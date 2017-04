Dortmund-pågrepet er mistenkt for å være IS-kriger

Den 26 år gamle irakeren som er pågrepet etter bombeangrepet mot den tyske fotballklubben Dortmund er mistenkt for å være tidligere IS-kriger.

Det opplyser den tyske påtalemyndigheten, skriver AP.

26-år gamle Abdul Beset A var i Tyrkia i mars 2015. Etter at han vendte tilbake til Tyskland i 2016, skal han ha fortsatt å ha kontakt med IS.

Det gikk av tre sprengladninger ved spillerbussen. Minst to personer ble såret i angrepet Foto: Sascha Schuermann / AFP

Finner ikke bevis

– Etterforskningen så langt har ikke gitt noen klare bevis for at den mistenkte tok del i angrepet, heter det i en uttalelse fra statsadvokaten.

Torsdag vil en dommer avgjøre om han skal bli sittende i politiets varetekt.

"Guttene spiller for fred og frihet", står det på denne plakaten som ble holdt fram under onsdagens fotballkamp. Flere Dortmund fans tok også fra den engelske klubben Liverpools slagord: "You`ll Never Walk Alone." Foto: Patrik Stollarz / AFP

Motivet for angrepet er så langt uklart. Minst to ulike kilder har i brev hevdet at de sto bak. I det ene brevet antydes et mulig islamistisk motiv, mens det i det andre brevet legges fram krav om at Tyskland må trekke seg ut av Syria. Tysk politi har ikke fått verifisert brevene.