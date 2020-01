Nattens TV-debatt på CNN var den siste før nominasjonsvalgene starter med Iowa 3. februar. Det var derfor viktig for de seks kandidatene på scenen å framstå som valgbare, som den beste til å slå Donald Trump.

På forhånd var det kjent at Bernie Sanders i 2018 skal ha sagt til Elizabeth Warren at han ikke tror en kvinne kan vinne.

– Vel, jeg sa faktisk ikke det, sa Sanders på spørsmål fra CNNs utspørrere.

Warren ville ikke krangle

Men det stoppet ikke programlederne fra å spørre Warren om hvordan hun reagerte på uttalelsen.

– Jeg er uenig, sa hun og la til at «Bernie er min venn og jeg er ikke her for å krangle med ham».

Her kan det virke som om Bernie Sanders (t.h.) forsøker å få fatt i handa til Elizabeth Warren (t.v.), med Tom Steyer (midten) som observatør. Sanders og Warren fortsatt i alle fall å diskutere etter selve debatten. Foto: Robyn Beck / AFP

Likevel kunne hun ikke dy seg for å si at de fire mennene på scenen har tapt til sammen ti valg, mens Amy Klobuchar og hun selv har vunnet alle valg de har deltatt i.

Og etter at debatten var over, fanget kameraene opp det som så ut som en heftig diskusjon mellom Warren og Sanders. Ifølge The New York Times så det ut som om Warren nektet å håndhilse på Sanders.

Biden innrømmer feil

Støtte til Irak-krigen i 2003 var ett av temaene i debatten. Senator Bernie Sanders stemte mot krigen, mens senator Joe Biden stemte for den gangen.

– Jeg gjorde alt jeg kunne for å forhindre den krigen. Joe så det på en annen måte, sa Sanders.

Tidligere visepresident Joe Biden framhever ofte sin ledererfaring og forholdet til Barack Obama. Foto: Robyn Beck / AFP

– Det var et feilgrep, og jeg innrømmer det. Men mannen som argumenterte mot krigen, Barack Obama, valgte meg som visepresident og ba meg om å sørge for å avslutte krigen, sa Biden til sitt forsvar.

Biden usikker i Iowa

Joe Biden leder fortsatt de nasjonale målingene om hvem som bør bli demokratenes kandidat til å utfordre Trump i presidentvalget i november.

Men på noen målinger i delstaten Iowa ligger Bernie Sanders foran.

Iowa er viktig fordi de første nominasjonsvalgene holdes der. I de siste fire presidentvalgene har vinneren i Iowa også vunnet nominasjonskampen i Det demokratiske partiet.

– Det virkelige spørsmålet er hvem som kan samle hele partiet. Jeg har støtte fra den bredeste koalisjonen av alle kandidatene her oppe, sa Biden.

Han gjorde ingen store tabber under nattens TV-debatt, og det var det viktigste. Men det er heller ingen som har kåret ham til vinner. Han ble bare i liten grad utfordret av de andre kandidatene og kom egentlig aldri på offensiven.

Warren sterkere enn Sanders

De fleste som har kommentert nattens debatt, mener at Elizabeth Warren kom sterkere ut enn Bernie Sanders. De to står for mye av det samme politisk, og Sanders ligger foran Warren på de nasjonale meningsmålingene.

Bernie Sanders ligger nå som nummer to på de nasjonale meningsmålingene, bak Joe Biden. Foto: Robyn Beck / AFP

Diskusjonen om kvinners valgbarhet er bare en av grunnene.

Sanders fikk heller ikke markert seg like mye som Warren når det gjaldt spørsmålet om hvordan «helse for alle» skal finansieres.

De to er i prinsippet enige om at USA bør innføre skattefinansiert helsevesen, men får lite gehør for for at det vil lønne seg for store befolkningsgrupper å betale litt mer skatt mot å slippe høye forsikringspremier.

Kampen om sentrum

Det var flere på scenen som forsøkte å utfordre Joe Bidens posisjon som samlingspunktet for moderate demokrater.

Amy Klobuchar (t.h.) og Pete Buttigieg (t.v.) er begge sentrumskandidater med solide røtter utenfor Washington, D.C. Men det ser ikke ut til å være nok. Foto: Patrick Semansky / AP

Senator Amy Klobuchar fra Minnesota sa at debatten om skattefinansiert helseforsikring «ikke er reell». Klobuchar viste til at to tredeler av demokratene i Senatet er uenige med Warren og Sanders.

Den tidligere ordføreren fra Indiana, Pete Buttigieg, var ganske anonym i nattens debatt. Det samme var milliardæren og filantropen Tom Steyer, som kvalifiserte seg for TV-debatten i siste liten.

Men så lenge Biden ikke gjør noen store brølere, er det tilnærmet umulig for noen av de tre sentrumsorienterte kandidatene å slå ham.