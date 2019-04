Derfor møtes Kim og Putin

Putin har i lengre tid ønsket å møte Kim Jong-un, men har tidligere ikke blitt prioritert av den nordkoreanske lederen.

Det er ikke ventet noen banebrytende avtaler, men møtet er likevel viktig for begge.

Det mislykkede toppmøtet mellom Kim og USAs president Donald Trump i Hanoi i februar er trolig grunnen til at den nordkoreanske lederen har dratt til Vladivostok.

USAs president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un tok hverandre i hendene, smilte og lo da de møttes i den vietnamesiske hovedstaden. Du trenger javascript for å se video. USAs president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un tok hverandre i hendene, smilte og lo da de møttes i den vietnamesiske hovedstaden.

Hva ønsker Nord-Korea å oppnå?

Observatører mener at Kim Jong-un har behov for å vise verden, og spesielt USA, at han har mektige venner.

Dessuten kan FN-sanksjonene mot Nord-Korea ha begynt å svi for den nordkoreanske økonomien, og Kim Jong-un prøver sannsynligvis å finne veier ut av uføret.

TOGREISE: Kim Jong-un ankom i toget han vanligvis bruker på sine reiser Foto: Alexander Safronov / AP

Kim har lovet nasjonen bedre økonomiske tider, men det er ikke mulig når landet er underlagt strenge FN-sanksjoner.

I 2016 og 2017 ble Nord-Korea påført sanksjoner, som ikke bare rammer muligheten til å utvikle atomvåpenprogrammet, men også landets økonomi.

I februar innrømmet Nord-Korea for første gang at det er sult i landet. Innrømmelsen ble sett på som et viktig skritt på vegen for mer åpenhet, men også som et uttrykk for at Pyongyang mener at sanksjonene urettmessig rammer befolkningen.

Kim Jong-uns reise til Vladivostok er trolig et forsøk på å få Russlands forståelse for situasjonen, og støtte til at sanksjonene må løftes.

Det er godt mulig at Kim ønsker Putins hjelp til å legge press på USA, som spiller en avgjørende rolle i sanksjonsregimet, men her har Russland neppe gjennomslagskraft.

Nord-Korea kan da ønske at Putin ser gjennom fingrene med at noen av sanksjonene brytes.

I henhold til FN-sanksjonene må ti tusen nordkoreanske arbeidere forlate Russland innen året er omme. Dersom de kunne fått bli ville Nord-Korea være sikret en fortsatt viktig flyt av utenlandsk valuta.

Hvorfor ønsker Putin å møte Kim?

Russland har vært mer på sidelinjen enn president Vladimir Putin liker, når det gjelder forhandlingene om atomnedrustning på Koreahalvøya.

Putin ønsker å være mer aktivt til stede som mekler.

Toppmøtet er viktig for ham for å forstå mer av hvordan nordkoreanerne oppfatter sin egen situasjon og vegen videre.

Moskva er en del av sanksjonsregimet mot Nord-Korea, og ønsker ikke at nabolandet skal ha atomvåpen, men har uttrykt at sanksjonene er for strenge.

Fordi Nord-Korea grenser til Russland er det viktig for Putin å være en mer aktiv deltaker i områdets fremtid, også fordi Asia generelt er av stadig større betydning for landet.

Russland har blant annet et ønske om å knytte seg til en jernbanelinje gjennom Nord-Korea, men slike prosjekter er ikke gjennomførbare før sanksjonene eventuelt opphører.

TIDLIGERE MØTE: Russlands president møtte den tidligere lederen i Nord-Korea, Kim Jong-il, som er faren til landets nåværende leder Kim Jong-un Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Hva er Nord-Koreas posisjon?

Det er sannsynlig at landet ønsker å komme ut av isolasjonen.

Samtidig er Nord-Korea ikke villig til å underkaste seg USA og nedlegge sitt atomvåpenprogram.

Det er svært lite som tyder på at Nord-Korea ønsker å gi fra seg sine atomvåpen, ettersom landet opplever disse som en garanti for ikke å bli invadert av fremmede makter, samt et forhandlingskort.

Det er mulig at landet kan gå med på å fryse sitt atomvåpenprogram og kanskje redusere det noe, men kun dersom sanksjoner heves og USA også bidrar til nedrustning på Koreahalvøya.

USA vil ikke heve sanksjoner før Nord-Korea har nedrustet sine atomvåpen.

Situasjonen er derfor fastlåst.

Observatører mener at dersom Nord-Koreas økonomi blir så dårlig at den kan kollapse, vil landet bli mer desperat og igjen ty til avskremming.

Hvorfor har Putin og Kim ikke møttes tidligere?

Vladimir Putin har i halvannet år prøvd å få til ett toppmøte med Kim Jong-un.

Den nordkoreanske lederen har imidlertid prioritert annerledes, etter at hans sjarmoffensiv begynte med landets deltakelse i De olympiske lekene i nabolandet Sør-Korea.

Han har hatt fire toppmøter med Kinas president Xi Jinping, tre toppmøter med Sør-Koreas president Moon Jae-in, og to toppmøter med USAs president Donald Trump.

Han har også møtt toppledere i Vietnam og Singapore.

At han tidligere ikke har innfridd Putins ønske om å møtes, sier noe om at Russland ikke er høyt prioritert, men relasjonen ha blitt viktigere etter at toppmøtet mellom Kim og Trump kollapset i Hanoi.