Sender mikroubåt for barn til Thailand

Elon Musk har i de siste dagene vært involvert i arbeidet med å få de innesperrede guttene og deres trener ut av grotten de har vært fanget i.

Vannstanden inne i grotten kan begynne å stige igjen. Det er varslet kraftig regn i slutten av neste uke.

TENKTE FØRST PÅ Å LAGE ET HULL: Selskapet til Musk, The Boring company, er flinke til å lage tunneler. Det var derfor det Musk ser ut til å ha tenkt på først, men etter det har han lagd flere andre planer. Foto: LUCY NICHOLSON / Reuters

Det haster dermed å få de innesperrede ut av grotten. Planen har vært å la dem dykke, noe som kan være farlig.

Det Elon Musk vil, er at de plasseres i en mikroubåt som de profesjonelle dykkerne kan føre gjennom undervanns-passasjene i grotten.

Lørdag kveld meldte Musk at det gjensto åtte timer med konstruksjonsarbeid, og så 17 timer med fly til Thailand.

Personlig involvert

I en annen tweet forteller Musk at han selv er til stede i fabrikken og bistår i byggeprosessen.

Mikroubåten, eller kapselen, må kunne beskytte passasjeren, den må være lett nok til å bæres inn grotten og den må kunne ha nøytral vekt i vannet.

Alt dette er tatt vare på, melder Musk.

Musk forteller at skroget til ubåten kommer fra en rakettdel. Det er et segment fra røret for flytende oksygen som går gjennom drivstofftanken i det nedre trinnet til en Falcon-9 rakett.

– Ekstremt robust, skriver Musk.

Det er også en rekke tilkoblingspunkter for trykk-luftflasker og lommer for å legge ballast.

Den er liten nok til å komme gjennom den minste passasjen i grotten, som er bare 38 centimeter høy.

UNDER VANN: Illustrasjon av grotten. Flere steder er det svært trangt og flere steder når vannet opp til grottetaket, begge deler vanskeliggjør redningsoperasjonen. Foto: Melinda Furulund / NRK

Plan B

Musk og folkene hans arbeider også med en annen metode for å få de innesperrede ut.

Den planen presenterte han på fredag, men han var da usikker på om den kunne fungere.

Den involverer et oppblåsbart plastrør med luftsluser.

Ved å holde trykket i røret høyere enn det høyeste trykket fra vannet den går gjennom, så vil det gi en vei for de innesperrede å krype tørt gjennom.

Musk melder at de fortsatt jobber med denne planen.

Det virker som myndighetene i Thailand har godtatt å prøve denne løsningen.

– Vi skal bruke et gigantisk rør som vi kan blåse opp etter at det er plassert ut i grotten. Røret vil være 70 centimeter i diameter, og så langt som vi ønsker, sier talsperson for redningsoperasjonen, Sthapanik Toongtong, til Ap.

– Da kan de komme ut uten å dykke, forklarer Toongtong.