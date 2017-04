Sliter med å finne frivillige til henrettelser

Delstaten krever at ikke mindre enn seks personer er tilstede under henrettelser, og nå sliter myndighetene med å finne folk, melder CNN.

Ifølge nyhetskanalen skal Wendy Kelley i Department of Corrections ha invitert medlemmer fra en lokal Rotary-klubb til å delta.

– Først lo folk litt fordi de trodde det var en spøk, men det ble ganske fort klart at hun ikke tullet, sier Bill Booker, fungerende president i Little Rock Rotary Club.

LES OGSÅ: Dødsstraff på retrett i USA

Mange henrettelser

I Arkansas har ingen blitt henrettet på 11 år, men nå skal åtte men parvis henrettes med giftsprøyter mellom 17. og 27. april. Kun to ganger tidligere har så mange blitt henrettet i løpet av en og samme måned i USA.

Departementet bekrefter at Kelleys kommer til å fortsette med sin «uformelle innsats».

– Vi er fortsatt sikre på vår evne til å få gjennomført henrettelsene, sier talsmann Solomon Graves.

31 amerikanske delstater praktiserer dødsstraff i dag og giftsprøyte er den vanligste henrettelsesmetoden.

LES OGSÅ: Henrettelse stanset i USA etter omstridt dødsdom

Uavhengige vitner

Hvor mange vitner de ulike delstatene krever, varierer. Vanligvis er familiemedlemmer tilstede, men noen delstater, som Arkansas, krever også uavhengige vitner, forteller Robert Dunham, leder for The Death Penalty Information Centre.

BEKYMRET: Robert Dunham, leder for The Death Penalty Information Centre. Foto: NRK

– Det er ikke naturlig å se på at mennesker blir drept. Det har en følelsesmessig påvirkning på folk, sier han.

Massehenrettelsen har vakt kraftige reaksjoner, spesielt blant organisasjoner som jobber for å avskaffe dødsstraff. Arkansas Coalition to Abolish the Death Penalty kaller henrettelsene groteske, og hevder at de ulike stoffene i giftblandingen ikke hindrer dødsdømte i å få en smertefull død.