To ekstrafly fra Norwegian som var satt inn for å hente hjem sandfaste passasjerer, landet på Gardermoen natt til i dag.

– En Dreamliner og et innleid 747 har returnert til Oslo i natt med til sammen 790 passasjerer fra Las Palmas, sier kommunikasjonsrådgiver Christer Baardsen til NRK tirsdag morgen.

I tillegg har teknikere jobbet i løpet av natten og har klarert to av de åtte flyene Norwegian har hatt stående på bakken på flyplassen på Las Palmas siden lørdag.

– De skal videre til Bergen og Gøteborg i løpet av morgentimene, sier Baardsen.

Det er foreløpig ikke klart hvor mange av Norwegians passasjerer som fortsatt sitter fast på Kanariøyene og venter på å komme hjem.

– Vi forstår kundenes frustrasjon og har satt inn andre ekstrafly for å hente flere strandede passasjerer tilbake, sier Baardsen.

SAS: Første avgang til Norge i ettermiddag

Pressesjef Kristoffer Meinert i SAS sier til NRK at flyselskapet har hatt to fly fra Gran Canaria som har landet i Skandinavia, men ingen av dem var til Norge.

– Vi har ytterligere tre fly som er klare på Kanariøyene, og som skal dra i løpet av ettermiddagen: Ett til Oslo, ett til Gøteborg og ett til København, sier Meinert.

– Så har vi fortsatt tre Boeing-fly som står i Las Palmas, hvorav to skal til Norge. Men når de kommer på vingene, vet vi ennå ikke, for de gjennomgår fortsatt noen tekniske undersøkelser.

SAS opplyste til NRK i går at selskapet hadde nær 1100 norske passasjerer som satt sandfast på Kanariøyene.

KOM SEG IKKE HJEM: Sandstormen skapte problemer for de reisende som skulle hjem fra Gran Canaria. Foto: Andres Gutierrez / AP

Varsler innstillinger internt i Skandinavia

Meinert sier at SAS kommer til å innstille noen flyvninger internt i Skandinavia for å omprioritere disse flyene til Kanariøyene.

– Det kommer nok til å bli noen innstillinger i Skandinavia i dag og de neste dagene, for vi prøver å få så mange fly og mannskaper vi kan ned til Las Palmas.

– Det viktigste vi forsøker å gjøre nå, er å få passasjerene hjem til Skandinavia så raskt som mulig, og så derfra få dem fordelt internt rundt til riktig destinasjon i Skandinavia.

– Forutsatt at været er bra, tror du at dere kommer til å få alle passasjerene hjem til Skandinavia i dag?

– Det er så mange faktorer her, så det vil jeg nødig spå noe om. Vi gjør alt vi kan, men dette er en ekstraordinær og svært komplisert situasjon logistikkmessig, og det vil være feil av meg å love noe, sier Meinert.

Uvanlig sterk sandstorm

Sandstormen som rammet Kanariøyene i helgen, var den sterkeste på mange år. Værfenomenet Calima skjer når sand fra Sahara-ørkenen blåser ut over Atlanterhavet.

Det skjer rundt 20 ganger i året, men så voldsom sandstorm som i helgen, er uvanlig.

Statsmeteorolog Kristian Gislefoss forklarer at denne sandstormen skyldtes et høytrykk utenfor Spania som kombinert med et lavtrykk sør for Kanariøyene, fører til kraftig vind.

Vindretningen fører til at sand fra Sahara føres rett mot øygruppen.

– Det har vært veldig kraftig vind og ekstra mye støv i luften, som førte til at sikten ble dårlig. Det er absolutt ikke lurt å være utendørs og puste inn denne forurensede luften, sier Gislefoss.