Man sier normalt sett ikke «shithole» på amerikansk TV.

Ordet som vel mest korrekt kan oversettes med «rævhøl» er banning i USA. NRK har for det meste oversatt ordet med «drittland» i dekningen av saken.

I går tillot likevel redaksjoner som CNN, Washington Post og New York Times bruken av «shithole countries».

Advarte mot ordet

– Dersom det er barn til stede, så slå av lyden de neste 35 sekundene, sa programleder Jake Tapper på CNN i går ettermiddag.

– Jeg vil gjerne bruke det ordet presidenten faktisk brukte.

Trumps karakteristikk av afrikanske land som drittland er blitt kritisert bredt i amerikanske medier. Også Fox news er kritiske.

– Hvis Trump sa dette, bør Melania vaske presidentens munn med såpe i dag, sa Mike Huckabee, kommentator, tidligere presidentkandidat og faren til Trumps pressetalskvinne, til kanalen i morges.

Fra Trumps hjerte?

Grunnen til ordene fra Trump er så problematiske, er at de ses på som rasistiske.

En sånn «rett-fra-levra»-bemerkning som bestefar kommer med når han sitter foran TV-en.

Og så sier barna: – Hysj. Bestefar, du kan ikke si det.

Men Trump sa det likevel.

Kommentatorer har lenge ment at han bruker slike kraftuttrykk for å nå fram til kjernevelgerne sine, men først og fremst fordi de uttrykker det han faktisk føler innerst inne.

Denne gangen er de ikke sikre. Akkurat det Trump sa i går kan heller mobilisere minoritetsvelgere og gi demokratene et løft ved valget i november.

FÅR KRITIKK: Donald Trump hører på Ben Carson under en minnemarkering for Martin Luther King Jr. fredag. Foto: Evan Vucci / AP

Hva betyr dette for Norge?

Det er selvsagt ikke Erna Solbergs feil at Norge ble nevnt som et foretrukket land å motta innvandrere fra etter Trumps stygge karakteristikk av Afrika.

Trump trakk kanskje fram Norge fordi han nettopp hadde møtt Solberg, blitt brifet om norsk rikdom og handelsoverskudd og hadde fått et positivt inntrykk av oss nordmenn.

Men det er ikke så ofte Norges nevnes av presidenten eller i amerikanske medier.

Kommentaren om Norge, landet med en hvit flertallsbefolkning som det presidenten helst ønsker innvandrere fra, vil bli husket. Det er ikke så god plass til norgesreklame i amerikanske nyhetssendinger, men uttalelsen i går ble fyldig dekket.

Norge blir ikke sett på som et rasistisk land, men innvandringspolitikken vår har fått oppmerksomhet i amerikanske medier.

Og Sylvi Listhaug sto på lista Washington Post laget i 2016 over Europas Trump-inspirerte politikere.

Nytt lavmål?

Flere beskrev i går Trumps uttalelse som et lavmål så langt. Like før jul skal han ha uttalt at «folk på Haiti har AIDS» og at innvandrere fra Nigeria «ikke ville ønske å flytte tilbake til stråhyttene sine om de først fikk komme til USA. Den uttalelsen dementerte Det hvite hus.

Å bruke et ekskrement-relatert banneord om afrikanere er imidlertid verre.

Mange mener dette også er verre enn at presidenten kalte meksikanske innvandrere voldtektsmenn og kriminelle i valgkampen.

USA er et land av innvandrere, og presidenten representerer alle innbyggerne. Også de mange amerikanske statsborgerne som har kommet hit fra land i Afrika og Latin-Amerika.

Den konservative redaktøren Bill Kristol fikk CNNs frokost-TV-programleder til å begynne å gråte med sin Tweet i morges:

En høyere andel av dem som kommer hit fra Afrika har dessuten mastergrader enn det som er tilfelle for hvite amerikanere.

Trump blir derfor også beskrevet som dårlig informert i dag.

Ikke fordømt av republikanerne

Bare noen få republikanere har tatt avstand fra presidentens uttalelse.

Lederskapet i Kongressen har ikke gjort det.

De forsøker å få til en avtale om det såkalte DACA, det midlertidige amnestiet president Obama innførte for innvandrere som kom ulovlig til USA som barn.

Republikanerne trenger å få til dette for å få demokratene til å vedta budsjettet for i år. Trump trenger det for å få gjennomslag for å begrense et visumlotteri og for å få penger til grensemuren.

Presidenten selv har på Twitter avvist at han brukte ordet «rævhøl». Flere av deltakerne på møtet der han sa det, med den demokratiske senatoren Dick Durbin i spissen, har imidlertid bekreftet at Trump faktisk brukte ordet "shithole."