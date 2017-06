Corbyn mer populær enn May på ny måling

På spørsmål om hvem av de to som egner seg best som statsminister, svarer 35 prosent av de spurte Jeremy Corbyn. 34 prosent mener Theresa May er den beste statsministeren, mens 30 prosent er usikre, viser målingen YouGov har gjort for The Times.

Det er første gang Labour-lederen har passert May på en meningsmåling, men den britiske statsministerens popularitet har stupt de siste månedene.

I en tilsvarende måling i midten av april mente 54 prosent av de spurte at May burde være statsminister, mens bare 15 prosent holdt en knapp på Corbyn.

FOLKET HAR TALT: Britene er ikke fornøyde med måten Theresa May leder landet på. Nå kan det spøke for statsministerens videre engasjement som statsleder. Foto: CLODAGH KILCOYNE / Reuters

Katastrofal valgkamp

Den siste målingen viser at Corbyn er særlig populær blant yngre briter, og han leder nå i alle aldersgrupper under 50 år.

Mays stupende oppslutning er antageligvis et resultat av en valgkamp som knapt kan beskrives som noe annet enn en katastrofe for statsministeren.

Da May annonserte nyvalget i april var det nærmest opplest og vedtatt at De konservative ville styrke sitt mandat i parlamentet før Brexit-forhandlingene.

Det ble derimot ikke tilfellet, og etter at Labour-partiet fikk langt større oppslutning enn ventet er Toryene nå i forhandlinger med det ultrakonservative nordirske unionistpartiet (DUP) om å danne regjering.

May fikk også sterk kritikk for sin behandling av storbrannen i Grenfell Tower, noe hun har beklaget.

En annen måling fra YouGov viser hvordan britenes generelle mening om May har raknet, mens Jeremy Corbyn tilsynelatende har solid tillit i befolkningen.

Foto: YouGov

Toryene fortsatt mest populære

Et knapt flertall av de spurte, 45 prosent mener at det er galt av Storbritannia å forlate EU, mens 44 prosent mener at det er riktig, viser målingen.

De konservative har likevel størst tillit i befolkningen til å lede Storbritannia ut av EU.

På spørsmål om hvilket parti som bør lede brexit-forhandlingene svarer 34 prosent De konservative, mens 20 prosent svarer Labour.

May og de konservative vant valget 8. juni, men mistet flertallet i Underhuset og styrer nå videre som en mindretallsregjering.