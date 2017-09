Demonstrerer mot Macron over hele Frankrike

Det er fagforeningen CGT som står bak dagens demonstrasjoner og det er varslet nye protester allerede 21. september. President Emmanuel Macron møter kraftig motstand i sine forsøk på endre fransk arbeidsliv.

Et av de mest omstridte forslagene går ut på at Macron vil gi arbeidsgivere friere hender når det gjelder ansettelser og avtaler med de ansatte for å få bukt med den høye arbeidsledigheten og skape økonomisk vekst.

Emmanuel Macron møter kraftig motstand i sine forsøk på å endre fransk arbeidsliv Foto: POOL / Reuters

Unge utenfor arbeidslivet

Ledigheten i Frankrike er på 9.5 prosent. Dette er omtrent det dobbelt av de to andre av Europas tre største økonomier, Tyskland og Storbritannia. I tillegg er ledigheten høyere blant unge, og den har vært stabilt høy over lang tid.

– Det er vanskelig å reformere landet fordi fagforeningene beskyttere de som allerede er lønnsmottagere, men kjemper ikke for dem som er uten arbeid, sier gründeren Manoel Roy.

Gründer Manoel Roy er positiv til Macrons forslag til arbeidslov og tror presidenten vil lykkes. Foto: Filip Huygens

Splittet fagbevegelse

Oppslutningen vil vise hvor stor evne fagbevegelsen har til å mobilisere mot Macrons reformer i en tid der ulike fagforbund er splittet i to leire, de som er sterkt imot alle Macrons forslag, og de som ønsker å inngå kompromisser. Men de kompromissvillige har ikke fått drahjelp av Macron, som i forrige uke beskrev sine motstandere som både dovne og kyniske.

Analytikere mener Macron med sitt ordvalg har bidratt til å helle bensin på bålet. CGT-leder Philippe Martinez er blant de argeste kritikerne og har stemplet uttalelsen som skandaløs.

Ryanair innstiller

Streikene i Frankrike vil blant annet ramme flytrafikken ettersom flygeledere er blant dem som er tatt

Det er ventet at Ryanair vil bli rammet av streikene i Frankrike Foto: Kai Pfaffenbach / Reuters

ut i streik. Ryanair opplyste mandag at det irske selskapet har innstilt 110 flyvinger tirsdag.

– Hvis den franske regjeringen mener alvor når det gjelder å endre Frankrike, bør de starte med å håndtere disse flygelederforbundene, sier Ryanairs markedssjef Kenny Jacobs.

Konsekvensene for kollektivtransporten i Paris er imidlertid begrenset til at to lokaltoglinjer blir innstilt.

Ventes vedtatt



Macrons forslag til arbeidslivsreformer er ventet å bli vedtatt av nasjonalforsamlingen i løpet av de neste månedene ettersom presidentens parti La Republique en Marche vant et stort flertall under valget i juni.

Macrons popularitet har falt betydelig siden han ble valgt i mai og den kan falle ytterligere hvis protestene blir langvarige, som under hans forgjenger Francois Hollande. Tirsdag er presidenten på reise og besøker fransk-kontrollerte territorier i Karibia, som ble hardt rammet av ekstremværet Irma i forrige uke.