Fyrst Albert: – Idretten må ikke la seg bli tatt som gissel

Fyrsten har reist til Dortmund for å se Champions League-kampen mellom BVB Dortmund og AS Monaco.

Kampen skulle egentlig spilles i går, men er utsatt til onsdag kveld etter at spillerbussen til Dortmund ble angrepet av tre eksplosjoner i går like etter at den hadde kjørt fra hotellet laget bor på.

– Dette er skrekkelig og avskyelig, sier fyrsten til den tyske avisa Bild.

Fyrst Albert har oppholdt seg sammen med spillerne på et hotell i Dortmund og fordømmer angrepet.

– Dette går langt utover fotball, idretten må ikke la seg bli tatt som gissel.

SPILLERBUSSEN: Spillerne var på vei til mesterligakamp mot Monaco da bussen ble angrepet av tre eksplosjoner like etter avreise fra hotellet. Foto: Carsten Linhoff / AFP

Høy sikkerhet

Tyske myndigheter jobber nå for å finne ut hvem som står bak angrepet som skadet en Dortmund-spiller og en politimann. Foreløpig holdes alle muligheter åpne, men to brev er funnet. Et av brevene fører til IS og et annet til tysk antifascistisk bevegelse.

Det skal spilles flere Champions League-kamper i kveld.

Etter Dortmund-angrepet har politiet i andre byer skjerpet sikkerheten rundt fotballkamper. Politiet i Bayern vil ifølge avisa Tagesspiel gå igjennom sikkerhetsrutinene foran kveldens Champions League-kamp mellom storlagene FC Bayern og Real Madrid.

Dette innebærer blant annet at bussene til de to lagene holdes på et sikkert sted før de skal brukes.

#bedforawayfans

Tyske fotballfans har tilbudt sine gjester fra Monaco overnatting slik at de kunne bli igjen i Dortmund for å se den utsatte kampen. På sosiale medier deles bilder og meldinger som viser supportere som har kommet nærmere hverandre etter angrepet.