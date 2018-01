CNN: Oprah Winfrey kan tenke seg å stille til valg som president

Den 63 år gamle skuespilleren, fjernsynsprodusenten og sjef for sin egenkabeltvkanal, blir tatt alvorlig som en kommende presidentkandidat av den amerikanske fjernsynskanalen CNN.

Også i mange andre amerikanske medier var spekulasjonene rundt Winfreys mulige presidentkandidatur en hovedsak i dag.

Tilhengerne til Winfrey har allerede opprettet en emneknagg på sosiale medier under navnet «oprahforpresident».

En av kildene sier til CNN at samtalene om å stille til valg fant sted flere måneder tilbake i tid, og at Winfrey ikke har bestemt seg for om hun vil stille.

Det neste presidentvalget i USA skal holdes i november 2020.

Valgkampen fram mot dette valget starter ikke offisielt før etter mellomvalgene til Kongressen i november i år, men flere mulige kandidater er allerede i gang med å posisjonere seg i det politiske racet.

DEMOKRAT: Winfrey har tidligere støttet Barack Obama og Hillary Clinton i valgkamper. Foto: Mary Ann Chastain / Ap

En tale som tolkes

Natt til i dag skrev Oprah Winfrey seg inn i historiebøkene ved at hun som første afroamerikanske kvinne ble hedret med Cecil B. DeMille-prisen under utdelingen av Golden Globe-prisene. Det er en hederspris for hennes lange virke.

Under utdelingen holdt Winfrey en tale som vakte stor oppsikt.

– Jeg vil at alle jenter som ser på vet dette: En ny dag er i horistonten. Når den nye dagen omsider kommer, er det på grunna av de mange fantastiske kvinnene, og noen ganske fenomenale menn som har slåss hardt for å sørge for at de blir ledere som tar oss til en tid hvor ingen noen gang må si metoo igjen.

Talen har av flere kommentatorer i USA blitt tolket som et signal om at Winfrey kan tenke seg å gå inn i amerikansk politikk for alvor.

En mulig kandidat for demokratene

Tidligere har flere eksperter pekt på at hennes kjendisstatus og store økonomiske ressurser kan gjøre henne til en svært sterk presidentkandidat for Det demokratiske partiet.

Etter prisutdelingen kom hennes partner gjennom mange år med denne uttalelsen:

– Det er opp til folket å bestemme, hun kan absolutt tenkes å stille, sa Stedman Graham til Los Angeles Times.

Winfrey deltok i kampanjen for å få Barack Obama valgt til president i 2008, og hun støttet Hillary Clinton i 2016.

Det demokratiske partiet trenger nå en kandidat som mange kan samle seg rundt i forbindelse med det neste presidentvalget.