Dette vet vi om gruppen som pekes ut

Regjeringen tror islamistgruppen National Thowheed Jamath står bak de koordinerte terrorangrepene som rammet Sri Lanka søndag.

De har identifisert en lokal gruppe terrorister som de mener utførte selve bombingen, men at gruppen har mottatt bistand fra et internasjonalt nettverk.

Ingen har så langt erkjent at de står bak terroren, men dersom det stemmer at National Thowheed Jamath er de skyldige, er det en marginal gruppe i Sri Lanka.

Bevegelse siden 1940-tallet

Professor Øivind Fuglerud sier bevegelsen har røtter tilbake til 40-tallet i Sri Lanka.

– Den skal ha blitt startet av noen få personer som hadde oppholdt seg i Saudi-Arabia der de fikk religiøs opplæring, sier Fuglerud til NRK.

FORKLARER BAKGRUNNEN: Øivind Fuglerud er professor i sosialantropologi og ga i år ut boka Krig og fred på Sri Lanka. Foto: Kulturhistorisk museum

Medlemmer skal også senere ha reist til Saudi-Arabia, der wahhabisme er offisielle religion.

National Thowheed Jamath praktiserer en wahhabistisk og salafistisk islam. Det innebærer en bokstavtro tolkning og at de ønsker å renske islamsk tro og praksis for det som anses som ikke-islamske elementer.

Ifølge Times of India er gruppen aktiv i Tamil Nadu lengst sør i landet.

Terrorangrepene på Sri Lanka oppsummert på 45 sekunder Du trenger javascript for å se video. Terrorangrepene på Sri Lanka oppsummert på 45 sekunder

Lav profil

De rundt ti prosent muslimene i Sri Lanka har tradisjonelt sett hatt en moderat form for islam. Majoriteten av muslimer har hatt nære forbindelser til andre religioner og andre folkegrupper.

Men den lille gruppen av ytterliggående muslimer har fått noe mer støtte de siste årene. I de senere tiårene har de kommet til konfrontasjoner med ekstreme buddhister.

I fjor gikk gruppen til angrep på buddhastatuer som buddhistiske grupper hadde reist.

Organisasjonen har også demonstrert offentlig.

– Ikke sett som stor trussel

– Det er en liten gruppe, uten mange følgere. De var ikke sett på som noen stor trussel. Selv om de veltet noen buddha-statuer i fjor, har de vært relativt ukjent, sier førsteamanuensis i religionsvitenskap Iselin Frydenlund.

Hun sier tidligere angrep i Sri Lanka har vært rettet mot symboler for staten. Nå er det rettet mot steder der hele verden møtes, og det rammer kristne fordi man vet at dette er noe folk i Vesten er opptatt av, påpeker Frydenlund.

OVERRASKET: Iselin Frydenlund, førsteamanuensis i religionsvitenskap, mener gruppen som myndighetene mener står bak ikke var regnet som noen stor trussel. Foto: NRK

– Dette er helt overraskende, og en ny konfliktlinje. Angrepene inkluderte internasjonale hoteller, og det tyder på at terroristene ønsker å få internasjonal oppmerksomhet. Når det gjelder angrep på kirkene, gir det heller ikke mening sett med lokale øyne; at en religiøs minoritet angriper en annen minoritet, sier Frydenlund.

Reiste til IS i Syria

I 2016 opplyste justisdepartementet at 32 velstående og godt utdannede muslimer i Sri Lanka hadde reist ned til IS i Syria. Han fryktet utlendinger hadde kommet til landet for å spre ekstremisme, og at myndighetene ikke ville tolerere dette.

Den muslimske minoriteten var kritisk til ministerens uttalelser, fordi de mente det kunne skape mer rasisme mot den allerede truede minoriteten, står det i arkivartikkelen fra Reuters.

Ble advart

En rapport basert på utenlandsk etterretning skal ha advart om at NTJ planla et angrep mot flere kirker på Sri Lanka. En advarsel skal ha blitt sendt ut av en høytstående politisjef ti dager før selve terrorangrepet.

Regjeringstalsmann Rajitha Senaratne sa på en pressekonferanse mandag at rapporten der varselet var blitt fremsatt, var blitt sendt rundt, men at opplysningene ikke var blitt delt med statsminister Ranil Wickremesinghe eller de øvrige statsrådene i regjeringen.

Sri Lankas president Maithripala Sirisena er også landets forsvarsminister. Han er øverste ansvarlig for landets politi og kommer fra et annet parti enn Wickremsinghe.

– Hvis vi hadde fått informasjon på forhånd, ville vi ha iverksatt tiltak. Politiets øverste leder bør gå av som følge av dette, sa Senaratne mandag ifølge NTB.

Det internasjonale politisamarbeidet Interpol bekrefter nå at de har sendt en gruppe etterforskere til Sri Lanka for å bistå i etterforskningen av terrorangrepet.