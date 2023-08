Charterflyet fløy Oslo til Antalya via det krigsherjede Ukraina

Flere turister har blitt uvitende flydd inn i det krigsherjede Ukraina på vei til feriedestinasjonen Tyrkia.

Til NRK bekrefter flyselskapet at det har vært en hendelse.

– Vi forstår bekymringene hendelsen reiser, og garanterer at vi aktivt tar grep for forebygge at lignende hendelser oppstår, skriver representant fra BBN Airlines i en e-post.

Lars Peder Haga, forsker ved Forsvarets luftkrigsskole, kaller hendelsen for uheldig:

– Flyforbudssonen er der av gode grunner.

Skulle unngå uvær

Det var 25. juli i år, at et Airbus A312-200 tilhørende BBN Airlines reiste til Antalya via Ukraina. Flyet kan frakte inntil 180 passasjerer.

Fly med besetning, var innleid av det tyrkiske Freebird Airlines. Selskapet, som driver med charter-flyvninger til Tyrkia, var derfor ansvarlig operatør for flyvningen.

Med den tyrkiske feriebyen Antalya som destinasjon, lettet charterflyet fra Gardermoen klokken 22.08 norsk tid.

En innkommende storm langs den opprinnelige flyruten, gjorde at besetningen vurderte en alternativ rute. Historisk data bekrefter uværet.

Etter om lag to timer i luften, rundt midnatt norsk tid, endret kapteinen ruten, bekrefter BBN Airlines. Selskapet vil selv ikke si med ord, at de fløy via Ukraina.

Men tjenesten Flightradar24 har logget flyreisen.

Ruten i bildet under er basert på data flyet har kringkastet i samtid, understreker Ian Petchenik, kommunikasjonssjef i Flightradar24.

Foto: Flightradar

Bildet viser at charterflyet dreide ut av det nordøstlige Ungarn og inn i flyforbudssonen i det krigsherjede Ukraina.

Etter å ha entret det sydvestlige Ukraina, befant charterturistene seg i flyforbudssonen over en lengre strekning, før flyet til slutt entret Suceava fylke i Romania.

Forbudssonen i Ukraina har et militært formål som håndheves ved hjelp av militær makt.

NRK har stilt Freebird Airlines flere spørsmål. Blant annet hvor mange passasjerer som var om bord i flyet og om passasjerene og ukrainske myndigheter ble varslet før flyet befant seg i Ukraina.

Selskapet har ikke besvart noen av oppfølgingsspørsmålene.

Men, via Freebird Airlines, skriver BBN Airlines at de har påbegynt en intern gransking etter hendelsen.

NRK sine spørsmål: Ekspander/minimer faktaboks Hvor mange passasjerer var om bord på flyet? Fikk passasjerene beskjed om at de entret ukrainsk luftrom? Varslet flyets besetning ukrainske myndigheter da flyet entret ukrainsk luftrom? Hvor lenge befant flyet seg i flyforbudssonen?

NRK har også kontaktet ukrainsk forsvarsdepartement og utenriksdepartement, men har ikke fått svar.

Så, hvor farlig er det å fly over ukrainsk luftrom nå?

Luftangrep

Siden krigen eskalerte til en fullskala invasjon 24. februar 2022, har ukrainerne stadig vært under russisk missilangrep.

Angrepene har forekommet særlig om natten og har oftest rammet strategisk viktige byer som Kyiv, Zaporizjzja, Kharkiv og Odesa.

To rumenske MiG-21-jagerfly på Nato-patrulje ble rekvirert, etter at et russisk kryssermissil landet kun få kilometer fra Romania. Foto: DANIEL MIHAILESCU / AFP

Men, i løpet av krigen har det også forekommet russiske angrep vest og sydvest i Ukraina.

Blant annet grensebyen Lviv har blitt truffet gjentatte ganger. Nylig landet et russisk kryssermissil kun kilometer fra landegrensen til natomedlemmet Romania.

Przewodowa, stedet der et missil traff og drepte to menn, onsdag 16. november 2022. Foto: AP

Etter å ha sporet ut av sin opprinnelige luftbane, landet også et ukrainsk luftforsvarsmissil i Polen november 2022.

– Potensielt farlig å fly i en krigssone

Lars Peder Haga, tilsett ved Forsvarets luftkrigsskole, understreker at flyforbudssonen over Ukraina er der av gode grunner.

I tillegg til å forske på russisk luft- og militærmakt, har Lars Peder Haga vært med å utarbeide Forsvarets doktrine for luftoperasjoner. Foto: Forsvaret

Og forklarer:

– Det er potensielt farlig å fly i en krigssone hvor det finnes luftvernsystemer som når opp i høydene hvor passasjerfly typisk flyr, og hvor det kan befinne seg fly og andre luftfartøy som ikke kringkaster posisjonen sin.

Men Haga påpeker at den reelle faren for at flyet skulle ha blitt skutt ned, trolig var liten.

Nåla i høystakken

At passasjerflyet skulle blitt truffet av Russlands ballistiske missiler, anser Haga svært usannsynlig. Sannsynligheten sammenligner han med det å treffe «nåla i høystakken».

Det farligste scenarioet ville derfor vært flyet ble oppfattet som et fiendtlig mål av ukrainsk luftforsvar.

Men Haga påpeker at ukrainerne trolig er klar over det tett trafikkerte luftrommet vest for dem. Og at de har prosedyrer for unngå å skyte ned passasjerfly ved en feil.

– Det ukrainske kontroll- og varslingssystemet og luftvernet etter alt å dømme, er svært kompetent, sier han og utdyper:

– De ville vært i stand til å gjenkjenne flyet som et passasjerfly, basert på høyde, retning og transpondersignal.