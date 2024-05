Over 200 politifolk, veisperringer og helikoptersøk til tross, fortsetter jakten på Amra og gjerningspersonene onsdag ettermiddag.

I flere fengsler gjennomføres også demonstrasjoner og nedstengning etter rømningen.

Fengselsbetjenter samlet seg ved brennende dekk ved en demonstrasjon ved Bordeaux-Gradignan-fengselet i Gradignan onsdag. Foto: Christophe ARCHAMBAULT / AFP

I angrepet mot fangetransporten ved en bomring på motorveien utenfor Rouen tirsdag, ble to fengselsbetjenter drept og tre andre alvorlig skadet, ifølge Le Monde.

Én av dem er livstruende skadet.

Angrepet ble fanget av overvåkningskamera. På videoene kan man se andre kjøretøy passere bomringen mens en mørk personbil kjører mot kjøreretningen, opp mot en hvit varebil med blålys. Den mørke bilen stopper med fronten rett imot.

Dette skjer mens bilen er inne ved selve bom-boden.

Væpnet angrep

En svartkledd person tar seg fra siden inn i en hvit personbil med blålys bak den hvite varebilen.

En gul lastebil passerer foran kameraet, rett ved siden av det pågående angrepet.

Overvåkningsbilder viser angrepet

Når den er forbi, kan man skimte fire sortkledde personer med det som ser ut som skytevåpen. Disse beveger seg rundt de to hvite bilene med blålys, åpner dører og sikter med våpen.

Bildet, tatt av politiet, viser Mohamed Amra ved en av hans arrestasjoner. Foto: Arrestasjonsbilde distribuert av Reuters

Flere ser ut til å bli ført ut av bilene, og så kastes det et bluss av et slag, før alle løper ut av kameraets synsfelt. Det ser ut som noe eller noen faller ut av den ene bilen og ned på bakken.

Le Monde skriver at alle mennene var svartkledde, brukte balaklavaer og hadde automatvåpen.

«Fluen»

Fangen inne i fangetransporten heter Mohamed Amra og har kallenavnet «La Mouche». Ifølge ordboken Le Robert, betyr «La Mouche» flue og er også et eldre ord for spion.

Mohamed Amra gikk ifølge Le Monde under flere kallenavn enn «Fluen»: Blant annet «Momo», «Yanis» og «Schtroumpf». Sistnevnte betyr smurf.

Bilde av Evreux-fengselet i Normandie, der Mohamed Amra var fengslet. Foto: Lou Benois / AFP

Han er 30 år, fra Rouen og dømt for blant annet narkotikarelatert forbrytelse. Han skulle tirsdag fraktes fra retten og til fengsel i Rouen.

Kildene i politi og rettssystem Le Monde har snakket med, mener Amra ikke er noen storfisk, men heller midt i gangster-hierarkiet.

Han har ifølge BBC 14 dommer på CV-en.

Den nyeste var på 18 måneders fengsel for grovt tyveri, men han er tidligere dømt for blant annet ran, utpressing og kidnapping som resulterte i død.

Kobles til organisert kriminalitet

Mens mange av dommene er mindre alvorlige, mener politiet at hans delaktighet i kidnappingen som kobles til narkotikasmugling også kobler Amra til mer organiserte kriminelle.

Mohamed «Fluen» Amra på et arrestasjonsfoto. Foto: AFP

Det tyder også det organiserte og væpnede angrepet mot fangetransporten på.

I rettsdokumenter Le Monde har fått tilgang til, beskrives Amra som «involvert i narkotikasmugling» mens han var under overvårkning.

Han beskrives også som en «grossist» med forbindelser til narkotikaselgere i Marseille.

Visste om fangetransporten

Aktor Laura Beccuau har opplyst at Amra ikke ble overvåket i fengselet på nivå med de aller farligste fangene. Det var likevel fem fengselsbetjenter med ham i fangetransporten.

Ifølge BBC sier hans advokat Hugues Vigier at Amra så sent som i helgen gjorde et rømningsforsøk ved å forsøke å sage over gitteret i cellen. Advokaten sier han likevel ble sjokkert av den «utilgivelige» og ekstreme volden.

Den franske justisministeren Eric Dupond-Moretti møtte representanter for franske fengsels-fagforeninger dagen etter det dødelige angrepet. Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT / Reuters

Vigier møtte Amra tirsdag morgen, og sier fangen visste om transporten og kan ha fortalt andre om den.

Amras mor sier til RTL at hun brøt sammen da hun hørte om angrepet:

– Jeg brøt sammen. Jeg gråt. Jeg ble uvel. Hvordan kan liv bli revet bort på denne måten?

Demonstrasjoner ved fengsler

Onsdag stengte flere franske fengsler ned til et minimum av tjenester. Det var også demonstrasjoner fra fengselsbetjentes fagforeninger enkelte steder.

– Fengselsfamilen er i sorg. Dette er en massakre, sier Nadia Chekhad, fra et fagforbund ved varetektssenteret Lyon-Corbas.

Fengselsbetjenter ved soningsanstalten Baumettes i Marseille var blant dem som holdt ett minutts stillhet for de drepte fengselsbetjentene onsdag klokken 11. Foto: Nicolas TUCAT / AFP

Der var rundt 150 demonstranter samlet, ifølge Le Monde. Ved Fleury-Mérogis anslår de at rundt 200 samlet seg.

Domonstrantene krever at besøk og aktiviteter i gfengselene kuttes med mindre de får på plass krav som pansede kjøretøy og umerkede varebiler for å unngå å bli mål. Fagforeningene ber også om støre bruk av videokonferanser for å kutte ned på transportmengden.