Den innebærer blant annet å skjerpe straffen for ulovlig våpenbesittelse.