Colombia: Minst 10 drept i bilbombeangrep

Dagens angrep er det verste i landets hovedstad, Bogota, på over 10 år.

Bombeaksjonen framkalte minner om de hyppige angrepene som i sin tid rystet Bogota gjennom flere tiår med gerilja- og narkokrig.

En bil kjørte gjennom sperringene til det strengt bevoktede politiakademiet i hovedstaden torsdag morgen, før bomben eksploderte.

– Skolen var innhyllet i grå røyk. Folk løp, vi hørte sirener. Det var helt forferdelig. Det føltes som verdens ende, sier Rosalba Jimenez til nyhetsbyrået AFP.

Hun var i ferd med å åpne klesbutikken sin i nærheten av skolen, da bomben gikk av.

Minst ti mennesker er drept og over 60 såret, ifølge myndighetene.

President Ivan Duque var på reise da angrepet skjedde, men dro straks tilbake til hovedstaden. Han kalte bombeangrepet et «sinnsykt terrorangrep» mot ubevæpnede politistudenter.

– Colombia har aldri har aldri gitt etter for terrorisme. Vi har alltid bekjempet den. Dette vil ikke være noe unntak, sa presidenten på en pressekonferanse etter angrepet.

Folk venter på informasjon utenfor sperringene i nærheten av der en bilbombe gikk av i Bogota. Foto: JUAN BARRETO / AFP

Verste siden 2006

Myndighetene har identifisert den antatte gjerningsmannen som trolig døde, da bilbomben ble utløst.

Det er foreløpig ukjent om vedkommende handlet på vegne av en gruppe. Bomben besto av 80 kilo sprengstoff lastet i en Nissan pickup.

– Denne vanvittige terrorhandlingen vil ikke forbli ustraffet, sier Duque.

Myndighetene har ikke kunnet forklare hvordan bilen med sprengstoff klarte å passere politihøyskolens inngangsport. Inngangen er permanent beskyttet med bombehunder, tungt bevæpnede vakter og overvåkingskameraer.

En kvinne omfavner en politimann i nærheten av der en bombe eksploderte i hovedstaden Bogota. Foto: LUISA GONZALEZ / Reuters

Selvmordsangrep

Lokale medier har imidlertid sitert fra lekkede telefonopptak av politifolk på åstedet. Flere forteller at bilføreren kjørte i full fart gjennom sperringene som om han gjennomførte et

selvmordsangrep.

En slik fremgangsmåte mangler sidestykke i Colombias mangeårige historie med politisk vold, ifølge nyhetsbyrået AP.

I årevis levde Bogotas innbyggere med vedvarende frykt for å bli rammet av et bombeangrep fra Pablo Escobars narkokartell eller geriljakrigere.

Økt sikkerhet i området der en bombe gikk av ved politiakademiet i Bogota. Foto: JUAN BARRETO / AFP

Norsk fredsmegling

Myndighetene har ennå ikke sagt offentlig at de mistenker noen gruppe for å stå bak, men i Colombia rettes mistanken tilsynelatende mot den venstreorienterte ELN-geriljaen. Ifølge myndighetene skal bombebilen i fjor ha blitt reparert i et område ved grensa mot Venezuela der ELN har stått sterkt.

– Dette er veldig dramatisk, for det kommer på et tidspunkt hvor det allerede er krise i fredsprosessen, sier landdirektør for Flyktninghjelpen i Colombia, Christian Visnes til NRK.

I 2016 inngikk daværende president Juan Manuel Santos en fredsavtale med den største geriljagruppa FARC.

Samme år mottok Santos Nobels fredspris. Norge og Cuba bidro som tilrettelegger for fredsforhandlingene mellom FARC-geriljaen og myndighetene i Colombia.

Den nye presidenten, Ivan Duque, ønsker imidlertid å endre avtalen med FARC og satse på en hard linje overfor den andre geriljagruppa ELN som fortsatt er aktive.

FARC, som nå er et politisk parti, fordømmer torsdagens angrep og ber om at regjeringen ikke reagerer med «krigslignende hysteri».

– Dette er en provokasjon mot den politiske løsningen på konflikten. Det er et forsøk på å stenge muligheten for en avtale med ELN, sier FARC-talsmann Alape Lascarro.

Opprørere fra den lille, venstreradikale ELN-geriljaen har utført flere bortføringer og angrep mot politiet etter at FARC ble avvæpnet og Duque la forhandlingene med ELN på is.

Mer vold

Visnes sier at situasjonen i landet ble verre i fjor:

– Vi ser helt klar tendens at mer konflikt i områder som historisk har blit rammet av væpnede grupper. Det er flere som mister livet, flere som blir internt fordrevet og det er flere væpende grupper som kjemper om kontroll over områder, sier Visnes.

Væpnede konflikter i Colombia har siden 1958 krevd 260.000 menneskeliv og drevet 7 millioner på flukt, ifølge colombianske myndigheter.