Disse skal forsvare Trump i riksrettssaken

Den formelle innkallingen til riksrettssaken i Senatet ble sendt inn denne uka, og tiltalen ble lest opp torsdag. Lørdag kom det formelle svaret fra Trumps advokater.

«President Trump avviser kategorisk hver eneste anklage på begge punkter i riksrettstiltalen,» skriver de.

De to tiltalepunktene dreier seg om maktmisbruk og forsøk på å hindre Kongressens arbeid.

Advokatene kaller riksrettstiltalen farlig og ugyldig.

«Dette er et frekt og ulovlig forsøk på å omgjøre resultatet av valget i 2016 og forstyrre 2020-valget. Den høyst partiske og uansvarlige besettelsen med å stille presidenten for riksrett startet den dagen han ble innsatt, og pågår fortsatt», skriver advokatene.

Henter Clinton-etterforsker

Forsvarerteamet skal ledes av Trumps personlige advokat, Jay Sekulow, og Det hvite hus-rådgiver Pat Cipollone.

Bill Clinton ble stilt for riksrett i 1998, men ble frikjent i Senatet. Mannen som sto bak etterforskningen skal nå forsvare Donald Trump. Foto: Paul Richards / AFP

Men den mest profilerte er tidligere riksadvokat Kenneth Starr. Han ble verdenskjent som spesialetterforsker i saken som førte til at daværende president Bill Clinton ble stilt for riksrett i 1998.

Den innledende etterforskningen handlet i utgangspunktet om den såkalte Whitewater-saken, en eiendomssak i Arkansas der både Bill og Hillary Clinton var involvert.

Etterforskningen avdekket bevis for at presidenten hadde et forhold til praktikanten Monica Lewinsky, og Clintons løgn under ed førte til at han ble stilt for riksrett. Clinton ble frikjent i Senatet.

Starr fikk sparken som president ved Baylor University i 2016 på grunn av behandlingen av flere voldtektsanklager mot universitetes idrettsutøvere, og trakk seg senere som jusprofessor.

Starrs etterfølger som spesialetterforsker, Robert Ray, er også en del av Trumps forsvarerteam. Han er til daglig privatpraktiserende advokat i New York.

Alan Dershowitz på en pressekonferanse i Kiev i 2011, Robert Ray i Washington i 1999 og Kenneth Starr i Representantenes hus i 1998. Foto: Genya Savilov, Joyce Naltchayan, Luke Frazza / AFP

Forsvarte Tyson, Simpson og Epstein

Alan Dershowitz er en pensjonert jusprofessor fra Harvard-universitetet og ekspert på grunnloven.

Han har hatt flere kjente klienter tidligere, blant dem bokseren Mike Tyson, O.J. Simpson og Jeffrey Epstein.

Ifølge Axios er flere ansatte i Det hvite hus bekymret for ansettelsen av Dershowitz på grunn av tilknytningen til avdøde Epstein, som var tiltalt for menneskehandel og seksuelt misbruk av midreårige.

Dershowitz sier selv han bare har sagt ja til å delta som en uavhengig ekspert, men at han er bekymret for konsekvensene av at presidenten stilles for riksrett.

Han påpeker at han også var kritisk til Clintons riksrettssak, og at han stemte på Hillary Clinton i presidentvalget i 2016. Trump har likevel bedt ham om råd tidligere, skriver BBC.

Donald Trump og Alan Dershowitz på fjorårets julemiddag på Mar-a-Lago i Florida. Foto: Andrew Harnik / AP

I tillegg har Trump rekruttert advokatene Pam Bondi, Jane Raskin og Eric Herschmann.

Bondi har lenge vært en nær alliert av Trump. Hun er tidligere justisminister i Florida, og sluttet seg til kommunikasjonsstaben i Det hvite hus i fjor.

Raskin jobbet i justisdepartementet under Ronald Reagan, og jobbet mye med organisert kriminalitet. Hun var en av advokatene Trump brukte i kontakten med spesialetterforsker Robert Mueller.

Trump: – Kuppforsøk

Trump selv har kalt riksrettssaken et kuppforsøk.

Ifølge CNN har kilder med kjennskap til Det hvite hus fortalt at Trump stadig spør ansatte og bekjente om hvorfor han blir stilt for riksrett.

Han skal også ha ønsket seg en høyprofilert gruppe forsvarere som kan ta seg bra ut på TV.

Rettsforhandlingene skal etter planen innledes førstkommende tirsdag.

Det regnes som svært sannsynlig at Trump blir frikjent av Senatet, hvor Republikanerne har flertall.