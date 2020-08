23. juni ble det avholdt primærvalg i New York. På grunn av faren for koronasmitte ble det åpnet for å avgi stemme per post.

Valgstyret sendte ut nesten 2 millioner stemmesedler til velgerne. Rundt 400.000 sendte inn poststemmer – ti ganger så mange som vanligvis stemmer per post.

Tanken var at det skulle gjøre det lettere å avvikle valget. I stedet ble resultatet kaos rundt opptellingen, skriver New York Times.

Tre uker etter valget var bare 800 av totalt 65.000 poststemmer talt opp i ett av valgdistriktene.

Tirsdag kveld kom endelig resultatet i de to siste distriktene. Etter seks uker får Demokratene vite hvem som blir deres kandidater til Representantenes hus.

Var ikke poststemplet

Seks uker etter primærvalget ble det endelig klart at Carolyn B. Maloney blir Demokratenes kandidat i New Yorks 19. kongressdistrikt. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Folk fra forskjellige offentlige etater krangler nå om hvem som har skylden for rotet.

Et av problemene rundt valget var at stemmesedlene ble sendt ut med ferdigfrankerte konvolutter.

Det førte til at mange ikke ble poststemplet og derfor ikke ble godkjent.

Andre stemmesedler ble sendt for sent til velgerne, eller de ble ikke godkjent på grunn av mindre feil.

Kanarifugl i en kullmine

Suraj Patel tapte knepent i kampen i New Yorks 19. kongressdistrikt.

Nå advarer han om at rotet rundt primærvalget i New York kan gjenta seg til høsten.

– Dette valget er en kanarifugl i en kullmine, sier Patel med henvisning til gamle dagers gruvearbeidere som brukte kanarifugler til å varsle om farlige gasser.

Kritikk fra Trump

Forsinkelsene har ført til kritikk fra president Donald Trump.

Han har brukt rotet i New York til å stille spørsmål ved planene om å avvikle høstens valg ved hjelp av posten.

En rekke delstater har åpnet for at velgerne til høsten skal få tilsendt stemmesedler i posten.

Mandag truet president Trump med å saksøke Nevada etter at delstaten åpnet for poststemning.

Millioner av poststemmer

Hver enkelt delstat kan selv velge hvordan de vil organisere valget. Fem delstater har fra før bare holdt valgene via posten. De fem er Washington, Oregon, Utah, Colorado og Hawaii.

I år kommer langt flere delstater til å åpne for forskjellige muligheter for å stemme med brev.

– Vi kommer sannsynligvis til å ha mellom 80 og 100 millioner velgere som får stemmesedlene via posten, sier valgrådgiver Tammy Patrick til CBSNEWS.

Tre av hundre fikk ikke stemmesedler

CBS sendte i juli ut hundre poststemmer for å se på om postvesenet klarte å håndtere stemmene.

Resultatet var at tre av hundre ikke fikk stemmesedlene i løpet av en uke.

Hadde det vært et virkelig valg, ville det betydd at 3 prosent ikke fikk stemt. Det kunne avgjort et jevnt valg, skriver CBS.

Har kuttet i postvesenet

Under Trumps regjeringstid et det blitt kuttet kraftig i postvesenet, skriver New York Times.

Postbud får ikke lenger betalt overtid for å levere posten. Resultatet er blitt forsinkelser.

Nå frykter flere grupper at det vil få store konsekvenser ved høstens valg. I 34 av delstatene blir stemmer ikke regnet med om de ikke er kommet frem før valglokalene stenger.

Dermed kan stemmene bli forkastet på grunn av forsinkelser i posten.

– Det er en oppskrift for katastrofe, sier Wendy Fields som leder Democracy Initiative, en koalisjon av organisasjoner som arbeider med valg og menneskerettigheter.