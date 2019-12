Mitch McConnel gjorde narr av Demokratene

– Senatet eksisterer for øyeblikk som dette. Senatet vil sette dette på plass, sa Mitch McConnel da han forsvarte Trump i dag.

Vel vitende om at i Senatet har Republikanerne flertall.

Og det er nødvendig med stemmene fra to tredeler av medlemmene i Senatet for å få en fellende dom mot presidenten.

Et klart flertall i Representantenes hus i USA sa i natt ja til at president Donald Trump både misbrukte sin makt i Ukraina-saken – og at han forsøkte å hindre etterforskningen.

Bare minutter etter at de to historiske voteringene ble gjennomført i Representantenes hus, var det plutselig usikkerhet om den videre gangen i riksrettssaken.

Hva som blir neste akt i det politiske dramaet rundt president Donald Trump er helt i det blå. Demokratenes leder i huset, Nancy Pelosi uttaler seg bevisst uklart.

Og dette spilte Senatets leder, Republikanernes Mitch McConnel på da han svarte på nattens hendelser i Representantenes hus.

– Har Demokratene fått kalde føtter, spurte han retorisk i sin tale.

Før McConnel skjelte dem ut videre for at de har hatt en hårreisende kort tid på forberedelsene til riksrettssaken. Han sammenliknet med tidligere riksrettssaker i amerikansk historie.

Kan bli utsatt

Riksrettssaken vil trolig foregå i Senatet i januar, men Nancy Pelosi antydet like etter avstemmingen onsdag at saken kan bli utsatt.

USAs president Donald Trump kommenterte riksrettsavstemningen fra scenen på et velgermøte i Battle Creek i Michigans mens den pågikk i Kongressen i Washington D.C. Foto: LEAH MILLIS / Reuters/NTB Scanpix

Hun uttrykte bekymring for at det republikanske flertallet i Senatet ikke er rettferdig og anklaget ledelsen i Det republikanske partiet for å stå i ledtog med presidenten i håndteringen av saken.

Pelosi nektet å svare på hvordan en rettferdig riksrettsgang vil se ut.

Trump selv befant seg på en helt annen kant av landet mens representantene stemte. Han var på et stort velgermøte i Battle Creek i delstaten Michigan, der tilhengere hadde ventet ute i kulda i timevis på presidenten.

– Mens vi skaper arbeidsplasser og kjemper for Michigan, blir den radikale venstresiden i Kongressen fylt av misunnelse og hat og raseri. Disse menneskene er gale, sa Trump.

Etter åtte timers debatt ble det klart flertall for begge punkter i riksrettstiltalen mot presidenten. Foto: SAUL LOEB / AFP/NTB Scanpix

– Splitter USAs befolkning

Rådgiver i Civita, Eirik Løkke sier de siste meningsmålingene i USA viser at motstanden mot riksrett har økt i USAs befolkning.

– Er USA så splittet som det ser ut til etter denne avstemmingen?



– Ja. Ser vi på meningsmålingene, så ser en også at dette deler demokrater og republikanere langs de samme linjene. Pelosi har lenge vært motstander av å sette i gang riksrettsprosess, fordi hun tror det kan styrke Trump politisk, sier Løkke til NRK.

Han fortsetter: – Og dette er noe som er bekymringsfullt for Demokratene. Skal en tolke de siste meningsmålingene, så er det som har skjedd. Motstanden mot riksrett har økt - ikke veldig mye, men litt, sier han.

Nancy Pelosi er leder i Representantenes hus for Demokratene. Foto: SAUL LOEB/AFP / NTB Scanpix

– Jeg er sikker på at både Pelosi og de fleste demokrater er klar over at dette kunne slå ut slik. Likevel er det to viktige grunner til at de har gått videre med saken. For det første var det viktig å kaste lys over måten Trump driver utenrikspolitikk på. For det andre har dette dype implikasjoner for presidentembetet framover.

– Hvis en aksepterer denne formen for maktmisbruk, sett fra Demokratene sin side, så vil man i realiteten sette en veldig lav standard for hvordan en president kan oppføre seg i framtida.

– Ikke noe glede over riksrett

Sofie Høgestøl førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo mener det er tydelig at denne riksrettsprosessen er annerledes enn tidligere prosesser ved at den er så partipolitisk.

– Det var tilløp til jubel blant demokratene da stemmetallene ble kjent, men dette ble slått brått ned på av Nancy Pelosi - lederen av Representantenes hus - på en streng og moderlig måte. Hvorfor tror du hun ikke ville ha jubelscener?

– Hun har vært veldig tydelig på at dette er trist, at det ikke er noen glede i å stille en amerikansk president for riksrett, sier Høgestøl.

Sofie Høgestøl er amanuensis ved Universitetet i Oslo. Foto: Kristian Elster / NRK

– Når folk begynte å klappe litt etter at det første tiltalepunktet var klart, kom et ganske strengt signal fra henne om at dette skulle man ikke ha noe av, sier hun.

– Kamp om opinionen

Hilmar Mjelde, postdoktor ved Universitetet i Bergen, hvorfor er Nancy Pelosi noe vag når det gjelder videre framdrift?

– Angivelig som forhandlingskort for å sikre en rettferdig rettssak i Senatet, der Republikanerne vil lage reglene for rettssaken. Men dette er et spill for å forme mediedekningen og i den grad de kan, den offentlige opinionen, sier Mjelde.

– Republikanerne har lyktes til en viss grad med å fremstille riksrettsprosessen som urettferdig mot Trump. Nå spilles ballen over til Senatet, hvor Republikanerne styrer, og Demokratene tar nå i bruk samme taktikk, sier han.

Og postdoktoren fortsetter: – Når hvert parti kontrollerer hvert sitt kammer, er det rå makt som rår. Men riksrett utspiller seg dels i Kongressen, og dels som en kamp for å få folkeopinionen med seg. Demokratene forsøker nå få Republikanerne på defensiven, ved å si at de rigger prosessen til fordel for Trump.

Fakta om riksrett-etterforskningen av Trump Ekspandér faktaboks 25. juli hadde USAs president Donald Trump en telefonsamtale med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj der han ba Ukraina etterforske demokraten Joe Biden og hans sønn Hunter, som har sittet i styret til et ukrainsk gasselskap, Burisma. Noen dager tidligere hadde Trump stanset en utbetaling på 390 millioner dollar (nær 3,6 milliarder kroner) i militær bistand til Ukraina. Kjernen i saken er om Trump brukte militærbistand som brekkstang for å presse Ukraina til å etterforske mannen som kan bli hans motstander i 2020-valget. Innholdet i samtalen ble kjent i september da et internt varsel nådde generalinspektøren for de amerikanske etterretningstjenestene og påfølgende lekkasjer til pressen. 24. september kunngjorde demokraten Nancy Pelosi at det innledes en etterforskning i Representantenes hus som kan føre til at Trump blir stilt for riksrett.

Trump sier at han ikke har gjort noe galt og kaller prosessen en heksejakt. Han har også krevd å få vite identiteten til varsleren som først opplyste om telefonsamtalen. Tidligere energiminister Rick Perry, Trumps stabssjef Mick Mulvaney og USAs avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton er blant dem som nekter å avgi vitnemal etter ordre fra Trump. Kilder: NTB, AP, AFP, DPA og Reuters