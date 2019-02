USAs president og Nord-Koreas leder møtes onsdag og torsdag i Hanoi for å diskutere hvilke skritt som skal tas for at nedrustning på Koreahalvøya skal bli en realitet.

I forrige uke var NRK i Nord-Korea og møtte den nordkoreanske generalløytnanten Hwang Jin Myong. Han legger ikke skjul på at han håper på en gjenforening mellom nord og sør.

– Det skjærer meg i hjertet hver gang blikket mitt går sørover, fordi vårt folk har levd adskilt i nesten 70 år, sier generalløytnant Hwang Jin Myong mens han viser NRK rundt på den nordkoreanske siden av Den demilitariserte sonen.

VED GRENSA: Nordkoreansk soldat ved den demilitariserte sonen. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Sjarmoffensiv

Generalen er sikker på at han i sin levetid kommer til å få oppleve fred og gjenforening.

Samtidig understreker han at Nord-Korea ikke aksepterer å ha det fulle ansvaret for en slik nedrustning, fordi «det vil kun tjene den ene parten».

– Vi kommer til å utføre en total nedrustning når det er skapt en fredelig atmosfære på den koreanske halvøya og i verden, sier generalløytnanten.

Nord-Korea har tidligere gitt uttrykk for at USA også må ta ansvar for atomnedrustning og fred på Koreahalvøya, men uten å konkretisere hva som ventes av amerikanerne.

Generalløytnanten er streng og alvorlig når han snakker om Nord-Koreas militære styrke.

Samtidig virker det som om han med smil og latter ønsker å være en forlenget arm av sjarmoffensiven Nord-Korea har servert det siste året, etter at landet overrasket verden med å delta i OL i Pyeongchang i Sør-Korea.

– Klarer oss i tusen år

Han er overbevist om at Kim Jong-un skriver landet inn i historiebøkene, med sin innsats for fred på Koreahalvøya.

På spørsmål om han stoler på USAs president, svarer han:

– Jeg deler vårt partis oppfatning, at dersom noen tidligere har hatt et dårlig forhold til vårt land, men nå både ønsker å etablere et godt forhold og ønsker å bygge en fredens veg, ja da bygger vi en fredelig og fruktbar veg sammen med dem.

EGENDYRKET: Jordbruk utenfor Pyongyang Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Han mener at det svir med FN-sanksjonene verden har påført landet for å tvinge Nord-Korea til å atomnedruste, men at slike metoder ikke tvinger landet i kne.

– Sanksjonene setter kjepper i hjulene for vår økonomiske utvikling, men vi klarer oss selv om vi skulle bli utsatt for sanksjoner i hundre eller i tusen år. Vi kommer uansett til å utvikle økonomien og bygge et fremgangsrikt land på egen hånd, sier Hwang Jin Myong.

Sjølberging er blitt et viktig mantra for nordkoreanerne.

SELVBERGING: Juche-tårnet i Pyongyang - symbolet på nordkoreanernes juche-ideologi som handler om sjølberging. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Ingen pistoler lenger

Den demilitariserte sonen har i lang tid vært en av de mest bevoktede områdene i hele verden, men i det siste månedene har det vært en banebrytende utvikling.

– Som dere kan se bærer ingen av soldatene her pistoler. Fra 26. oktober i fjor la de fra seg alle våpnene med enkeltskudd, også pistoler. Den demilitariserte sonen er blitt komplett demilitarisert, sier generalløytnant Hwang Jin Myong.

Generalløytnant Hwang Jin Myong Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Soldatene har i mange år stirret hverandre i senk når de har stått på hver sin side av delelinjen mellom de blå brakkene, men nå krysser de over til hverandre og har felles møter.

– Et eksempel på den endrede atmosfæren er at vi nå deler informasjon med hverandre, i henhold til avtalen mellom nord og sør når på det militære området.

Høyttalere som pleide å spy ut propaganda begge veier er også blitt tatt ned, og militærposter er fjernet.

Avhoppere

Vi spør generalløytnanten om det kan bli flere soldater som kommer til å hoppe av når området nå er blitt demilitarisert i praksis, og ikke bare i navnet.

I fjor fanget overvåkingskamera opp flukten til en nordkoreansk soldat, som ble beskutt av sine egne da han tok seg over til sørkoreansk side.

– Min kommentar til det, er at dette kjenner jeg ikke til, svarer generalløytnanten og ler.

Da bryter også vår til alle tider nærværende guide og vokter inn med kommentaren: «Det er kun forbrytere som hopper av, og det har i ettertid vist seg at også denne soldaten var kriminell».

Ettersom de to koreanske nasjonene teknisk sett fortsatt er i krig, er det forbudt for personer, både i Sør- og Nord-Korea, å ta seg over til den andre siden. Det krever spesialtillatelse, som for eksempel til noen timer med familiegjenforeninger.

På vei fra den demilitariserte sonen ser vi folk som måker motorveien med ren muskelkraft.

Samtidig som det presses på for atomnedrustning, er nordkoreanernes budskap at dersom det ikke blir fred, skal de klare seg selv. Uansett.