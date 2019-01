Sverige er på vei inn i det som blir en av de mest dramatiske ukene i svensk politisk historie. I løpet av noen hektiske januardager skal spillet om statsministerposten endelig avgjøres.

Det kan gi Sverige en ny regjering - det kan også ende i et nyvalg.

Ønsker nyvalg

– Jeg er forbauset over at så mange svensker faktisk ønsker et nyvalg, sier Peter Santesson som er opinionssjef ved Demoskop i Sverige.

En fersk meningsmåling gjort av Demoskop for den svenske avisen Expressen viser at 39 prosent av velgerne ønsker et nyvalg. 31 prosent vil ha Stefan Löfven som statsminister, 30 prosent vil at Ulf Kristersson fra Moderaterna skal danne regjering.

ØNSKER NYVALG: - Svenskene er lei av det politiske spiller, sier opinionssjef ved Demoskop Peter Santesson

– Jeg tror svenskene er lei av det politiske spillet som har tatt så lang tid. Vi har jo aldri opplevd noe liknende, og jeg tror mange opplever dette bare som et taktisk spill fra politikerne, sier Santesson til NRK.

Skjebneuker i svensk politikk

Inntil to statsministeravstemninger gjenstår i Sverige, men den svenske talmannen har satt en endelig frist for prosessen. Den tredje og en eventuell fjerde avstemning skal gjennomføres innen 23. januar. Blir ikke riksdagen enig om en ny statsminister, skal et nyvalg holdes tidligst 21. april.

Begge de to statsministerkandidatene har jobbet med å stable en levedyktig regjering på beina gjennom julen. Torsdag rapporterer de til talmannen om progresjonen.

RAPPORTERER TIL TALMANNEN: Moderaternas leder Ulf Kristersson rapporterer torsdag til talmannen om status for regjeringssituasjonen. Foto: Tove Eriksson/TT / NTB scanpix

Fordel Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna har vært holdt helt utenfor regjeringssamtalene etter valget. Partileder Jimmie Åkesson har gjentatte ganger bedt talmannen om en raskere prosess, og understreket at partiet ikke frykter et nyvalg.

Det vil tjene partiet hvis velgerne blir bedt om å stemme en gang til, mener Peter Santesson i Demoskop.

– Sverigedemokraterna tjener på den voksende misnøyen mot de etablerte partiene. Partiet har stått helt utenfor forhandlingsspillet. De har fulgt en klar linje gjennom hele prosessen, og fremstår nå som et tydelig alternativ for velgerne som er lei av spillet og de låste posisjonene hos de andre partiene, sier Santesson.

UTE I KULDEN: Sverigedemokraternas leder Jimmie Åkesson har fått møte talmannen, men ingen av de andre partilederne har villet diskutere regjeringssamarbeid med ham. Foto: Fredrik Persson/TT / NTB scanpix

– Et nyvalg løser ikke problemene

Talman Andreas Norlén, som styrer prosessen med å sikre Sverige en ny statsminister, har flere ganger understreket at for ham er et nyvalg absolutt siste utvei. Også Demoskops opinionssjef advarer mot å tro at et nyvalg vil løse riksdagens problem med å finne en styringsdyktig regjering.

– Jeg tror svenskene tar feil når de tror at en nyvalg vil løse noe. Tvert om, så tror jeg at partiene vil gå seg enda mer fast i de låste posisjonene. Vi vil få en ny valgkamp som kun vil handle om regjeringsspørsmålet, og det vil gjøre situasjonen veldig vanskelig sier Peter Santesson til NRK.