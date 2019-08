Corriere: Metallbiter falt fra Norwegian-fly og knuste bilvindu og skadet hustak

Norwegian-flyet hadde akkurat tatt av med kurs for Roma da det fikk problemer med den ene motoren, skriver VG.

Ifølge Corriere falt metallbiter fra flyet og traff både biler og hustak. Metallbitene skal ha vært 5–10 centimeter store.

La Repubblica skriver at 25 biler og 12 hustak ble truffet. Avisen viser et bilde av en bilrute som er helt knust. Skaden skal komme fra metallbitene.

Corriere skriver også at en person skal ha fått lettere brannskader etter å ha blitt «sneiet» av en metallbit.

En Norwegians Boeing 787 Dreamliner på vei inn for landing i Stockholm ved en tidligere anledning. Norwegian oppgir at de har 35 fly av denne typen. Foto: Johan Nilsson / NTB scanpix

Bekrefter at flyet måtte snu

– Vi kan bekrefte at DY7115, som skulle ha fløyet fra Roma til Los Angeles i går 10. august, fikk indikasjoner på at det var feil på den ene motoren kort tid etter at flyet hadde tatt av. Kapteinen valgte da å returnere og flyet landet trygt, skriver presseansvarlig i Norwegian, Charlotte Holmbergh Jacobsson, i en e-post til NRK.

Hun skriver at Norwegian nå samarbeider med flyplassen i Roma og italienske myndigheter.

– Ettersom dette er en pågående utredning, kan vi ikke gi flere kommentarer nå, skriver Jacobsson.

Noen av metallbitene som skal ha falt ned fra flyet. Foto: Esterino Montino, borgermester i Fiumincino

Reaksjoner fra borgermesteren

Esterino Montino, som er borgermesteren i Fiumincino, reagerer sterkt på hendelsen.

I et innlegg på sin offentlige Facebook-side skriver han at byens myndigheter flere ganger tidligere har tatt opp problemer knyttet til flyginger over byen.

Han skriver at enheter fra flere politistyrker, brannvesen og andre nødetater arbeidet med å plukke opp metalbitene.