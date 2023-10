Flyktninghjelpens leder Jan Egeland sier til NRK at palestinerne i Gaza nå preges av enorm panikk og redsel. Organisasjonen driver hjelpearbeid i området.

Egeland mener Israels oppfordring til 1,2 millioner sivile i det nordlige Gaza om å evakuere sørover på grunn av et militært angrep, er i strid med folkeretten.

– Mange vil ikke forlate sine hjem, de vil heller dø i sine hjem enn å bli tvunget ut i ørkenen uten noe som helst, sier Egeland.

Han frykter at de som har muligheten til det, vil forlate området, mens mange av de svakeste blir igjen.

INTENS BOMBING: Palestinere i Gaza leter etter overlevende i ruinene av et bygg som er bombet. Foto: Reuters

Flyktninghjelpens leder peker på at innbyggerne på Gazastripen har vært under konstant bombardement siden det han kaller «det avskyelige angrepet fra Hamas».

Nå har de ingen trygge steder å dra til, fordi alle de tre grenseovergangene til og fra Gaza er stengt.

– Ingen kan evakueres fra sykehusene

FN sier ifølge nyhetsbyrået AFP at det er «umulig» å flytte om lag halvparten av befolkningen sørover i Gaza, og ber om at Israel trekker tilbake kravet.

Verdens helseorganisasjon sier ifølge Reuters at det er umulig å evakuere sårbare pasienter fra sykehus i Nord-Gaza.

Yusuf Abu al-Rish, tidligere barnelege og nåværende helseminister i Hamas' politiske parti, sier det er umulig å evakuere pasienter fra sykehusene nord i Gaza.

– Ingen kan forestille seg det som foregår på bakken. Det er forferdelig. Det er umulig å evakuere. Ingen kan evakueres fra sykehusene her. Alle de andre sykehusene, selv om de har utvidet kapasiteten sin og sengekapasiteten, er helt fulle av ofre og sårede pasienter, sier han i et opptak.

– Så ingen kan evakueres fra sykehus i nord, for det er ingen ledige senger på andre sykehus, legger han til.

Utenlandssjef Jørgen Haldorsen i Norges Røde Kors beskriver situasjonensom desperat og svært krevende.

– Ting blir verre og verre. Man begynner å gå tom for mat og vann, og infrastrukturen er nede for telling. Det er vanskelig å se for seg hvordan man skal få til en flytting av så mange mennesker, gitt den pågående bombingen, sier Haldorsen til NRK.

– Røde halvmåne på Gaza driver mange av helseklinikkene og sykehusene og driver ambulansetjenesten. Det er mange sårede, og det er overfylte sykehus. De har ikke strøm, ting går på generator, og folk må få behandling for livstruende skader. Så dette er kjempevanskelig. Hvis du tar 1 million mennesker som skal evakueres på 24 timer, snakker vi om over 40.000 mennesker i timen.

En «jernmur»

Piggtrådgjerdet som skiller Gazastripen fra Israel og Egypt er over seks meter høyt, laget av stål og jern, og det overvåkes av hundrevis av kameraer og sensorer.

Det seks meter høye grensegjerdet mellom Gaza og Israel. Foto: Adel Hana / AP

Tidligere forsvarsminister i Israel, Benny Gantz, kalte det en «jernmur» mellom Hamas og sørlige Israel.

Formålet var å beskytte israelere mot «terrorisme, rakettangrep og annen truende aktivitet» fra Hamas. Den israelske staten har gjort det svært vanskelig for palestinere å reise inn og ut av Gazastripen, og begrunner det med at de ønsker å hindre reiser til og fra Vestbredden – med mål om å unngå eksport av «et menneskelig terrornettverk».

Menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch kaller det for en «separasjonspolitikk», da de to områdene tilhører samme territorielle enhet.

Total israelsk blokade

Lørdag skal det ha vært minimalt med personell ved grenseovergangene, ifølge The Washington Post. Hamas klarte ved hjelp av en bulldoser å trenge seg gjennom begge de to grenseovergangene til sørlige Israel: Kerem Shalom i sør og Erez i nord, for så å kjøre gjennom hull i gjerdet på motorsykler.

STOR AKSJON: Israelske militære styrker kjører i retning Gaza. Foto: AFP

Mandag kunngjorde Israel en total blokade av Gaza, og stengte med det elektrisiteten og blokkerte tilgangen til mat og drivstoff.

Tirsdag tok Israel tilbake kontrollen over sine to grenseoverganger. Det israelske forsvaret har styrket bemanningen kraftig, og det er nå helt umulig å komme seg ut av Gaza via Erez og Kerem Shalom.

Angrep ved overgang til Egypt

Den tredje og siste veien ut av Gaza går til Egypt, gjennom grenseovergangen i byen Rafah på Gazastripen. Dette er den eneste som ikke kontrolleres av Israel.

– Jeg er klar over at Rafah-grenseovergangen mellom Gazastripen og Egypt fremdeles er åpen. Alle som har muligheten, vil jeg oppfordre til å forlate området, sa talspersonen for det israelske forsvaret, Richard Hecht, tirsdag morgen.

Mange våget ikke å reise ut av Gaza i frykt for bombeangrep, mens de som var i nærheten, pakket koffertene og reiste mot Rafah.

Israelske styrker skyter mot mål i Gaza. Foto: Reuters

Men like etter kom det meldinger om angrep nær grenseovergangen. I løpet av ett døgn ble det rapportert om tre angrep, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Dette har skapt sterke reaksjoner:

– Det virker som om tiltakene som er gjennomført, inkludert bombing av Rafah-grenseovergangen, antyder en intensjon om å virkelig sulte og drepe mennesker som er uskyldige inne på Gazastripen, sier Francesca Albanese, menneskerettsekspert og spesialrapportør for FN til Al Jazeera.

Denne videoen skal angivelig vise eksplosjoner ved Rafah-overgangen mellom Egypt og Gaza Du trenger javascript for å se video.

Egypt vil ikke ha palestinere

I 2007 innførte Israel og Egypt en permanent blokade av Gazastripen. Dette har ført til at området er blitt svært isolert, og bare humanitær hjelp har fått lov til å passere inn og ut. Mange palestinere har aldri satt sin fot utenfor blokaden.

Tidligere utenriksminister Espen Barth Eide omtalte Gaza som et «de facto fengsel» da han besøkte området i 2013.

INGEN TRYGGE STEDER: Flyktninghjelpens leder Jan Egeland frykter at de som kan forlater den nordlige delen av Gaza, mens de svakeste blir igjen. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Myndighetene i Egypt sier at de ønsker å få inn humanitær hjelp til Gaza via sin overgang.

Men den egyptiske presidenten Abdel Fattah al-Sisi sier at palestinerne «må være standhaftige og forbli der de er». Det melder AFP.

Sisis uttalelse kommer i kjølvannet av oppfordringer om å la innbyggerne på Gazastripen få krysse grensen til Egypt via grenseovergangen Rafah.

Ifølge Flyktninghjelpen forhandler USA og Egypt om en korridor for humanitær hjelp inn til Gaza. Den norske organisasjonen er også i samtaler om dette.

– Kanskje det vil bli mulig å få ut sårede gjennom en slik korridor, men folk flest vil ikke få reise ut, sier Egeland til NRK.