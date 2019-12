Derfor kan riksrettssak være gode nyheter for Trump

I dag går den amerikanske presidenten Donald Trump inn i en eksklusiv gruppe. En gruppe han ikke ønsker å være en del av. En som vil prege hans ettermæle som president.

Kun to ganger tidligere har en amerikansk president blitt stilt for riksrett, Andrew Johnson og Bill Clinton. Ingen av dem ble fjernet fra vervet sitt.

Det som har skjedd nå, er at Representantens hus, der Demokratene har flertall, har valgt å stille presidenten for riksrett. Deretter blir det opp til Senatet om de vil «dømme» han og frata han sitt embete. Få tror at det vil skje, ettersom Republikanerne har flertall her.

President Trump blir stilt for riksrett midt i en valgkamp. Dersom presidenten kommer seirende ut av prosessen han nå skal gjennom, kan det også være med på å styrke han.

HER SKJEDDE AVSTEMNINGEN: Sen ettermiddag utenfor kongressbygningen i Washington D.C. Noen timer etter at dette bildet ble tatt, stemte politikerne i Representantenes for å stille Trump for riksrett. Foto: WIN MCNAMEE / AFP / NTB Scanpix

Lojale velgere

Donald Trump kjører en kampanje basert på opposisjon mot det etablerte, mot makteliten i Washington D.C. Han vil «drenere sumpen» her. Og når dem han så ofte er kritisk til, i dag velger å stille presidenten for riksrett, så er de kanskje nettopp med på å underbygge presidentens påstand om at han blir motarbeidet av de etablerte elitene. At det foregår en «heksejakt», slik presidenten så ofte selv velger å uttrykke det.

President Donald Trump har lojale velgere. Svært lojale. Mange av dem som stemte på han vil gjøre det igjen. Og mange av dem ser på prosessen som foregår i den amerikanske Kongressen som en ubetydelig krangel mellom de to partiene, som et forsøk på å sverte han de har sendt til landets hovedstad for å tale deres sak. Mange av dem jeg møter her i USA sier nettopp det. Det er også dem som sier til meg at de ikke liker presidenten, men de vil gi sin stemme til han igjen.

Trumps store styrke ligger nettopp i lojaliteten fra dem som stemte på han. Han appellerer også utelukkende til dem og gjør lite for å tiltrekke seg nye velgere.

Det gjør han lurt i.

CAPSEN ER PÅ: En eldre Trump-tilhenger justerer på den etter hvert velkjente «Trump-capsen» under et arrangement til støtte for Trump i Orlando 17. juni 2019. Foto: GREGG NEWTON / AFP

Pengene strømmer inn til Republikanerne

Derfor er kanskje ikke så rart at Trump like før helgen slo en ny rekord: Aldri før hadde presidenten twitret eller retwitret så mange ganger i løpet av et døgn, ifølge The Hill. Hele 123 ganger twitret eller retwitret presidenten torsdag i forrige uke. Flesteparten av dem handlet om riksrettsprosessen. På den måten kvitrer Trump i vei til sine egne.

Det at presidenten ser verdien i å snakke høylytt om prosessen mot han, viser nettopp at han ikke frykter den. At han er kampklar. Akkurat det viser for alvor også det rasende brevet Trump sendte til toppdemokraten Nancy Pelosi tirsdag, der han beskylder henne for å erklære åpen krig om det amerikanske demokratiet.

Det er en krig Donald Trump akter å vinne.

DIREKTE KONTAKT MED VELGERNE: En kommunikasjonskanal Trump bruker ofte. På Twitter snakker presidenten til sine egne. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Ifølge nettstedet fivethirtyeight.com viser en sammenstilling av de siste meningsmålingene at det er flere amerikanere som støtter dagens avgjørelse, enn dem som er imot den. Ser man imidlertid litt nærmere på tallene ser man også at det hovedsakelig er Demokratene som ønsker dette.

Under 10 prosent av Republikanerne synes det er en god ide å stille Trump for riksrett. Hittil har støtten til Trump også blant hans egne partifeller i Kongressen vært stor.

I tillegg nyter Republikanerne godt av økonomisk støtte under riksrettsprosessen som allerede har pågått i flere måneder. Ifølge nettstedet Axios har republikanerne benyttet riksrettsprosessen til å samle inn mer penger til valgkampen.

RNC, den republikanske partiorganisasjonen, har sanket inn over 600.000 nye bidragsytere siden starten av riksrettsprosessen, ifølge nettstedet.

Trump-valgkampmaskineriet og RNC fikk inn mer enn 10 millioner dollar i småpengedonasjoner, bare i forrige uke.

UT FOR Å SANKE STEMMER: Donald Trump på vei ut av Det ovale kontor i Det hvite hus onsdag. Samtidig som politikerne i Representantenes hus debatterte riksrettssaken mot ham, dro han til Michigan for å drive valgkamp. Foto: KEVIN LAMARQUE / Reuters

Demokratiske senatorer blir stuck i D.C.

Senatet skal nå fungere som en «domstol». Men tirsdag var det flere på Capitol Hill som snakket om at Nancy Pelosi kan velge å utsette å sende saken videre til Senatet. Siden det kreves 2/3 flertall for å avsette han er det lite trolig at Trump vil bli fratatt sitt embete.

Du kan lese mer om gangen i riksrettsprosessen nederst i artikkelen.

Uansett er det interessant at dette skjer på et tidspunkt der både de demokratiske kandidatene – og Trump selv, kjemper om velgernes gunst.

De demokratiske senatorene Elizabeth Warren og Bernie Sanders er godt kjent i USA som to presidentkandidater ytterst på venstresiden. Men akkurat januar er nok en måned der de gjerne skulle vært i Iowa og New Hampshire og banket på dører. Og ikke være stuck i en riksrettssak i Washington D.C. I februar starter nemlig for alvor prosessen for å velge den demokratiske presidentkandidaten her. Og den starter i Iowa og New Hampshire.

KJEMPER OGSÅ OM STEMMER: Demokraten Bernie Sanders forsøker også å bli presidentkandidat, og snakker til velgere på et arrangement i New Hampshire. Her får han en klem fra partikollega Ilhan Omar. Foto: BRIAN SNYDER / Reuters

For de andre senatorene som er med i kampen om å bli Demokratenes presidentkandidat, kan en riksrettssak imidlertid bli en mulighet til å gjøre seg bedre kjent i den amerikanske befolkningen, få mer spalteplass og markere seg.

Uansett: Republikanerne planlegger en kjapp prosess i Senatet. Trolig i januar. Kanskje ikke mer enn to uker og uten nye vitner.

Mitt stalltips er at Trump kommer seirende ut av denne saken. Den sittende presidenten vil trolig bruke seieren videre for hva det er verdt. For Donald Trump har en egen nevne til å mobilisere sine egne. Og han formulerte det kanskje aller tydeligst selv. I nettopp Iowa, under valgkampen i 2016:

«Jeg kunne stå midt på Fifth Avenue og skyte noen, og jeg ville ikke miste noen velgere».

Selv om Trumps ettermæle nå for alltid nå vil bli knyttet til å bli stilt for riksrett, så kan nettopp det faktum at han blir det også være med på å styrke presidenten før valget i november 2020.

MANGE VIL HØRE PÅ TRUMP: Her snakket Donald Trump til sine egne. Dette er et bilde fra et valgkamparrangement i Hershey i Pennsylvania. Foto: Matt Rourke / AP