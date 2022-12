Datakyndig ungdom blir lurt: – Jeg håper jeg får avslørt dem, før de får has på meg

– De fleste ofrene som blir lurt inn i denne typen svindel, er datakyndige unge. Det sier Peppi Kiviniemi-Siddiq i International Migration Organization (IOM) til NRK.

Mange av dem har utdannelse fra høyskoler og universitet. De blir godtroende lokket inn i kriminelle nettverk gjennom attraktive reklamekampanjer som lover godt betalte jobber i Asia.

– Gikk i fella

De som intervjuet Tan til jobben var fra Malaysia,og han ble intervjuet i sitt hjemland.

– Jeg sjekket også med jobbplattformen om selskapet var seriøst. Jeg hadde aldri hørt at folk fra Malaysia var involvert i svindel i Kambodsja.

Det var nok derfor jeg gikk i fella deres, forteller Bilce Tan til NRK.

Det var først etter at han ble hentet på flyplassen i den kambodsjanske hovedstaden og deretter ble kjørt fire-fem timer oppi fjellene, at han skjønte hvor ille han var ute.

Da de nesten var fremme opplevde Tan et fryktinngytende syn. Langs veien stod det vakter med våpen hver 100 eller 200 meter. Han forteller at de var ikledd lange svarte skjorter og svarte bukser.

– Da vi ankom hovedinngangen var de godt bevæpnet, og hadde hunder. Jeg ble redd, forteller Bilce Tan.

– Uten sidestykke

Han ble ransaket og fikk straks beskjed om at han ikke fikk lov å gå ut av de godt bevoktede portene.

– Jeg så mange høye bygninger på innsiden. Det tok et kvarter for meg å gå til bygningen der jeg skulle sove, så du kan tenke deg at området er enormt, sier Tam.

Tan er 41 år, men var en av de eldste. Han antar at det var rundt 7.000 personer på innsiden, men trolig var en del av disse frivillig på området.

Tan mener de fleste som var i hans situasjon var mellom tjue og tjuefem år.

– Det er ikke alltid slik at disse svindlerne søker etter unge mennesker, men de som biter på er for det meste unge, sier Jan Santiago, til NRK. Han er nestleder i organisasjonen Global Anti Scam (GASO).

Jan Santiago er nestleder i organisasjonen Global Anti Scam Foto: Privat

Tan hadde fått en jobb som senior kundebehandler og hadde fått vite at de også ville gi ham en stilling som manager i forretningsutvikling.

Språkmektige

Kundebehandlingen besto i virkeligheten av å svindle andre.

Ofrene blir tvunget til å delta i ulik type svindel, blant annet såkalt «pigbutchering».

Dette går ut på å bearbeide folk over tid for å vinne tillit, og så sette inn støtet når den bearbeidede personen er mør nok til å bli lurt inn i falske investeringer.

– Det vi har sett så langt, er at de som rekrutteres er personer som er gode på data og nettbaserte plattformer. I tillegg kan de flere språk, der ett ofte er kinesisk, sier Kiviniemi-Siddiq.

Peppi Kiviniemi-Siddiq jobber som senior spesialist i migrantbeskyttelse i International Organization of Migration (IOM) Foto: IOM

Hun jobber som senior regional migrantbeskyttelses på IOMs kontor i Bangkok.

– Den mengden vi ser nå, og mangfoldet av nasjonalitetene til ofrene, er av en skala uten sidestykke, sier hun.

De fleste identifiserte ofrene er asiatiske.

De kommer fra Vietnam, Taiwan, Hongkong, Thailand, India, Pakistan, og Bangladesh. Andre kommer fra fjerne land som Brasil og Kenya.

Noen skal også ha blitt hentet inn fra Europa.

– Straffes

En video viser folk som kaster seg ut i elven. Sikkerhetsvakter med køller og pisker følger hakk i hæl.

Her flykter folk fra kasinoet Du trenger javascript for å se video.

Denne dramatiske videoen skal vise 42 personer som flykter fra fangenskap og tvangsarbeid på et kasino i Kambodsja.

Mange forstår ikke at de er havnet i klørne på kriminelle før de opplever å bli kjørt over en grense, for så å bli stengt inne i en bygning.

Kambodsja, og i økende grad Myanmar, ser ut til å være brukt mye.

GASO skal ha hjulpet 191 personer med å slippe fri.

– De som opplever de strengeste forholdene kan oppleve alt frå å bli nektet mat, til juling med elektriske batonger, sier Santiago.

Han forteller at det ofte blir gjort et eksempel av dem som prøver å rømme eller kontakte omverdenen. De kan oppleve fysisk avstraffing og direkte tortur.

Datakyndige ungdommer i Vietnam er også blitt attraktive offer for tvangsarbeid. Her sitter folk på en kafe i Hanoi mens politiet går forbi. Foto: NHAC NGUYEN / AFP

Avhørsrom

Også Tan ble straffet, da det ble oppdaget at han prøvde å varsle verden utenfor om hva som hadde skjedd med ham.

Han forteller at de dro ham ut fra overkøya slik at han falt på gulvet og så presset hodet hans mot gulvet.

– De bandt anklene mine. Tre personer dro meg i armen og nakken, og slepte meg til et avhørsrom der jeg ble over natten. De brukte lampelys rett i øynene mine, hevder han.

De tvang ut av ham opplysninger om bankkonti og passord, og fikk full kontroll på alle sparepengene hans.

Han forteller at de hadde opplysninger om konen, visste hvem foreldrene var, hvordan de så ut, og de visste hvilken skole sønnen gikk på.

Marerittet

Tan klarte til slutt å rømme, med hjelp fra en på innsiden, men selv om han er tilbake i Malaysia er marerittet ikke over.

– De har folk i Malaysia og jeg vet at de er etter meg, fordi jeg har gått ut med min historie. Jeg håper jeg får avslørt dem, før de får has på meg, sier Tan.

Malaysieren ønsker et større fokus på problemet slik at andre ikke går i samme fella som ham. Han har allerede fortalt sin historie til andre medieorganisasjoner, som Channel News Asia, Al Jazeera, og Kosmo.

Han har prøvd å anmelde saken lokalt i fem ulike domstoler, men saken er ikke kommet opp.

– Jeg tror det er et overraskelseselement, som til en viss grad har overrumplet myndighetene når det gjelder omfanget av dette, sier Kiviniemi-Siddiq.

Risikerer straff

Ofrene for denne typen menneskesmugling melder ikke nødvendigvis fra når de har kommet seg unna.

Det er ikke alle lands lovverk som tar hensyn til at man er blitt tvunget til kriminell aktivitet, og ofrene risikerer derfor også straff.

Myndighetene i flere asiatiske land, som Thailand, Kambodsja, Vietnam og Indonesia, har begynt å ta den nye virkeligheten på alvor.

– Det er likevel en motvilje mot å behandle problemet som menneskesmugling, for enn så lenge blir det ofte behandlet som smugling, sier Kiviniemi-Siddiq.

I en fersk rapport skriver FN at moderne slaveri økte med ti millioner mellom 2016 og 2029. Rundt femti millioner mennesker lider enten i tvangsarbeid eller i tvangsekteskap.

Vietnam rystes av historier om ungdom som lokkes inn i tvangsarbeid i nabolandet. På bildet kjører mopedførere gjennom et boligområde som skal rives i Hanoi. Foto: NHAC NGUYEN / AFP

Globalt

Tradisjonelt dannes menneskesmuglingsaktivitet langs migrasjonsruter, men det gjelder ikke den nye trenden. Den virker å være mer gjennomtenkt og presis.

– Dette er et helt selvstendig og globalt oppsett. Det har jeg ikke sett før, sier Kiviniemi-Siddiq.

Den dramatiske hendelsen som ble fanget på video i Kandalprovinsen i Kambodsja, ble publisert på sosiale medier i august.

Ofrene skal ha vært holdt fanget på et kasino. De fleste overlevde flukten, men en seksten år gammel gutt skal ha druknet, og en annen skal ha blitt innhentet av vaktene.