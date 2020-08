Dommar krev bevis på valjuks i USA

På grunn av pandemien er det venta at mange amerikanarar vil bruke posten når dei skal stemme i presidentvalet i november.

Men president Donald Trump har fleire gongar sagt at han fryktar meir stemmejuks ved poststemming, og at det vil føre til «det mest unøyaktige og svikefulle valresultatet i historia».

Demokratane har kravd å få dokumentasjon som viser at poststemmer fører til meir juks. Men det har Republikanarane avvist.

No har ein føderal dommar i Pennsylvania sagt at Trump og Republikanarane har frist til fredag med å komme med bevis, skriv CNN.

Avviser juks

Frykta for valjuks har gjort at Trump også har opna for å utsette presidentvalet til koronakrisa er over. Men forslaget har møtt motstand, også frå republikanarar i Kongressen.

Valforskarar har også avvist samanhengen mellom stemmegjeving per post og valjuks, skriv BBC.

Det har vore enkelte saker med valjuks i amerikansk politikk dei siste åra, men dette er sjeldne eksempel.

Ifølge ei undersøking frå i 2017 utgjer stemmejuks i amerikanske val mellom 0,00004 prosent og 0,00009 prosent av stemmene.

Vil ikkje hjelpe posten

Lite pengar og omorganiseringar har ført til at posten hopar seg opp i USA. Mange amerikanarar har klaga på at dei må vente i dagar og veker på pakkar og brev.

No er det også planar om nedskjeringar og nedlegging av postkontor. Samtidig skal dei handtere ei kraftig auke av poststemmer.

Planlagde omorganiseringar og lite pengar gjer at posten hopar seg opp i USA. No kan pandemien også gi ein stor auke i avlagde poststemmer til hausten. Her er ein tilsett i posten som trillar eit stativ med poststemmer etter primærvalet i Washington i august. Foto: Ted S. Warren / AP

Demokratane har foreslått at posten, som ein del av ein krisepakke, skal få meir pengar. Men det blir blankt avvist av presidenten.

– Dei treng pengane for at postkontora skal fungere og ta unna millionar av stemmesetlar. Dersom dei ikkje får det, kan vi ikkje ha generell stemmegjeving via posten, sa Trump i eit intervju med Fox Business Network.

Demokratanes presidentkandidat, Joe Biden, meiner dette viser at Trump prøver å sabotere valet.

– Rein Trump. Han ønsker ikkje val, sa han.