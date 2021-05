Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Både politikerne og folk på gata feiret seieren over koronapandemien sist september. Den feiringen kom for tidlig.

Det sier Patralekha Chatterjee, helsejournalist, forfatter og forsker bosatt i Delhi.

Patralekha Chatterjee har skrevet bøker og artikler om Indias helsevesen i 30 år.

– Nedstengingen nå ligner mistenkelig på situasjonen for nøyaktig ett år siden. Forskjellen er at da visste vi ikke hva dette viruset var for noe.

Det siste døgnet har India registrert over 400.000 nye smittede. Det er ny global rekord. Totalt er det nå 19,1 millioner påviste smittetilfeller i landet.

Det er flere faktorer som kan forklare hvorfor India nå er så hardt rammet av pandemien.

1,3 milliarder mennesker

India er et overbefolket land. Du ser det på togene, der folk henger ut gjennom vinduer eller sitter oppe på taket for å få plass. På gata, på markedene og inne i husene der folk bor.

Det gjør det ikke bare vanskelig, men så godt som umulig, å opprettholde «meteren».

– Når nedstengingen var ferdig var det mange som utnyttet situasjonen. Brylluper og religiøse fester som Kumbh Mela samlet tusenvis av folk. Folk, spesielt i de store byene, kysset og klemte hverandre, sier Anwesha Dutta, seniorforsker ved Chr. Michelsens Institutt (CMI).

Etter nedstengingen i fjor har det blitt holdt brylluper, politiske folkemøter og religiøse festivaler. Foto: Ap

Dagsarbeidere

Da den første smittebølgen nådde India for et år siden, ble landet, som mange andre, stengt ned. Folk fikk ikke lov til å dra på jobb, ikke ta bussen eller toget. Det førte til at store deler av befolkningen stod på bar bakke.

Mellom 80 og 90 prosent av inderne er ikke ansatt noen steder. De jobber i landbruket, som bygningsarbeidere eller som grønnsakhandlere på gata. Den dagen de får beskjed om at de ikke får lov til å komme på jobb, står de uten lønn.

For mange familier betød nedstengingen i fjor sult.

– Mange jeg kjenner måtte ta opp lån for å overleve, så med en gang nedstengingen ble opphevet, har folk måttet ut på gata igjen for å jobbe. Muligheten for hjemmekontor er forbeholdt ytterst få, sier Chatterjee.

Mutanten og de unge

India har en ung befolkning. Halvparten av inderne er under 25 år. I Norge tilhører til sammenligning tre av ti denne aldersgruppen.

Dette var en fordel under den første smittebølgen, som først og fremst rammet de eldre. Den nye virusvarianten rammer også de unge, og det har kolossal innvirkning på India.

– I fjor vår var det få som døde, i forhold til Indias folketall. De som døde bodde i slummen, hvor det er mange andre sykdommer. Derfor ble ikke farene ved viruset ikke tatt seriøst nok, sier Anwesha Dutta ved CMI.

– Det ble ikke opprettet testestasjoner som de fattige har råd til å benytte seg av, sier hun.

Inderne er glad i å møtes. Dutta på feltarbeid i India, før pandemien. Foto: privat

De lave dødstallene og de store konsekvensene ved å holde folk borte fra jobb, gjorde at India åpnet opp tidlig.

Helsevesenet

Bilder av mennesker som ligger på gulvet eller på bårer i kø utenfor indiske sykehus, har skremt verdens befolkning de siste ukene. Det finnes ikke nok senger til dem som trenger akutt behandling.

Køer på indiske sykehus er hverdagen for mange indere, også uten pandemi. Helsevesenet er, i likhet med det indiske samfunnet, delt etter klasse. På offentlige sykehus hvor behandlingen er gratis og kvaliteten deretter, er pasientene vant til å sitte i kø og vente. Også når tilstanden deres er kritisk.

Det finnes ikke noe ledige senger til de som trenger akutt behandling. Foto: Amit Dave / Reuters

– India bruker i underkant av 2 prosent av statsbudsjettet på helse. Det offentlige helsevesenet er kraftig underfinansiert, det mangler både utstyr og personell, sier Chatterjee.

India har 50 sykehussenger per 100.000 mennesker. Det gjør at landet er dårlig forberedt på epidemier.

– Når det offentlige helsevesenet i utgangspunktet er så dårlig, er det spesielt viktig at myndighetene har kontroll på smitten, sier Kathinka Frøystad. Hun er professor i kulturstudier ved Universitetet i Oslo.

– Når det offentlige helsevesenet i utgangspunktet er så dårlig, er det spesielt viktig at myndighetene har kontroll på smitten, sier Kathinka Frøystad. Foto: privat

Betale seg ut av sykdom

India har også noen av verdens beste leger og sykehus. Disse er dyre og private. Hit kommer det syke turister fra Asia og Midtøsten.

– Middelklasse- og overklassefolk i India er vant til at så lenge de kan betale, så får de den behandlingen de trenger. Nå finnes det verken oksygen eller sykehussenger. Samme hvor mye man er villig til å betale for det, sier Chatterjee.

Det som har skjedd nå er at de rikeste menneskene i byene har betalt for sykehusplasser, slikt at de fattige ikke har en sjanse til å få sykehusplass.

Politisk dobbeltkommunikasjon

Mange indere har kritisert myndighetene for å gjøre en dårlig jobb. Helseminister Harsh Vardhan ba inderne om tålmodighet.

– Det er ikke vits å få panikk og løpe til sykehuset for hver minste ting, sa Vardhan på en pressekonferanse denne uken.

Indiske politikere har oppfordret folk til å holde seg hjemme og bruke munnbind. Men samtidig har de satt i gang med valg, holdt store valgmøter og tillatt store ansamlinger av folk.

– Folk blir forvirret når politikerne ber dem om å holde seg hjemme, samtidig som de holder taler for store forsamlinger, uten å ha på seg munnbind, sier Chatterjee.

Statsminister Modi har blitt kritisert for å være mer interessert i gjøre India til en supermakt enn å stoppe pandemien. Foto: Bikas Das / AP

Supermaktsambisjoner

Indias styres av statsminister Narendra Modi. Partiet han leder, BJP, er hindunasjonalister. De gikk til valg på å løfte frem den hinduistiske arven og gjøre India til en supermakt. Det å stenge ned landet og passe på smitte, passet dårlig inn i hans politiske plan, forklarer Kathinka Frøystad ved UiO

– Jeg tror Modi var genuint sikker på at pandemien var over i fjor høst. Dermed gikk han tilbake til politikken han ble valgt på; å løfte frem India som en supermakt, sier hun.

India har eksportert millioner av vaksinedoser. Nå sliter de med å ha nok til egen befolkning. Foto: Punit Paranjpe / AFP

Vaksineeksport

India og Serum Institute of India står for halvparten av produksjonen av verdens vaksiner.

En del av vaksinene var India forpliktet til eksportere til FNs COVAX-samarbeid, et vaksineprogram for land som ikke har penger til å kjøpe dem selv.

I tillegg til dette har India solgt og gitt vekk vaksiner av strategiske grunner, sier Frøystad.

Nå som smittetallene har eksplodert og India mangler vaksiner til egen befolkning, er mange sinte for at vaksiner har blitt gitt vekk for å skaffe gode relasjoner, forklarer hun.

– Mistilliten er såpass stor at enkelte tar til ordet for å fjerne både statsminister Modi og helseminister Vardhan, sier professoren ved Universitetet i Oslo.