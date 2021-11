Dansk kommune bruker millioner på å fjerne plast – dumper det i havet igjen

Oppvarming Verden + 1°C CO₂ i atmosfæren Verden + 0,6 % Les mer om klima

En video viser en traktor som kjører ut i vannet på stranden, og dumper plast og tang i havet, ifølge Danmarks Radio.

To ganger i uken på sommeren blir stranden i Slagelse kommune ryddet for å sikre at badegjestene har en ren strand å bade ved.

Selv om stranden ser ren og ryddig ut, blir alt avfallet som plukkes opp dumpet noen meter ut fra strandkanten.

– Fullstendig idiotisk

– Det er fullstendig idiotisk, fordi det kommer tilbake igjen. Man frakter det kanskje litt lenger ned på stranden, men tangen vil komme opp på land igjen, sier Torkel Gissel, professor ved Institutt for akvatiske ressurser Aqua (DTU).

Også lokale sommerhus-eiere reagerer på det kommunen gjør.

– Problemet er at det som dumpes også er fylt med alt mulig annet som finnes på stranden. Sigaretter, kapsler, ispapir, ramser Trine Winther opp.

– Jeg tror ikke at folk tenker over hva det gjør med naturen, sier Anne Gyldenvang.

Begge sier at det som dumpes i sjøen kort tid etter havner tilbake på stranden.

– Det er ingen sunn fornuft i måten man gjør det på, sier Gyldenvang.

Her dumper traktoren avfallet noen få meter ut fra stranden. Foto: Skjermdump

Kommunen ser til sydenstrender

Mens andre danske kommuner løser liknende problemer ved å kjøre tang avfallet bort, og bruker tangen til jordbruk, velger altså Slagelse kommune en mer kortvarig løsning.

Ideen har de fått fra sydligere strøk, ifølge kommunen.

– Vi kjenner vel alle til hvordan det på Mallorca og Gran Canaria går folk rundt og gjør strendene rene. Det er et lite forbilde, for når man kommer hit skal stranden være like ren og pen, sier viseborgermesteren i Slagelse Kommune, Villum Christensen.

Christensen er også leder av Nærings- og teknologiutvalget i kommunen, som har ansvar for nettopp strandrydding.

Og han er ikke videre enig i kritikken.

– Vi kjører ikke plast ut i vannet som sådan. Så jeg kjøper den ikke helt. Vi samler tangen, fjerner de største delene, og så kjøres tangen ut i vannet.

Han er ikke særlig bekymret for at sigarettsneiper og plast havner i vannet.

– Det vil jo være der uansett. Vannet kommer og samler med seg ting og tang, som driver ut i havet igjen.

– Nå som du bevilger en million til strandrydding i året, ville det ikke vært en idé å gjøre det på den mest miljøvennlige måten?

– Jo. Vi har også evaluert disse tingene, og vi tror det er en balanse mellom hvor mye og hvor lite man skal gjøre, sier Christensen.