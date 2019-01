– Klausulen om at Vänsterpartiet ikke skulle få innflytelse dersom Löfven innsettes, er nå i praksis tilintetgjort etter et møte mellom meg og Löfven i går, sier Vänsterleder Jonas Sjöstedt.

– Det finnes en grense for hva regjeringa kan gjøre om vi skal støtte Löfven som statsminister i denne perioden, sier Vänsterleder Jonas Sjöstedt. Foto: Petter Oulie-Hauge / NRK

Han sier partene har blitt enige om et antall punkter som Löfven skal kjempe for dersom han blir statsminister, men også at det fortsatt er såpass mye uenighet at de ikke kan være en del av regjeringssamarbeidet.

– Vänsterpartiet legger ned sine stemmer på fredag, noe som gjør det mulig for Löfven å bli statsminister på fredag, men partiet kommer til å stemme ham ned i et mistillitsavstemning om regjeringa går inn for en politikk som går over partiets grenser, sa Vänsterpartiets leder onsdag.

Sjöstedt legger til at han har tillit til at Löfven i neste regjeringsperiode blant annet kommer til å kjempe for å styrke arbeidslivsrettigheter.

– Vi har satt en grense for hva regjeringa kan gjøre, utdypet Vänsterlederen.

Overfor NRK understreker Sjöstedt at det grunnliggende målet var å hindre at Sverigedemokraterna ville få regjeringsmakt sammen med de borgerlige.

ØNSKER Å BLI STATSMINISTER: Socialdemokraternas leder Stefan Löfven kan fredag bli Sveriges nye statsminister, over fire måneder etter Riksdagsvalget fant sted. Foto: TT News Agency / REUTERS

De borgerlige byttet side

I helga ble det klart at Centerpartiet og Liberalerna, som har vært en del av den borgerlige blokken Alliansen, vil gi grønt lys for en regjering ledet av Socialdemokraternas Stefan Löfven.

For å få godkjent det alternativet trenger Löfven støtte fra Vänsterpartiet i avstemninga fredag.

Onsdag sa Vänsterpartiet Jonas Sjöstedt altså at de slipper fram Löfven på tross av uenighetene. Dermed kommer talmannen i Riksdagen etter alt å dømme å nominere Socialdemokraternas leder som statsministerkandidat, som Riksdagen skal stemme over på fredag.

Vänsterleder Jonas Sjöstedt åpner derved for at Stefan Löfven kan danne regjering med støtte fra Centerpartiet og Liberalerna.

– Absurd regjeringssammensetning

Moderaternas leder Ulf Kristersson mener hans tidligere alliansepartnere Centerpartiet og Liberalerna har blitt lurt i et politisk spill.

– Dette er en absurd regjeringssammenslutning som ikke bygger på noe annet enn hestehandel og løfter som ikke kan oppfylles, sier Kristersson.

– Centerpartiet og Liberalerna har blitt lurt. Sakspolitisk finnes det ingen fordeler i det hele tatt for de partiene som støtter regjeringa og som styrer på Vänsterpartiets vilkår, mener lederen for Moderaterna, som tidligere ble vraket som statsministerkandidat.

Han mener Centern og Liberalerna kun blir støttepartier, og at han kommer til å gripe første og beste mulighet til å avsette Löfven-regjeringa, selv om det innebærer at han må gå til felles sak med Vänsterpartiet.

Löfven: – Jeg er klar

Sverigedemokraternas leder Jimmie Åkesson møtte også Riksdagens talmann onsdag. Han tror Sverige får en ny statsminister denne uka. Foto: Petter Oulie-Hauge / NRK

Mandag sa Vänsterpartiet at de ikke ønsket å støtte samarbeidet mellom Centerpartiet, Liberalerna og Socialdemokraterna fordi de tre partiene i sin pakt eksplisitt har blitt enige om at en forutsetning for samarbeid er at Vänsterpartiet ikke skal få noen innflytelse i regjeringa i den kommende perioden.

Det har vakt sinne hos mange i Vänsterpartiet.

Under en pressekonferanse onsdag sa Löfven at han var «klar for å bli nominert som statsminister». Ifølge SVTs politiske kommentator kan det tyde på at han har fått klarsignal om at Vänsterpartiet likevel vil støtte ham som statsminister.