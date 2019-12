– Dette er et kuppforsøk

I det seks sider lange, uvanlig sinte brevet fastholder Trump at han ikke gjorde noe galt da han ba andre land etterforske hans politiske motstandere foran neste års presidentvalg.

Trump gjentar også sin kritikk av granskingen i Representantenes hus.

Presidenten hevder at han hadde færre rettigheter enn de som ble anklaget og dømt i hekseprosessene i Salem på 1700-tallet.

«Partipolitisk kuppforsøk»

I brevet beskylder Trump Pelosi for å være kjeltringen.

«Det er dere som blander dere inn i USAs valg. Det er dere som undergraver Amerikas demokrati. Det er dere som hindrer rettferdighetens gang. Det er dere som bringer smerte og lidelse til vår republikk, utelukkende for å tilfredsstille deres egen egoistiske personlige, politiske og partipolitiske sak», skriver Trump i brevet.

Flertallsleder Nancy Pelosi omtaler brevet fra Donald Trump som «sykt». Foto: SAUL LOEB

«Dette er ingenting annet enn et ulovlig, partipolitisk kuppforsøk som vil slå totalt feil i valglokalene, om man ser på holdningene der ute nylig», skriver han videre.

Trump langer videre ut mot Pelosi og hevder at ingen oppegående personer tror på det hun sier.

– Historien vil dømme deg hardt når du nå går videre med denne riksrettsfarsen, står det i brevet.

Sent tirsdag sa Pelosi at hun bare fått med seg essensen i brevet, skriver CNN.

– Det er virkelig sykt, var hennes kommentar.

Avstemning onsdag

Brevet ble sendt før Pelosi kunngjorde at Representantenes hus onsdag skal stemme over å stille Trump for riksrett. Presidenten er tiltalt for misbruk av sin stilling ved å presse Ukraina til å granske hans fremste rival ved valget neste år. Han skal også ha hindret Kongressens gransking ved å nekte å samarbeide, nekte sine medarbeidere å vitne og holde tilbake dokumenter.

En telling utført av nyhetsbyrået AP viser at det er flertall i Representantenes hus for å stille Trump for riksrett. Han blir dermed den tredje presidenten som blir stilt for riksrett. Saken blir ført i Senatet over nyttår.

– De sørgelige fakta er at presidenten har utnyttet sin makt til egen personlig vinning, politiske fordeler og til å hindre Kongressen ved å hevde at han står over loven og det amerikanske folket, skriver Pelosi i et brev til sine demokratiske kollegaer tirsdag kveld.

– I USA står ingen over loven, skriver hun videre.

Tirsdag ble det arrangert flere enn 600 demonstrasjoner over hele USA, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Demonstrantene støtter riksrettsprosessen mot Donald Trump.

I flere byer i USA, som Washington, New York City, Philadelphia, Charleston og Cleveland, ble det tirsdag arrangert demonstrasjoner til støtte for riksrettssprossen mot president Donald Trump. Foto: JUSTIN SULLIVAN

Like etter angrep Trump igjen ledelsen i Det demokratiske partiet. Denne gang på Twitter.

– Det demokratiske «lederskapet» legger, tross deres fornektelse, sterkt press på sine medlemmer om å stemme ja til denne meningsløse riksretten. Hvis de stemmer ja, vil det bli mye enklere for Republikanerne å vinne i 2020! tordnet han.

Flertall i Representantenes hus

Bare to demokrater av til sammen 233 ventes å stemme imot riksrett. En av dem, Jeff van Drew fra New Jersey, vil trolig skifte parti under avstemmingen.

På republikansk side vil alle 197 kongressmedlemmer stemme imot riksrett.

Dermed blir saken oversendt til Senatet. Der skal det avgjøres om Trump skal dømmes for å ha misbrukt sin stilling og for å hindret granskingen.

Et flertall på to tredeler, det vil si 67 senatorer, trengs for en fellende dom. Det er foreløpig liten tvil om utfallet som sannsynligvis vil gå i Trumps favør. Demokratene har kun 47 senatorer av de til sammen 100.