Danmark: Spionsjef siktet for lekkasje

Dette kom fram under et rettsmøte mandag, der et tidligere navneforbud i saken ble opphevet.

Findsen har ledet Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) i seks år og er ifølge Danmarks Radio siktet for lekkasje av «høyt klassifiserte opplysninger». Han har sittet i varetekt siden 9. desember.

Tre andre nåværende og tidligere ansatte i FE og det danske overvåkingspolitiet (PET) ble også pågrepet og siktet i saken. Bare Findsen sitter i varetekt.

Ifølge Danmarks Radio dreier saken seg om lekkasje av hemmeligstemplede opplysninger til danske medier, men det er ikke kjent hvilke dokumenter eller medier det er snakk om.

Findsen skal nå være siktet etter en særdeles alvorlig bestemmelse i straffeloven som faller inn under kategorien «landsforræderi»

Bestemmelsen omhandler avsløring av statshemmeligheter, og strafferammen er inntil 12 års fengsel. Paragrafen har ikke vært i bruk på 40 år i Danmark.

Det danske overvåkingspolitiet (PET) vil ifølge Danmarks Radio ikke kommentere saken. PET forteller likevel til kanalen at man med «høyt klassifiserte opplysninger» mener opplysninger som enten er stemplet «hemmelig» eller «topp hemmelig».

– Og som dermed kan påføre Danmark eller landene i EU eller NATO alvorlig eller ekstremt alvorlig skade dersom opplysningene videreformidles, står det i en e-post PET til Danmarks Radio.

Derfor er denne saken ifølge PET en «kvalifisert form for brudd på taushetsplikt».

Avlyttet

Saken går bak lukkede dører, men etter det Danmarks Radio kjenner til har PET avlyttet telefonen til Lars Findsen og overvåket han over lengre tid.

Det var Findsen selv om nå har bedt om at navneforbudet i saken ble opphevet. Dermed kan mediene nå forklare hvem som sitter varetektsfengslet.

Ifølge avisa Politiken finnes det knapt andre mennesker i Danmark som i flere tiår har blitt betrodd flere hemmeligheter enn Lars Findsen.

Findsen ble utnevnt til sjef for Det danske overvåkingspolitiet (PET) like etter terrorangrepene mot USA i 2001. I 2007 bla han departementssjef i forsvarsdepartementet, før han i 2015 overtok som leder for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

Lars Findsen er den eneste personen noensinne som har vært sjef for begge Danmarks etterretningstjenester.

Findsen har derfor hatt fast plass i den danske regjeringens sikkerhetsutvalg de siste 20 årene. Et sted hvor statens største hemmeligheter diskuteres.

Nå sitter han i fengsel anklaget for å ha røpet noen av hemmelighetene.

– At Danmarks øverste sjef for Forsvarets Efterretningstjeneste har vært fengslet i en måned, mens en sak om lekkasjer fra etterretningstjenester er blitt etterforsket, er en bombe i spiontjenestens virke og omdømme, potensielt skadelig for nasjonen og aldri sett tidligere», skriver Dansk TV 2.

Mistet jobben

I august 2020 kom det danske tilsynet for etterretningstjenestene (TET) med en usedvanlig skarp pressemelding, der de skrev at den danske etterretningstjenesten «har tilbakeholdt sentrale og avgjørende opplysninger» og at de har «gitt uriktige opplysninger om forhold vedrørende tjenestens innhenting og deling av opplysninger».

Kort tid etter ble sjefen for Etterretningstjenesten, Lars Findsen, og flere andre i toppledelsen fritatt fra sine stillinger.

Bakgrunnen for etterretningsskandalen i Danmark var en strengt hemmelig undersøkelse med navn «Operasjon Dunhammer». Det kunne NRK fortelle i mai i fjor i samarbeid med Danmarks Radio (DR) og mediehus i flere land.

USA skal ha overvåket

USA skal gjennom et samarbeid med dansk etterretning ha drevet målrettet spionasje mot høytstående politikere og embetsfolk i Norge, Sverige, Tyskland og Frankrike. Det fortalte flere kilder til DR.

Spionasjen skal ha foregått ved at internettkablene som går gjennom Danmark ble tappet.

Ingen norske politikere ble navngitt, men det ble Tysklands daværende forbundskansler, Angela Merkel og den tidligere utenriksministeren Frank-Walter Steinmeier.

Avsløringen skapte sterke reaksjoner i landene som skulle ha blitt utsatt for spionasje av sine allierte.

Daværende forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sa at han tok påstandene alvorlig. Etter en telefonsamtale med sin danske kollega sa han:

– Danskene kommer ikke til å kommentere på anonyme kilder. Det gjør heller ikke vi, men hennes budskap til meg var tydelig: avlytting av allierte er totalt uakseptabelt for danske myndigheter.

Bakke-Jensen viste til en undersøkelse av saken som danskene skulle gjennomføre og ville vente på svarene fra den.

Ble frikjent

Svaret fra denne kommisjonen kom rett før jul og konkluderte med at det ikke er noen grunn til å kritisere Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og at medarbeiderne som var avsatt kunne komme tilbake på jobb. De skarpe påstandene fra TET ble avvist.

Kommisjonen fant ikke at FE hadde drevet med ulovlig innhenting og deling av opplysninger om danske statsborgere, men skrev ingenting om andre lands statsborgere.

Det kom altså ingen svar på om den danske etterretningstjenesten har latt amerikanerne drive målrettet spionasje mot politikere i andre allierte land.

Det er ikke kjent om det er denne etterretningsskandalen som er grunnen til at Lars Findsen og tre andre fra etterretningstjenestene i Danmark ble varetektsfengslet, 9. desember i fjor, for å ha lekket hemmelige opplysninger.

Samtidig har journalister og redaktører fra flere medier som dekket avsløringen og andre avsløringer om FE og PET de siste årene, blitt kontaktet eller avhørt av etterforskningen.