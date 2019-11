Trumps utfordrere debatterer: Norgesvennen Buttigieg gjorde det best

Ordføreren i den vesle byen South Bend i Indiana, Pete Buttigieg, skjøt tilbake med at hans bakgrunn vil være en fordel og ikke en ulempe.

– Jeg snakker ikke om arbeidsfolks rettigheter for deretter å sette meg på et helikopter med navnet mitt på, sa Buttigieg med klar referanse til Trump.

– Jeg spiller ikke golf engang, la han til.

Han lærte seg norsk for å kunne lese Erlende Loes bøker på originalspråket.

Han leder nå på meningsmålingene i Iowa, der det første primærvalget holdes i februar. Men på nasjonale målinger ligger han fortsatt bak Joe Biden, Elizabeth Warren og Bernie Sanders.

Ble angrepet i debatten

Angrep fra de andre kandidatene gir en mulighet til å markere seg i de TV-sendte debattene.

Buttigieg har bakgrunn fra Afghanistan og kan tenkte seg å bruke amerikanske soldater i kampen mot narkotikakartellene i Mexico. Foto: ALEX WONG

Det var Tulsi Gabbard som rettet det tyngste skytset mot Buttigieg.

Hun anklaget ham for å ville bruke amerikanske styrker i kampen mot narkotikakartell i Mexico. Buttigieg svarte at det var en tolkning som var helt på viddene, selv etter dagens politiske standard.

Han gjorde det klart at det landene han snakket om allerede samarbeider om sikkerhet. Han vil bare sende amerikanske soldater inn i andre land dersom ingen andre løsninger er mulige.

Den 37 år gamle Buttigieg er tidligere soldat og er den første homofile kandidaten som har en sjanse til å nå Det hvite hus.

Biden sliter

– Joe Biden er sin egen verste fiende, sier NRKs korrespondent Anders Magnus.

Kamala Harris representerer California i Senatet og er utdannet jurist. I den første TV-debbaten utfordret hun Biden i spørsmål knyttet til ikke-hvite amerikaneres rettigheter. Foto: ALEX WONG

Biden sa i debatten at han hadde støtte fra den eneste svarte, kvinnelige senatoren i USAs historie.

– Den andre står her, repliserte den svarte senatoren Kamala Harris.

Biden hadde altså sagt «eneste» der han burde sagt «første».

Nylig flagget Biden at han er imot å legalisere marihuana.

– Jeg trodde kanskje du var høy når du sa det, sa Cory Booker.

Afroamerikaneren Booker argumenterer med at marihuana lenge har vært tilgjengelig for de privilegerte i samfunnet. De fleste som arresteres for bruk og salg er de som står nederst på samfunnets rangstige, særlig de svarte.

Bernie Sanders (t.h.) er 78 år og dermed et år eldre enn Joe Biden (t.v.), som fylte 77 år i går. Sanders framstår som langt mer energisk enn sin rival. Likevel leder Biden klart på et snitt av meningsmålingene, med over 30% oppslutning. Foto: ALEX WONG

Riksrett

Debatten i natt åpnet med det uunngåelige temaet riksrett. Første spørsmål gikk til Elizabeth Warren. Hun gjorde det klart at hun vil gjøre sitt ytterste for å overbevise politikere i begge parti om at riksrett er nødvendig.

– Alle politikere, inkludert Republikanere, har plikt til å seriøst vurdere spørsmålet om riksrett. Vi har et konstitusjonelt ansvar og å møte dette ansvaret, sa senatoren fra Massachusetts.

Bernie Sanders advarte mot å bli for opphengt i president Donald Trump, som han kalte en notorisk løgner.

Joe Biden pekte på at vitneutsagnene fra riksrettshøringene har gjort det tydelig at Trump ikke ønsker den tidligere visepresidenten som motstander ved neste års valg.

Helseforsikring skiller kandidatene

NRKs korrespondent Anders Magnus mener degatten ble litt kjedelig fordi kandidatene sliter med å markere seg i forhold til hverandre. Alle angriper mannen som ikke er til stede, president Trump. Foto: Skjermdump / NRK

– Debatten var litt kjedelig, fordi det er så lite som skiller kandidatene, sier Anders Magnus. Unntaket er synet på skattefinansiert helseforsikring.

Elizabeth Warren kom nylig med en plan for hvordan hun vil betale for «Medicare for all», som hun og Bernie Sanders kaller det. Forslaget skal finansieres ved å øke skattene, skiver CNN.

– Jeg er lei milliardærer som ikke bidrar, sa Warren.

Da Sanders ble spurt om Medicare, svarte han kjapt.

– Takk! Det var jeg som skrev det fordømte lovforslaget, sa Sanders før han gikk videre til å kritisere det nåværende helsesystemet for å være «grusomt» og «dysfunksjonelt».

Joe Biden pekte på at de fleste Demokrater ikke støtter Medicare, mens Pete Buttigieg på sin side advarte mot å tvinge folk inn i et allment helsevesen «enten om de vil eller ikke».

TV-debatten i Atlanta, Georgia, var arrangert av fjernsynskanalen MSNBC og The Washington Post. Det er den femte demokratiske debatten. Foto: John Bazemore / John Bazemore

Sanders på offensiven

Sanders, som tidligere i høst var innlagt på sykehus med hjerteproblemer, var energisk og klar i debatten. Han vendte gjennomgående tilbake til sine kjernesaker som fattigdomsbekjempelse, skattlegging av de rike, bedre helsetilbud til flere og miljø.

– Vi har ikke tiår på å bekjempe klimaendringene, sa Sanders. Han mener det er på tide å fortelle olje- og gassindustrien at deres kortsiktige profitt ikke er viktigere enn framtiden til planeten.

– Fossilindustrien har løyet og løyet, og kanskje skal vi stille dem også for retten også, sa Sanders.

– Problemet for Sanders og Warren er at det ikke er lett for velgerne å se forskjell på dem, sier NRKs Anders Magnus.

Femte debatt

Dette var den femte gangen presidentkandidatene fra demokratisk side møtes til debatt. De ti kandidatene Joe Biden, Cory Booker, Pete Buttigieg, Tulsi Gabbard, Kamala Harris, Amy Klobuchar, Bernie Sanders, Tom Steyer, Elizabeth Warren og Andrew Yang kjemper om å bli president Donald Trumps utfordrer i presidentvalget i 2020.

Debatten ble arrangert i Atlanta i Georgia av kanalen MSNBC og avisen The Washington Post.