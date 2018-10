Dødsdømt i Tennessee skal henrettes med elektrisk stol

Edmund Zagorski (63) ble i 1984 dømt til døden for drap på to menn i forbindelse med narkohandel.

Dommen er ikke blitt fullbyrdet før nå, og Zagorskis advokater har kjempet en kamp i rettsvesenet for å unngå at han henrettes med giftsprøyte. De har argumentert med at giftblandingene som brukes, er smertefulle og en form for tortur.

Ba om å få slippe giftsprøyte

Tidligere denne måneden ba Zagorski om å få dø i en elektrisk stol for å slippe gift. Søknaden ble først avslått, men en føderal dommer godtok å utsette henrettelsen slik at myndighetene kunne forberede bruk av en elektrisk stol.

Mandag ble det besluttet at henrettelsen skal finne sted 1. november, ifølge avisa The Tennessean.

Hvis planene ikke endres, blir Zagorski den andre som henrettes med elektrisk stol i Tennessee siden 1960.

