I 1972 fanget en fotojournalist øyeblikket da ni år gamle Phuc flyktet fra et flyangrep.

Landsbyen hadde akkurat blitt truffet av en brannbombe, som kostet livet til to av jentas familiemedlemmer.

Bildet viser den skrekkslagene niåringen løpe naken nedover veien etter at klærne hennes tok fyr.

Phuc fikk en tredjegrads forbrenning på ryggen, og legene trodde ikke at hun ville overleve. Men etter ett år med behandling, stabiliserte tilstanden seg.

Et halvt århundre med smerter fra de intense arrdannelsene senere, har den nå 59 år gamle kvinnen mottatt sin siste hudbehandling.

Klinikken i Miami i USA har behandlet kvinnen gratis i flere år, skriver Sky News.

Fotografen som tok det berømte bildet, Nick Ut, var til stede under den siste hudbehandlingen til Phuc. Foto: Lynne Sladky / AP

– Ikke lenger et offer

Til tross for store smerter, kom unge Phuc seg etter skadene. I 1992 flyttet hun til Canada sammen med mannen sin. Der bor de fortsatt i dag.

– Nå, 50 år senere, er jeg ikke lenger et offer for krig. Jeg er ikke Napalm-jenta. Nå er jeg en venn, en hjelper, jeg er bestemor og nå er jeg en overlevende som roper etter fred, sa Phuc i et intervju med CBS.

Den pensjonerte AP-fotografen Nick Ut tok det verdensberømte bildet av Phuc. Forrige uke ble han med til Miami for å markere slutten på behandlingen hennes.

– Selv legen sa at hun ville dø, sa 71-åringen under et intervju med CBS.

Det ikoniske fotografiet ble tatt 8. juni 1972. Ut mottok senere en Pulitzer pris for bildet.

Nå som Phuc er ferdig med behandlingene, føler hun ikke lenger at hun er et offer for krig. Foto: Lynne Sladky / AP

Hjalp ukrainske flyktninger

Mandag eskorterte Phuc 236 ukrainske flyktninger med fly fra Polen til Canada, ifølge nyhetsbyrået AP.

Flyktningene ble flydd til Regina, hovedstaden i den canadiske provinsen Saskatchewan. Om bord i flyet var Phuc, sammen med ektemannen Bui Huy Toan.

59-åringen, som nå er canadisk statsborger, ønsker at historien hennes og arbeidet for flyktninger skal være et budskap om fred.

Phan Thị Kim Phuc hjalp ukrainske flyktninger med å reise fra Polen til Canada. Foto: Michal Dyjuk / AP

I 2019 mottok kvinnen den tyske Dresden-prisen for sitt fredsarbeid. I lang tid forsøkte Phuc å unnslippe sin tilknytning til bildet. Organisasjonen berømmer henne for å snu om på situasjonen, og heller bruke erfaringene til å jobbe for fred, ifølge Sky News.

– Hun ble ambassadør for UNESCO, grunnla en organisasjon for barn som er såret og lemlestet i krig, og taler hvert år til tusenvis av mennesker, heter det i uttalelsen fra organisasjonen.