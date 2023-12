Derfor vil ikke nabolandene hjelpe palestinske flyktninger

– Vi er bekymret for at det å ta imot palestinske flyktninger vil ødelegge muligheten for en palestinsk stat, sier den egyptiske ambassadøren Amr Ramadan til NRK.

Egypt er, utenom Israel, det eneste landet som grenser til Gaza. Grensen blir kontrollert av Hamas, Egypt og Israel. Nesten ingen slipper inn og ut.

Etter krigens start har Egypt tatt imot noen få, hardt skadde palestinere, men ingen flyktninger. Ambassadøren mener at det er viktig at palestinere ikke forlater Gaza, slik at de en gang kan få en egen stat.

– Vi jobber for å lage en stat for palestinere på deres eget land, sier Ramadan.

TOSTATSLØSNING – Vi er bekymret for at ved å ta imot palestinske flyktninger ødelegger vi muligheten for at de kan få sitt eget land, sier den egyptiske Amr Ramadan ambassadøren til NRK.

Opprettelsen av staten Israel har ført til flere palestinske masseutvandringer. I 1948 flyktet 700 000 palestinere fra områder som ble del av staten Israel. Mange dro til Gazastripen. Seksdagerskrigen i 1967 førte også til en masseflukt av palestinere.

De som har dratt får ikke vende tilbake til Israel. Derfor bor det fortsatt millioner av palestinere i leire i Jordan, Libanon og Syria. De er barn, barnebarn og oldebarn av de som flyktet da Israel ble dannet.

Barn og barnebarn palestinske flyktninger bor i leire i Jordan, Libanon, Vestbredden og Gaza.

Ifølge tall fra UNRWA, FNs organisasjon for palestinske flyktninger, har 1,6 millioner mennesker flyktet fra sine hjem på Gaza etter 7. oktober. De bor i flyktningleirer sør på Gaza. De kalles internt fordrevne.

– Hadde Egypt hatt åpne grenser, hadde hundretusenvis av palestinere strømmet ut til Rafah. De lever i en livsfarlig situasjon på Gaza, sier professor i Midtøsten-studier ved Universitetet i Oslo Jacob Høigilt.

Midtøstenforsker Jacob Høigilt sier Egypt har rett til å være for at det som ligger bak Israels taktikk nå, er å tømme Gaza for palestinere.

Mennesker som har mistet sine hjem i Nord-Gaza, kommer sannsynligvis ikke til å kunne vende tilbake, selv når krigen en gang er over, sier forskeren.

– Jeg vet ikke hva Israel vil gjøre når krigen er over og de har knust Hamas. Men det er flere som spekulerer i at de vil gjøre Nord-Gaza til en buffersone, en «no man's land».

Egypt ønsker ikke å være et redskap i Israels ekspansjonsplan, sier Høigilt.

– Egypt har gode grunner til å være redd for at det som ligger bak Israels taktikk, er å tømme Gaza for palestinere, utdyper forskeren.

Israels planer for Gaza etter krigen har kommet frem de siste ukene.

– Gaza må bli mindre når denne krigen slutter. De må tape territorium både i øst og i nord, sa Gideo Sa'ar.

KRYMPE GAZA – Det er prisen araberne må betale slik at de forstår at den som starter krig mot Israel taper land, sa den Gideon Sa'ar til den israelske Channel 12 News.

Sa'ar sitter i Israels sikkerhetskabinett og er tidligere minister for Likud-partiet.

– Det er prisen araberne må betale. De må forstå at den som starter krig mot Israel, taper land, sa han til den israelske Channel 12 News.

I oktober ble en rapport lekket fra et av Israels departementer. Rapporten ble gjengitt i flere israelske medier. Det foreslås at hele Gazas befolkning bør flyttes til Sinai i Egypt. Til dette skal Israel be om internasjonal støtte.

Statsminister Netanyahus kontor har bekreftet at et slikt dokument finnes, men skriver også at planen er et av flere mulige scenarioer.

Israels nære allierte USA, støtter ikke planen om å flytte alle palestinere fra Gaza til Egypt.

På X skrev president Biden at han har vært i samtaler med Egypts president Abdel Fattah Al-Sisi. Biden forsikret ham om at « vi skal sørge for at palestinere i Gaza ikke skal bli forflyttet til Egypt eller noe annet land»

Jeg snakket med president Abdel Fattah Al-Sisi for å dele min takknemlighet for at Egypt tar hånd om nødhjelpen til Gaza ... Vi forsikret om at palestinere i Gaza ikke kommer til å bli omplassert til Egypt eller noe annet land.

I dag bor det 2 millioner palestinske borgere i Jordan, 490 000 i Libanon.

Barn og barnebarn av de som flyktet i 1948 bor fortsatt i flyktningleirer. De håper på å vende tilbake til en fremtidig palestinsk stat.

Den egyptiske ambassadøren sier at Egypt ikke ønsker å gjenta historien fra Libanon.

– Det er 2.2 millioner mennesker i Gaza. Det er mange mennesker. Vi gjør så godt vi kan ved å ta imot flyktninger. Men folk i Gaza vil helst bo i sitt eget land, sier Ramadan.

Verken Jordan eller Libanon ønsker å ta imot palestinere nå.

Kong Abdullah av Jordan har sagt at ingen palestinske flyktninger får slippe inn i Jordan.

– Ingen flyktninger i Jordan, ingen flyktninger i Egypt. Der går grensen. Jeg tror det finnes en plan der flyktninger brukes for å skape nye fakta på bakken, sa den jordanske kongen på en pressekonferanse i oktober.

De mange palestinske flyktningene har vært et problem for Israels to fattige naboland.

– Hverken Jordan eller Libanon har greid å ta imot palestinere på en god måte. De har ikke pass eller rettigheter som andre libanesere. Disse landene har mer enn nok av andre problemer å tenke på fra før. Det er urimelig å kreve at de skal ta imot palestinske flyktninger, sier Høigilt.

Palestinske Hamas og egyptiske Muslimsk Brorskap har ideologiske bånd og mange felles interesser.

Selv om de ikke har stemmerett, har de palestinske flyktningene i Libanon endret det politiske landskapet i landet.

Gaza kontrolleres av Hamas og mange av landets innbyggere støtter denne gruppen.

Egypt frykter at det å åpne grensene kan føre til at Hamas etablerer seg i Egypt.

– Det er en bekymring at fanatiske og væpnede grupper vil slå seg ned på vår jord og begynne å operere fra Egypt, sier Egypts ambassadør i Norge.

Hamas er en islamistisk motstandsgruppe som sprang ut fra den egyptiske grupperingen Muslimsk Brorskap. Brorskapet er også et politisk parti som har vært motarbeidet av de fleste egyptiske regjeringer, også den sittende.

– Det egyptiske regimet har ingenting til overs for islamister som Hamas. De blir sett på som en sikkerhetstrussel, sier Jakob Høigilt.

Muslimsk Brorskap vant valget i 2012. Et år senere overtok general Al-Sisi makten i et statskupp. Han er fortsatt landets president.

