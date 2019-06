Da en russisk politiker satte seg i denne stolen ble det gateslag i Georgia

Det skulle være et møte mellom folkevalgte fra ulike land med ortodokse kirker, men utviklet seg til de verste urolighetene i Georgia på mange år.

Rundt 100 folkevalgte fra 25 land deltok på det tre dager lange møtet, som ble arrangert i det georgiske parlamentets bygning i Tblisi,

Den utløsende faktor for de voldsomme protestene der mer enn 240 mennesker ble skadet, var at det russiske parlamentsmedlemmet Sergej Gavrilov under møtet satte seg i presidentstolen og holdt sin tale derfra.

Selv sier Gavrilov, som representerer det russiske kommunistpartiet i Dumaen, han at dette var helt naturlig i og med at han er valgt som leder for den ortodokse parlamentarikerforsamlingen. Forsamlingen ble stiftet i 1993, etter et initiativ fra Hellas.

Men da bildene av det som skjedde ble kjent i Georgia, førte det raskt til voldsomme reaksjoner.

En russisk politiker som snakket russisk fra presidentstolen i det georgiske parlamentet var nok til å få mange i Georgia til å se rødt.

Det gikk voldsomt for seg under demonstrasjonene i Tblisi torsdag kveld. Her bli en såret mann hjulpet bort av andre demonstranter Foto: Zurab Tsertsvadze / AP

Krigen i 2008

Georgia og Russland har ikke diplomatiske forbindelser etter at Russland i 2008 gikk inn i Georgia militært, for å støtte separatister i Abkhazia og Sør-Ossetia.

Dette skjedde etter at den daværende georgiske presidenten Mikheil Saakashvili med makt prøvde å ta kontroll over Sør-Ossetia.

I praksis kontrollerer Russland i dag disse to provinsene, og russiske soldater står bare rundt 50 kilometer fra den georgiske hovedstaden Tblisi.

Forholdet mellom de to landene har likevel normalisert seg de siste årene, etter at Saakashvili gikk av som georgisk president i 2013, og partiet Den georgiske drøm, kontrollert av den mektige forretningsmannen Bidzina Ivanishvili, overtok makten.

Ivanisjvili har bygd opp en stor del av sin formue gjennom forretningsvirksomhet i Russland.

Neppe comeback Mikheil Saakasjvili i Georgia

Samtidig har Georgia holdt fast ved at landet ønsker en integrering med Europa og et tett samarbeid med NATO.

Mange i Georgia er fortsatt svært bitre på den russiske innblandingen i landet under krigen i 2008 Foto: Shakh Aivazov / AP

Den russiske delegasjonen tilbake til Moskva

Sergej Gavrilovs opptreden førte raskt til voldsomme reaksjoner fra mange georgiske parlamentsmedlemmer. De russiske parlamentarikerne måtte i hui og hast forlate parlamentet og dra tilbake til hotellet de bodde på. Selve parlamentarikermøtet ble også avbrudt.

Demonstranter kastet egg og flasker mot den russiske delegasjonen, og etter kort tid valgte Gavrilov og de russiske delegatene å reise tilbake til Moskva.

Det var opposisjonen i Georgia, som blant annet består av tilhengere av tidligere president Mikheil Saakashvili, som ledet an i de voldsomme demonstrasjonene torsdag kveld. De gjorde blant annet forsøkte å trenge inn i parlamentsbygningen.

En georgisk grensevakt ved gjerde mot utbryterrepublikken Sør-Ossetia. Russland har plassert store militære styrker i dette området Foto: Shakh Aivazov / Ap

Mange sårede

Bare et massivt politioppbud med bruk av batonger og gummikuler klarte å holde demonstrantene tilbake. En oversikt fra politiet og sykehusene i Tblisi viser at 240 mennesker ble skadet i sammenstøtene, nærmere 102 av disse befinner seg fredag fortsatt på sykehus.

80 av de skadde skal i følge det georgiske helsedepartementet være fra politiet og ordensmakten.

Georgias president Salome Zurabishvili sier at Gavrilovs opptreden var en kriminell handling, men at dette ikke kan forsvare anti-statlige handlinger og forsøk på å storme parlamentet og avsette regjeringen.

President Vladimir Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov sa fredag at «alt som skjedde i Georgia torsdag ikke var noe annet en en russofobisk provokasjon».

Han sa at Russland krever en sterk fordømmelse fra georgiske myndigheter for behandlignen av den russiske delegasjonen på det ortodokse møtet i Tblisi.

Opposisjonen i Georgia har tillyst nye demonstrasjoner i Tblisi fredag kveld, men legger vekt på at disse skal være fredelige. Det georgiske innenriksdepartementet sier at de vil gå beslutsomt fram for å opprettholde ro og orden.

Fredag kveld melder NTB at lederen for nasjonalforsamlingen, Irakli Kobakhidze, har gått av. Det gjorde han etter at han fredag ettermiddag meldte at han ville trekke seg på grunn av det som skjedde i forbindelse med Gavrilovs opptreden.