Gamblet med gigantisk tomt i håp om verdens største datasenter – nå kjøper de den tilbake

Planene om verdens største datasenter ble lansert med brask og bram i 2017.

Det var ikke tilfeldig at akkurat Ballangen i Nordland ble valgt. Kjølig klima, ideell luftfuktighet og ubegrenset tilgang på ferskt, kaldt vann som en ekstra kjølekilde var viktig.

I tillegg har Norge de laveste elprisene i Europa.

Ballangen i Nordland hadde alle faktorene ovenfor.

Alt lå til rette for en enorm satsing i den lille kommunen.

Solgte gigantisk tomt

Det norsk-amerikanske selskapet Kolos lanserte dermed planer om verdens største datalagringssenter her.

Et anlegg like stort som 84 fotballbaner var planen.

Kommunens bidrag var ei tomt på 600 mål til en verdi av nesten 9 millioner kroner gjennom et konvertibelt lån. Som vil si at Ballangen senere kunne kreve aksjer i selskapet til samme verdi.

Dette skulle bli verdens største datasenter, men planene i Ballangen kommune i Nordland ble skrinlagt i 2018. Illustrasjon: KOLOS NORWAY / HDR

I kontrakten sto det at eiendommen skulle tilbakeføres vederlags- og heftelsesfritt, hvis det ikke skjedde en utvikling innen fire år.

Det ble også skrevet under på en erklæring som sa at Kolos ikke kunne pantsette eller råde over eiendommen. Selskapet kunne ikke bruke tomten som økonomisk sikkerhet.

Politikerne trodde at leira ikke kunne selges videre.

Ble advart

Men kontrakten hindret ikke et salg. Ei heller at kreditorene kunne ta pant i eiendommen og i dag er det omtrent 22 millioner kroner i panteheftelser.

I hovedsak er dette långivere som håpet på aksjeposter og god avkastning.

NRK har sett dokumenter på at advokat Hugo Storø, advarte Ballangen kommune om nettopp dette.

I et notat til administrasjonen skrev han at salg av eiendommen ikke vil gi vern mot kreditorer. Storø kom også med et alternativ. En opsjonsavtale.

Men et enstemmig kommunestyre i Ballangen bestemte seg for å selge tomta til Kolos.

Advokat Hugo Storø, sier til NRK at han ikke kan kommentere saken grunnet taushetsplikt. Vi har også ved flere anledninger prøvd å få kontakt med HIVE Blockchain, men de har ikke svart på noen av våre henvendelser. Tidligere rådmann og ordfører i Ballangen kommune eller Kolos-gründer Håvard Lillebo vil heller ikke kommentere saken. Enstemmig vedtatt.

Det tok ikke lang tid før eierne i Kolos ble uenige om strategien, og i mars 2018 solgte de plutselig alt. Hive Blockchain, et kanadisk kryptoselskap, kjøpte hele selskapet.

Med på kjøpet fikk de også tomta.

Pris: 86 millioner kroner.

Må kjøpe tomta tilbake

Siden 2017 har Ballangen kommune blitt en del av Narvik kommune. Avtalen om at kommunen etter fire år skulle få tilbake tomta om det ikke hadde skjedd noe, gjaldt fortsatt.

Den kanadiske drømmen om kryptosenter i Ballangen ble aldri noe av – og fire år er gått.

Nå vil Narvik ha tomta i Ballangen tilbake.

Etter en lang prosess med de nye eierne har Narvik kommune nå kommet frem til en løsning.

Kommunens kommunale selskap, Narvikgården, skal kjøpe Kolos Norway – og dermed overta tomta i Ballangen.

Glade for å ha en avtale i boks

Fredag ettermiddag presenterte kommunen utkastet til avtalen. Der inngår Narvikgården, Kolos Norway, Hive Blockchain, Liv Eiendom og de øvrige långiverne.

– Det er fantastisk bra. Hovedmålet er å få tilgang til regulerte næringsarealer. Det er det mangel på i Narvik kommune, sier rådmann Lars Skjønnås om avtalen.

Narvik kommune vil isolert sett sitte igjen med inntekter med denne avtalen signert:

Samlede kostnader på 600.000.

Får tilbake tidligere investering på 1.9 mill.

Får i løpet av 2027 tilbakebetalt 12.5 millioner kroner.

Dette gir et pluss på 13.8 millioner kroner.

Lars Skjønnås er glad for at Narvik kommune nå ser ut til å kjøpe tilbake tomta i Ballangen. Foto: Nord universitet

Narvikgården, som vil eie tomta fremover, må derimot ut med flere millioner kroner:

Betaler 6.9 millioner til kreditorer.

Betaler gjeld til Narvik kommune på 12.5 millioner kroner.

Dette utgjør utgifter på 19.5 millioner kroner for Narvikgården.

Narvikgården får imidlertid innbetalinger som gjør tallene mindre røde:

Skattefordel 3.6 millioner kroner.

Hive Blockchain betaler 1.7 millioner kroner direkte til Narvikgården for å rydde opp i saken.

I tillegg peker de på at de slipper å betale dokumentavgift på 1.5 millioner kroner ved å overta selskapet kontra å kjøpe tomten.

Den samlede kostnaden for Narvikgården blir derfor 12.6 millioner kroner.

Vil ikke spekulere i fortiden

Drømmen om et datasenter i Ballangen er dermed over. 3000 arbeidsplasser vil ikke dukke opp i nærmeste fremtid.

Fire år er kastet bort på ingenting.

Men rådmannen sier dette ikke er slutten, men begynnelsen på et nytt kapittel for det lille samfunnet i Narvik kommune.

– For oss er dette helt fantastisk. Vi vil jobbe videre med det som hele tiden har vært målsettingen. Skape næring og arbeidsplasser, sier Lars Skjønnås til NRK.

– Er dere fornøyd med avtalen?

– Narvik kommune har fått fullt oppgjør og taper ingen verdens ting.

Kreditorene får betalt tilbake 60 prosent, som vil si at det er mange investorer som taper penger.

– Det er vel ingen som er helt fornøyde hvis du ser bort ifra kommunen. Men de andre er så fornøyde at de er enig i løsningen.

– Hva tenker du om alt som har skjedd?

– Jeg har ikke lyst å mene så veldig mye om det som den gang ble gjort. Ballangen kommune prøvde å få ting til å skje. De trengte arbeidsplasser. Så lyktes de ikke med det, og det er ikke uvanlig.