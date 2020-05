Demonstranter angrep journalister

Angrepet skjedde under en direktesendt TV-sending. På bildene kan man se hvordan reporteren Leland Vittert blir avbrutt av demonstranter. Det skjedde samtidig som han rapporterte om urolighetene utenfor Det hvite hus lørdag kveld. Demonstrantene deltok i en markering til støtte for George Floyd og mot politivold i USA.

Demonstrantene angrep dem da de forsto at journalistene jobbet for Fox News. Situasjonen ble oppfattet som truende. Vittert og hans fotograf måtte eskorteres bort av sikkerhetsvakter.

På TV-bildene fra Washington D.C kan man senere se at flere gjenstander ble kastet mot journalistene. De ble også skjelt ut av demonstrantene. TV-teamet oppfattet situasjonen som farlig.

–Når man dekker disse protestene så er vi forberedt på at det kan bli voldelig, særlig hvis det oppstår sammenstøt med politiet. Dette var likevel veldig annerledes. Vi ble virkelig angrepet, fortalte Vittert etter hendelsen til sin egen TV-kanal.

Høyreorienterte Fox News er Donald Trumps favorittkanal. Fox News har ofte blitt hyllet som den mest troverdige nyhetskilde av presidenten.

Flere angrep mot journalister

Journalister har under urolighetene i USA hatt vanskelige arbeidsforhold. Fredag ble CNNs reporter Omar Jimenez arrestert av politiet under en direktesendig. I går ble Nina Svanberg fra svenske Expressen skutt på av politiet og truffet av gummikuler.

– Plutselig smalt det, jeg falt sammen og mistet alle tingene mine. Jeg kjente at jeg var truffet i beinet. Jeg forsøkte å gjemme meg bak en bil, for ikke å bli truffet igjen. Så kom tåregassen. Jeg hadde gassmaske på meg, men jeg mistet retningssansen. Men jeg klarte å finne de andre journalistene, og vi kom oss inn i en bakgate, forteller Svanberg ifølge VG.

VGs fotojournalist Thomas Nilsson var sammen med Svanberg.

– Plutselig ble hun truffet av en gummikule i låret. Hun sank litt sammen, og jeg kastet meg ned på bakken. Politiet fortsatte å skyte i vår retning. Vi bestemte oss for å løpe til andre siden av gaten for å søke tilflukt. Det var da jeg oppdaget at jeg hadde et rødt lasersikte på meg, i mageregionen, forteller Nilsson til sin egen avis.

I natt ble bilen til NRKs journalist Lars Os utsatt for hærverk i Minneapolis. Det ene hjulet ble punktert, og sannsynligvis ble det benyttet kniv eller et annet stikkvåpen.