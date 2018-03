Dette er Cambridge Analytica

Cambridge Analytica ble grunnlagt i 2013 av forretningsmannen og dataingeniøren Robert Mercer og Breitbart-sjef Steve Bannon.

Det var da en avlegger av det britiske selskapet SCL Group, og ble opprettet for å drive med amerikansk politikk med kontorer i New York, Washington D.C. og London.

Ifølge New York Times har Mercer investert minst 15 millioner dollar i selskapet. Han er kjent som en av de største giverne til Republikanerne i USA, og 2015 sto han på Washington Posts liste over de ti mest innflytelsesrike milliardærene i politikken.

Steve Bannon var visepresident i Cambridge Analytica frem til han ble ansatt som Donald Trumps valgkampsjef. Foto: Brynn Anderson / AP

Bannon var kjent som sjef for det høyreorienterte nettstedet Breitbart, som også skal ha fått rundt ti millioner dollar av Mercer.

Sammen gikk de til verks i en rekke land som skulle holde valg.

Selskapet hevder selv at de har jobbet med over 200 valg i en rekke land, deriblant Argentina, India, Kenya, Tsjekkia og Nigeria.

I Kenya skal de ha drevet en svertekampanje mot Raila Odinga for å få Uhuru Kenyatta gjenvalgt som president.

De var også involvert i Brexit-kampanjen i Storbritannia, der en folkeavstemning endte med at Storbritannia vedtok å forlate EU.

Alexander Nix ankommer kontoret til Cambridge Analytica i London med journalister fra Channel 4 på slep. Foto: Henry Nicholls / Reuters

Gikk fra Cruz til Trump

I USA kom de på banen i 2014, da det ble holdt mellomvalg. CA jobbet for å få valgt Thom Tillis, Tom Cotton og Scott Brown som senatorer i henholdsvis Nord-Carolina, Arkansas og New Hampshire.

Da det nærmet seg presidentvalg i 2016, var firmaet tidlig på banen.

Allerede på slutten av 2015 hevdet de å ha samlet inn over 5000 såkalte datapunkter på over 220 millioner amerikanere, noe Mercer ville bruke til å støtte den republikanske kandidaten Ted Cruz.

Cruz-kampanjen brukte 5,8 millioner dollar på tjenestene Cambridge Analytica kunne tilby. Selskapet fikk æren for å ha identifisert og motivert potensielle velgere.

Da Cruz trakk seg fra kampen om å bli presidentkandidat i mai, bestemte Mercer seg for å støtte Donald Trump i stedet.

Bannon var allerede kjent som en ivrig Trump-støttespiller. Sommeren 2016 skal Breitbart ha vært den klart mest siterte kilden på nettsiden til Trumps valgkamp.

Bannon ble ansatt som Trumps valgkampsjef i august, tre måneder før presidentvalget. Da forlot han både Breitbart og Cambridge Analytica.

Cambridge Analytica jobbet først for Ted Cruz, men gikk til Donald Trump da Cruz trakk seg. Selskapet mener selv de var sterkt delaktige i å sikre Trump valgseieren. Foto: Paul Sancya / AP

Skrøt av lyssky metoder

Mannen som sto i spissen for selskapet var administrerende direktør Alexander Nix.

Han ble kjent da han ba Wikileaks-gründer Julian Assange om hjelp til å få tak i Hillary Clintons slettede e-poster, men fikk nei.

Samtidig holdt han taler på en rekke teknologikonferanser og fortalte om de unike metodene han kalte «psykografiske profiler». Disse skulle kartlegge og forutse personlighetene og de politiske preferansene til alle amerikanske velgere.

Britiske Nix er en av toppsjefene som nylig ble filmet i skjul av journalister fra britiske Channel 4, som utga seg for å være interesserte kunder.

I møtene skryter Nix av selskapets metoder, som omfatter bestikkelser, falske identitetspapirer, frontselskaper og bruk av sexarbeidere og spioner for å grave opp informasjon og påvirke valg.

Han er nå suspendert av styret, og hevder uttalelsene er feil fremstilt. Selskapet nekter for at de bruker noen av metodene Nix legger frem i videoen.

Adm.dir. Alexander Nix er suspendert av styret i Cambridge Analytica. Foto: Pedro Nunes / Reuters

Varsler: – Bannon var sjefen

Samtidig har en tidligere ansatt, Christopher Wylie, fortalt mer om hvordan de jobbet for valgkampen til Donald Trump.

Wylie hevder Steve Bannon var sjefen for de tidlige forsøkene på å hente inn informasjon fra Facebook for å påvirke amerikanske velgere.

– Bannon måtte godkjenne alt på den tiden. Han var sjefen til Alexander Nix. Dette var før Trump ble en greie, sier Wylie ifølge Washington Post.

Informasjonen skal ha blitt brukt til å lage algoritmer som kan levere målrettet politisk reklame mot amerikanske velgere.

Cambridge Analytica mente selv at de var sterkt delaktige i Trumps valgseier.

– Vi gjorde alle undersøkelsene, tok oss av all data og analyser og ledet den digitale kampanjen. Våre data lå bak hele strategien, sa Nix i et av opptakene med Channel 4.

Chris Wylie fortalte om sin tid som forskningsleder i Cambridge Analytica i London tirsdag. Foto: Matt Dunham / AP

Testet slagord og falske nyheter

Datainnsamlingen som nå har gjort at Facebook-sjef Mark Zuckerberg har lagt seg langflat ble gjort etter Steve Bannons tid.

Innsamlingen foregikk gjennom en app der brukere svarte på spørreundersøkelser og samtidig godtok at den kunne hente inn informasjon fra brukerens Facebook-venner.

Appen samlet inn opplysninger om opp mot 50 millioner amerikanere, som så ble solgt til Trump-kampanjen.

Wylie sier budskapet til velgerne var en blanding av ekte og falske nyheter. I tillegg ble velgerprofilene brukt til å teste ut slagord, som «drain the swamp» og «deep state». De skal også ha blitt spurt om hva de synes om Vladimir Putin.

En av de andre toppsjefene i Cambridge Analytica, Mark Turnbull, tar æren for at slagordet «Crooked Hillary» ble så populært, skriver The Guardian.

– Vi putter det i internetts blodomløp og ser på at det vokser, og så gir vi det et lite dytt innimellom. Det må skje uten at noen tenker at det er propaganda, sier Turnbull i opptaket.